హఠాత్తుగా టెండర్ల రద్దుతో కథ మళ్లీ మొదటికి - విజయవాడ ట్రాఫిక్ కష్టాలు ఇంక తప్పవా!
విజయవాడ నగరంపై పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి - టెండర్లు తెరవాల్సిన దశలో రద్దు చేసిన సీఆర్డీఏ
Increasing Traffic Pressure on Vijayawada City: ఏళ్ల తరబడి ప్రత్యామ్నాయ రోడ్లు విస్తరణకు నోచుకోకపోవడంతో విజయవాడ నగరంపై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి తీవ్రంగా పెరిగింది. ఇది కీలక కూడళ్లపై పడుతుండడంతో పద్మవ్యూహాన్ని తలపిస్తున్నాయి. వీటి అభివృద్ధి కోసం ఇటీవల సీఆర్డీఏ టెండర్లు పిలిచినా హఠాత్తుగా రద్దు చేయడంతో సమస్య మళ్లీ మొదటికి వచ్చింది. అవసరాలకు తగ్గట్లుగా రోడ్లు లేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. నగరం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో రహదారుల అనుసంధానతపై సీఆర్డీఏ తక్షణం దృష్టి సారించాల్సి ఉంది.
2 సార్లు గడువు పొడిగించి: ప్రధాన మార్గాలకు 3 ప్రత్యామ్నాయ రోడ్ల అభివృద్ధి కోసం ఆగస్టులో సీఆర్డీఏ టెండర్లు పిలిచింది. రూ.26.51 కోట్లతో బల్లెం వారి వీధి నుంచి నిడమానూరు మెయిన్ రోడ్డు వరకు విస్తరణ, రూ.25.52 కోట్లతో మహానాడు రోడ్డును బల్లెం వారి వీధి నుంచి పోరంకి- నిడమానూరు మెయిన్ రోడ్డు వరకు, రూ.22.96 కోట్లతో బందరు రోడ్డు నుంచి హైటెన్షన్ లైన్ రోడ్డు కూడలి వరకు రహదారిని విస్తరించేందుకు మొత్తం రూ.75.04 కోట్లతో గతంలో టెండర్లు పిలిచారు. ఆ గడువును 2 సార్లు పొడిగించి, చివరకు టెండర్లు తెరవాల్సిన దశలో రద్దు చేసింది.
బారులు తీరుతున్న వాహనాలు: నగర శివారు ప్రాంతాలైన ఎనికేపాడు, రామవరప్పాడు, పోరంకిలో ట్రాఫిక్ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటోంది. ఈ ప్రాంతాల్లో రద్దీ సమయాల్లో వాహనాలు బారులు తీరుతున్నాయి. కొద్ది దూరానికే ఎక్కువ సమయం పడుతోంది. ఈ రద్దీలో సామాన్యుల నుంచి వీఐపీల వాహనాల వరకూ చిక్కుకుంటున్నాయి. ఆటోనగర్కు నిత్యం వచ్చే భారీ వాహనాల కారణంగా ఈ సమస్య ఇంకా రెట్టింపవుతోంది. ప్రస్తుతం భారీ వాహనాలను రాత్రి సమయాల్లోనే అనుమతిస్తున్నారు. మెట్రో పనులు ప్రారంభమైతే ట్రాఫిక్ సమస్యలు మరింత పెరుగుతాయి.
జాప్యంతో కష్టాలే: బల్లెంవారి వీధి రోడ్డును విస్తరించడంతో పాటు నిడమానూరు-పోరంకి మార్గాన్ని భారీ వాహనాలు తిరిగేలా విస్తరించాల్సి ఉంది. ఇవే కాకుండా ఎనికేపాడు, ప్రసాదంపాడును అనుసంధానం చేసేలా హైటెన్షన్ రోడ్డు నిర్మించాల్సి ఉంది. దీని వల్ల ఆటోనగర్కు భారీ వాహనాలు నిరంతరం రాకపోకలు సాగించేందుకు వీలు కలుగుతుంది. ఆటోనగర్కు ఇప్పటి వరకు భారీ వాహనాలు రాకపోకలు సాగించేందుకు సరైన రోడ్డు సదుపాయం లేకపోవడం సమస్యగా మారింది. కొత్త రోడ్ల నిర్మాణం, విస్తరణ కారణంగా భారీ వాహనాలు నగరంలోకి రాకుండా ఇతర మార్గాల్లో ఆటోనగర్కు వెళ్లేలా అభివృద్ధి చేయాలి. జాప్యం లేకుండా టెండర్లు పిలిచి, పనులు పూర్తి చేస్తేనే ట్రాఫిక్ సమస్యలు తీరతాయి.
