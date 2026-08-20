మెట్రో లైన్ల వద్ద ఫ్లైఓవర్, అండర్ పాస్ల నిర్మాణాలు - అధికారులు వద్దంటున్నా కార్పొరేషన్ల ఆసక్తి!
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మెట్రో అధికారుల మధ్య కనిపించని సమన్వయం - మెట్రోరైలు ప్రతిపాదిత మార్గాల్లో ఫ్లైఓవర్లు వద్దంటున్న మెట్రో అధికారులు - ఫ్లైఓవర్లు దాటగానే ట్రాఫిక్ పెరుగుతోందని వాదన
Published : August 20, 2026 at 11:30 AM IST
Fly Overs At Metro Construction Areas : హైదరాబాద్ సిటీ. ఇక్కడ 24 గంటలు వాహనాల రద్దీ ఉంటుంది. ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యను తగ్గించేందుకు చాలా చోట్ల ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్ బ్రడ్జ్ల వంటివి నిర్మించారు. అయినప్పటికీ అవి దాటగానే సమస్య మళ్లీ మొదటికొస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో మెట్రోరైలు ప్రతిపాదిత మార్గాల్లో కూడా ఫ్లైఓవర్లను నిర్మించాలని ప్రభుత్వం అనుకుంటుంది. అయితే అక్కడ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణాలు అవసరమా అన్న కోణంలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రోరైలు లిమిటెడ్(హెచ్ఏఎంఎల్)మధ్య కొంతకాలంగా చర్చ నడుస్తోంది.
ఫ్లైఓవర్ దాటగానే మళ్లీ మొదలు : ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం వద్దని మెట్రోరైలు అధికారులు అంటుండగా ప్రభుత్వ ప్రాథమ్యాల దృష్ట్యా కడుతున్నామని కార్పొరేషన్లు చెబుతున్నాయి. ఎస్ఆర్డీపీ కింద జీహెచ్ఎంసీ ఇప్పటికే పలుచోట్ల ఫ్లైఓవర్లను నిర్మించింది. కొత్తగా హెచ్-సిటీ ప్రాజెక్ట్ కింద మరిన్ని నిర్మాణాలు చేపట్టనుంది. అయితే వీటిన్నింటిని కట్టడం వల్ల ట్రాఫిక్ సమస్యలు పూర్తిగా తీరట్లేదని ఫ్లైఓవర్ దాటగానే మళ్లీ మొదలవుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం లేదని చెబుతున్నారు.
మెట్రోరైలు మరింత ఆలస్యం : మెట్రోలైన్ విస్తరించే దశగా ప్రస్తుతం అడుగులు పడుతున్నాయి. కొత్తగా నాగోల్ నుంచి ఎల్బీనగర్కు అలాగే ఆరాంఘర్ మీదుగా శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి మెట్రో ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. అయితే అదే మార్గంలో ఇప్పుడు మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఫ్లైఓవర్ కడుతోంది. మొత్తం ఆరు లేన్లతో రూ. 235 కోట్ల వ్యయంతో టీకేఆర్ కమాన్, గాయత్రి, మంద మల్లమ్మ కూడళ్లలో నిర్మిస్తున్నారు. దీంతో మెట్రో అలైన్మెంట్ మార్చాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడటంతో మెట్రో మరింత ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
గత అనుభవాలు ఏం చెబుతున్నాయ్ : మెట్రో రెండోదశలో భాగంగా లక్డీకాపూల్ నుంచి గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్ మీదుగా మియాపూర్ చౌరస్తా, బీహెచ్ఈఎల్ వరకు మెట్రో ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఇదే మార్గంలో రూ. ఆరు, ఏడు వందల కోట్ల వ్యయంతో షేక్పేట, కొండాపూర్ మార్గాల్లో వ్యయంతో ఫ్లైఓవర్లు, అండర్పాస్లు నిర్మించారు. అయితే ఇక్కడ కొన్నాళ్లు ఊరటనిచ్చినా మళ్లీ అవి దాటగానే సమస్యలు మొదలవుతున్నాయి.
రాయదుర్గంలో ఫ్లైఓవర్లు, అండర్పాస్లు : షేక్పేట వంతెన దిగగానే రాయదుర్గం వద్ద వాహనాలు బారులు కడుతున్నాయి. దాంతో ఇప్పుడిక్కడ రూ. 400 కోట్లకు పైగా ఖర్చుతో ఫ్లైఓవర్లు, అండర్పాస్లు నిర్మిస్తున్నారు. ఇవి రాయదుర్గం దాటే వరకు ఉపయోగపడతాయని ఆ తర్వాత ట్రాఫిక్ మాములేనని అంటున్నారు. మెహిదీపట్నం నుంచి గచ్చిబౌలి వరకు ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ట్రాఫిక్ తీవ్రంగా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ప్లైఓవర్ల కంటే మెట్రో చేపట్టి ఉంటే సమస్య పరిష్కారమయ్యేదని మెట్రో అధికారులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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