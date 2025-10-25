ETV Bharat / state

గేటు పడిందంటే ట్రాఫిక్​లో చిక్కడమే - పై వంతెనతోనే సమస్యకు పరిష్కారం!

ఆ రూట్​లో ప్రయాణికులు యాతన తీర్చేవి పైవంతెనలే - ఐదు చోట్ల నిర్మాణానికి జీఎంసీ ప్రతిపాదన

Traffic Problems in Areas With Railway Gates Due to Lack of ROB's
Traffic Problems in Areas With Railway Gates Due to Lack of ROB's (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 2:08 PM IST

Traffic Problems in Areas With Railway Gates Due to Lack of ROB's : దాదాపు పది లక్షల జనాభా నివసించే ప్రాంతం. నిత్యం ఇతర ప్రాంతాల నుంచి రాకపోకలు సాగించే జనం రూ. 1.70 లక్షలకుపైగానే. గుంటూరు నగరం ట్రాఫిక్‌ చక్రబంధంలో చిక్కుకుపోవడానికి పెరిగిన రద్దీతోపాటు రైల్వే మార్గాలు, గేట్లు కారణమే. గేటు పడిందంటే చాలు, ట్రాఫిక్‌ క్లియర్‌ కావడానికి కనీసం 20 నిమిషాల సమయం పడుతోందని ప్రయాణికులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఉద్యోగులు, విద్యార్థుల రాకపోకలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఈ సమయాల్లో విపరీతమైన రద్దీ నెలకొంటోందని స్థానికులు తెలుపుతున్నారు.

అరండల్‌పేట పాత వంతెన కూల్చేయడంతో రాకపోకలకు నగరవాసులు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. కంకరగుంట, మూడు వంతెనల వద్ద ఆర్‌యూబీలు ఉన్నా వర్షం వస్తే నీరు చేరి ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోతోంది. ఈ అనుభవాల దృష్ట్యా వాటి నిర్మాణానికి జీఎంసీ ఆసక్తి చూపడం లేదు. రైల్వేగేట్లు ఉన్న ప్రాంతాల్లో రద్దీ పెరిగినందున భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఐదు చోట్ల రైల్వే ఓవర్‌ బ్రిడ్జి (ఆర్వోబీ)లు నిర్మించాలని జీఎంసీ కోరుతోంది. ఇందుకోసం ప్రణాళికలు సైతం రూపొందించింది.

నెహ్రూనగర్‌ వద్ద ఆర్‌యూబీ నిర్మాణానికి గతంలో నిధులు మంజూరైనా భూసేకరణలో ఇబ్బందుల వల్ల ఆగిపోయింది. ఇక్కడా ఆర్వోబీ నిర్మించాలని తాజాగా ప్రతిపాదించారు. మహాత్మాగాంధీ ఇన్నర్‌ రింగ్‌రోడ్డులో వంతెన నాలుగు వరుసలుగా, మిగిలిన నాలుగు ఆర్వోబీలు రెండు వరుసలుగా నిర్మిస్తారు. వీటికి అవసరమైన స్థలాన్ని సేకరించి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు జీఎంసీ పేర్కొంది. రైల్వేశాఖ నుంచి ఆమోదం లభించాక నిధుల మంజూరైతే పనులు పట్టాలెక్కుతాయని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

ఆర్వోబీ నిర్మించే వ్యయం ప్రాంతం (రూ.కోట్లలో)

శ్యామలానగర్‌ :147
సీతానగర్‌ : 140
మహత్మాగాంధీ ఇన్నర్‌రింగ్‌రోడ్డు : 129
సంజీవయ్యనగర్‌ : 120
నెహ్రూనగర్‌ : 95

రైల్వే పైవంతెనకు మోక్షం ఎప్పుడో? - గేటు పడితే ప్రయాణికులకు చుక్కలే

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఉండి వద్ద 165వ నంబర్ జాతీయ రహదారిలో రైల్వే పైవంతెన నిర్మాణానికి 2020లో అడుగులు పడ్డాయి. 1.35 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 2 లైన్ల ఆర్వోబీ (Road Over Bridge), అనుసంధాన రహదారుల నిర్మాణానికి అదే ఏడాది అక్టోబర్ 16న కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఆన్‌లైన్‌లో శంకుస్థాపన చేశారు. భూసేకరణ, ఏజెన్సీ రుసుములు, సిబ్బంది జీతాలు, జీఎస్టీతో కలిపి అప్పట్లో రూ.91 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు.

ఒక్క ఆర్వోబీ నిర్మాణానికే రూ.54 కోట్లు కేటాయించారు. తొలి ఏడాదిన్నర పాటు పనులు వేగంగా జరగ్గా రైలు పట్టాలకు ఇరువైపులా 50 శాతం పనులు పూర్తి కావడంతో పాత గుత్తేదారుడికి రూ.36 కోట్లు చెల్లించారు. తరువాత నష్టం వస్తుందనే సాకుతో అతను 2022లో పనులు నిలిపేశారు. దీంతో అప్పటి నుంచి వాహనదారులు, ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి.

రైల్వే గేటు పడినప్పుడు ప్రయాణికులకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. గుడివాడ - భీమవరం మార్గంలో రాకపోకలు సాగించే రైళ్ల సంఖ్య పెరగడంతో ఇటువైపు రద్దీ ఎక్కువైంది. ప్రతి పావుగంటకూ ఒకసారైనా గేటు పడుతుండటంతో ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే వారికి ఎదురుచూపులు తప్పడం లేదు.

గుంటూరు శంకర్‌ విలాస్‌ వంతెనకు నిధులు - ఏప్రిల్​ నుంచి పనులు

