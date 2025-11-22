ETV Bharat / state

కిలోమీటర్ ప్రయాణానికి గంట! - ఆ ట్రై జంక్షన్​లో చిక్కుకున్నారో?

హైదరాబాద్‌లో రోజు రోజుకు తీవ్రమవుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్య - నానల్‌నగర్ ట్రై జంక్షన్ నరకం చూస్తున్న వాహనదారులు - కిలోమీటరు ప్రయాణించాలంటే సుమారు గంట సమయం

Nanalnagar Tri-junction Traffic Problem
Nanalnagar Tri-junction Traffic Problem (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 8:53 AM IST

Updated : November 22, 2025 at 9:33 AM IST

Nanalnagar Tri-junction Traffic Problem : హైదరాబాద్ మహా నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య రోజురోజుకూ తీవ్రమవుతోంది. ప్రభుత్వాలు ఎన్ని ప్రత్యామ్నాయాలు ఆలోచిస్తున్నా, ప్రతిపాదనలు రూపొందిస్తున్నా సరైన కార్యాచరణ లేకపోవడంతో ట్రాఫిక్ తిప్పలు తప్పడం లేదు. నగరమంతా ఒక ఎత్తైతే, నానల్‌నగర్‌ ట్రై జంక్షన్ వద్ద పరిస్థితి మరో ఎత్తు. కిలోమీటరు దూరం ప్రయాణించాలంటే సుమారు గంట పడుతుంది. ట్రాఫిక్ పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ ఇంజినీర్లు పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి.

3 వైపుల నుంచి కిక్కిరిసి పోతున్న వాహనాలు : హైదరాబాద్‌లో ఎంజీబీఎస్, మెహిదీపట్నం నుంచి లంగర్‌హౌజ్, నార్సింగి, బండ్లగూడ, చేవెళ్ల వరకు రోజూ ప్రయాణం చేసేవారు వేలల్లో ఉంటారు. ఆయా ప్రాంతాల మధ్య లెక్కలేనన్ని వాహనాలు నిత్యం రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. దూర ప్రాంతాలైన వికారాబాద్, తాండూర్, బీజాపూర్‌ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాహనాలతో కలిపితే రోజూ 30వేలకుపైగా భారీ వాహనాలు నానల్ నగర్ ట్రై జంక్షన్ దాటి వెళ్లాల్సిందే. అలాగే గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్‌ ప్రాంతాలకు ఐటీ ఉద్యోగులు పెద్దఎత్తున వ్యక్తిగత వాహనాల్లో వెళ్తుంటారు.

కిలోమీటర్ ప్రయాణానికి గంట! - ఆ ట్రై జంక్షన్​లో చిక్కుకున్నారో? (ETV)

ప్రయాణించాలంటే సుమారు గంట సమయం : సాధారణ ఉద్యోగులు, దినసరి కూలీలు, నిరుద్యోగులు, మహిళల కోసం ఆ రోడ్డు మార్గంలో లింగంపల్లి, పటాన్‌చెరు వరకు వందకుపైగా సిటీ బస్సులు రోజంతా తిరుగుతుంటాయి. నానల్‌నగర్ ట్రై జంక్షన్ వద్ద 365 రోజులు వాహనాల రద్దీ ఉంటోంది. కిలోమీటరు దూరం ప్రయాణించాలంటే ఈ మార్గంలో రద్దీ వేళల్లో సుమారు గంట పడుతోంది. ఇంత జరుగుతున్నా జీహెచ్‌ఎంసీ ఇంజినీర్లు స్పందించట్లేదు. కూడలిలో నెలకొన్న సమస్యల పరిష్కారానికి చొరవ తీసుకోవట్లేదని వాహనదారులు విమర్శిస్తున్నారు.

హెచ్​-సిటీ పేరుతో పైవంతెనలు : పదేళ్లుగా నానల్‌నగర్‌ ట్రైజంక్షన్‌లో పైవంతెనలు, అండర్‌పాస్‌ల నిర్మాణానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. గత ప్రభుత్వం వ్యూహాత్మక రహదారుల అభివృద్ధి కార్యక్రమం పేరుతో, ప్రస్తుత సర్కారు హెచ్‌-సిటీ పేరుతో పైవంతెనలు నిర్మిస్తామని ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసినప్పటికి అవన్నీ కాగితాలకే పరిమితం అవుతున్నాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటీవల అభివృద్ధి పనులకు టెండర్లు పిలిచినప్పటికీ ప్రక్రియ పూర్తవలేదు.

ఏళ్లుగా గడుస్తున్న ఇదే తంతు : ఏళ్లుగా ఈ ట్రై జంక్షన్‌లో ఇదే తంతు నడుస్తోంది. టోలీచౌకి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న ఈ జంక్షన్‌లో ట్రాఫిక్ రద్దీని నియంత్రించేందుకు నిత్యం ఐదుగురు పోలీసులు విధుల్లో ఉంటారు. అయితే 24 గంటలు వాహనాల రద్దీ కొనసాగుతూనే ఉంటుందని ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు చెబుతున్నారు.

అండర్‌పాస్‌ల నిర్మాణాలు చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి : ట్రై జంక్షన్ ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉండటం, కూడలిలో మురుగునీరు నిలవడం, టోలిచౌకి వైపున హోటళ్లు, సబ్‌రిజిస్ట్రారు కార్యాలయం, షాపింగ్‌ కేంద్రాల ముందు వాహనాలు రోడ్డుపై నిలవడం, నానల్‌నగర్‌ నుంచి షేక్‌పేట్‌ పైవంతెన వరకు రహదారి ఆక్రమణలు సమస్యకు ఆజ్యం పోస్తున్నాయి. నానల్ నగర్ ట్రై జంక్షన్ వద్ద కూడలి విస్తరణతోపాటు సాధ్యమైనంత త్వరగా పైవంతెన లేదా అండర్ పాస్ నిర్మించి తమ కష్టాలు దూరం చేయాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.

