భాగ్యనగరంలో లాల్ దర్వాజ బోనాలు - నేడు, రేపు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేస్తున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు - వాహనదారులు తమ ప్రయాణాన్ని ముందస్తుగా ప్రణాళిక చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి - అత్యవసర సహాయం కోసం ట్రాఫిక్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ ఏర్పాటు
Published : August 9, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : August 9, 2026 at 10:05 AM IST
Traffic Restrictions In Hyderabad For Bonalu : హైదరాబాద్ మహా నగరంలో బోనాల పండుగ సందర్భంగా పోలీసులు ఇవాళ, రేపు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవాల వేళ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేస్తున్నట్లు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను దృష్టిలో ఉంచుకొని వాహనదారులు తమ ప్రయాణాన్ని ముందస్తుగా ప్రణాళిక చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రయాణంలో అత్యవసర సహాయం కోసం ట్రాఫిక్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 9010203626ను సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు. తమ అధికారిక సోషల్ మీడియా అకౌంట్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు విలువైన సమాచారం తెలుసుకొని, పోలీసులకు సహకరించాలని కోరారు.
ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు : పాతబస్తీ సింహవాహిని శ్రీ మహంకాళి లాల్ దర్వాజా బోనాల ఉత్సవాలు, ఊరేగింపు నేపథ్యంలో ఆగస్టు 9న ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఊరేగింపు ముగిసే వరకు అంటే ఆగస్టు 10న ఊరేగింపు ముగిసే వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయి.
#HYDTPinfo— Hyderabad Traffic Police (@HYDTP) August 8, 2026
🚦 Traffic Advisory | Lal Darwaza Bonalu 2026
Commuters, please make a note of the Traffic Advisory issued in view of the Simha Vaahini Sri Mahankali Lal Darwaza Bonalu celebrations and processions in the Old City.
🙏 Devotees visiting the temple are advised to take… pic.twitter.com/mPh2Ns0aNr
ముఖ్యమైన ట్రాఫిక్ మళ్లింపు పాయింట్లు ఇవే :
- ఇంజిన్ బౌలి, ఫలక్నుమా వైపు నుంచి ఆలియాబాద్ వైపు వచ్చే వాహనాలను అనుమతించకుండా కొత్త షంషేర్గంజ్ 'T' జంక్షన్ వద్ద గోశాల, తాడ్బండ్ లేదా గోశాల మిస్రీగంజ్, ఖిల్వత్ వైపు వాహనాలను మళ్లిస్తారు.
- మహబూబ్నగర్ ఎక్స్ రోడ్ నుంచి ఆలియాబాద్ వైపు వచ్చే వాహనాలను ఇంజిన్ బౌలి వద్ద జహానుమా, గోశాల, తాడ్బండ్ లేదా ఖిల్వత్ వైపు పంపిస్తారు.
- గౌలీపురా నుంచి లాల్ దర్వాజా మోడ్ వైపు వచ్చే వాహనాలను సుధా టాకీస్ వద్ద హరిబౌలి మీదుగా మీర్చౌక్ వైపు పంపిస్తారు.
- నాగుల్ చింతా, సుధా టాకీస్ నుంచి లాల్ దర్వాజా దేవాలయం వైపు వచ్చే వాహనాలను నెహ్రూ మోడ్ వద్ద సుధా టాకీస్, గౌలీపురా మీదుగా డైవర్ట్ చేస్తారు.
- పాంచ్ మొహల్లా (చార్మినార్) నుంచి నాగుల్ చింతా వైపు వెళ్లే వాహనాలను వోల్గా హోటల్, హరిబౌలి, మిస్రీగంజ్ వైపు మళ్లిస్తారు.
- రాజన్న బౌలి నుంచి లాల్ దర్వాజా దేవాలయం వైపు వచ్చే వాహనాలను వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం లేన్ వద్ద రామస్వామి గంజ్ వైపు డైవర్ట్ చేస్తారు.
- కందికల్ గేట్ నుంచి లాల్ దర్వాజా ఆలయం వైపు వచ్చే వాహనాలను OP ఛత్రినాక పీఎస్ Y జంక్షన్ వద్ద గౌలీపురా వైపు మళ్లిస్తారు. బాలాగంజ్ నుంచి లాల్ దర్వాజా ఆలయం వైపు వచ్చే వాహనాలను లక్ష్మీదేవి పాన్ షాప్ వద్ద నెహ్రూ స్టాచ్యూ నాగుల్ చింతా జంక్షన్ వైపు పంపిస్తారు.
అంబర్పేట్ ఆలయం వద్ద మళ్లింపులు : ఉప్పల్ నుంచి చాదర్ఘాట్, ఎంజీబీఎస్ వైపు వెళ్లే జిల్లా, సిటీ బస్సులు, భారీ వాహనాలతో సహా అన్ని రకాల వాహనాలను అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్ నుంచి డైవర్డ్ చేస్తారు.
- చాదర్ఘాట్, MGBS నుంచి వచ్చే జిల్లా, సిటీ బస్సులు, ఇతర భారీ వాహనాలన్నీ అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్ పైనుంచి వెళ్లాల్సిందే.
- రామంతాపూర్ వైపు నుంచి అంబర్పేట్ అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులు ఫ్లైఓవర్ వద్ద ఉన్న ఎడమ బైలేన్ గుండా గాంధీ విగ్రహం వైపు వెళ్లి, ఎడమ మలుపు తీసుకుని అంబర్పేట్ జీహెచ్ఎంసీ గ్రౌండ్లో వాహనాలను పార్క్ చేయాలి.
- రామంతాపూర్ నుంచి ఆలీ కేఫ్ వైపు వెళ్లే సాధారణ వాహనాలను అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్ వద్ద ఉన్న గాంధీ విగ్రహం ఎడమ బైలేన్ వద్ద మళ్లించి పోలీస్ లైన్స్ గేట్ ద్వారా ప్రవేశించి సల్దానా గేట్ నుంచి బయటకు వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
- తిలక్నగర్, ఎన్సీసీ నుంచి రామంతాపూర్, ఉప్పల్ వైపు వెళ్లే ఆర్టీసీ, సిటీ బస్సులు, భారీ వాహనాలను రోడ్ నెం. 06 జంక్షన్ వద్ద గోల్నాక వైపు మళ్లించి, గోల్నాక చిల్లా వద్ద యు-టర్న్ తీసుకుని అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్ మీదుగా పంపిస్తారు.
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు : అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్ వద్ద ట్రాఫిక్ మరింత రద్దీగా ఉంటే, ఉప్పల్ నుంచి అంబర్పేట్ T జంక్షన్, ఆలీ కేఫ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను రాయల్ జ్యూస్ కార్నర్, మల్లికార్జున నగర్, డీడీ కాలనీ, సిండికేట్ బ్యాంక్, శివం రోడ్, తిలక్నగర్ వైపు మళ్లిస్తారు. సల్దానా గేట్ వద్ద ట్రాఫిక్ మరింత ఎక్కువగా ఉంటే, ఉప్పల్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను ఆలీ కేఫ్ వద్ద HMWSSB-నాగోల్ రోడ్డు వైపు మళ్లిస్తారు.
అవసరమైతేనే బయటకు రండి - భారీ వర్షాల వేళ సైబరాబాద్ పోలీసుల అడ్వైజ్
బోనాల ఎఫెక్ట్ - హైదరాబాద్లో 3 రోజుల పాటు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు - ప్రధాన మళ్లింపులు ఇవే