ఈ కారుపై 95 ట్రాఫిక్ చలనాలు, రూ.35వేలు ఫైన్ - 3 సార్లు తప్పించుకుని ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కి

పదే పదే నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తూ పోలీసులకు చిక్కిన వ్యక్తి - అతడి కారుపై 95 పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలానాలు ఉన్నట్లుగా గుర్తించిన అధికారులు - ఫైన్​ కట్టకపోవడంతో వాహనం సీజ్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 7, 2026 at 8:08 PM IST

Traffic police seized a Car with 95 pending challans : ఏదైనా అత్యవసరంగా పని ఉంటేనో, తొందరపాటులోనో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ జంప్ చేయడం, మరిచిపోయి హెల్మెట్ ధరించకపోవడం లాంటి ఉల్లంఘనలు అప్పడప్పుడు జరగుతుంటాయి. అలా అనుకోకుండా ఒకటి రెండు సార్లు జరిగి ఉండొచ్చు. కానీ ఓ వ్యక్తి కారుపై ఏకంగా 95 ట్రాఫిక్ చలన్లు ఉన్నాయి. అన్ని ఉన్నా కట్టకుండా మూడుసార్లు తప్పించుకున్న ఓ ప్రబుద్ధుడు ఎట్టకేలకు ట్రాఫిక్ పోలీసులకు చిక్కాడు. అతడి కారుపై ఉన్న చలాన్లు చూసి పోలీసులే షాక్​ అయ్యారు. ఈ ఘటన ఎల్బీనగర్​లో జరిగింది.

పోలీసుల కథనం ప్రకారం : ఎల్బీనగర్​ పరిధిలోని ఓ బస్టాప్​లో సాధారణ తనిఖీల్లో భాగంగా ట్రాఫిక్ ఎస్​ఐ రవికుమార్​ ఆధ్వర్యంలో వాహన తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. అదే సమయంలో కారులో అటువైపుగా వచ్చిన సురేశ్​ అనే వ్యక్తిని ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆపారు. వాహన వివరాలు తనిఖీ చేయగా ఆ కారుపై 95 ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి రూ.34,600 చలనా జరిమానాలు బకాయి ఉన్నట్లుగా తేలింది. జరిమానాలు పెండింగ్​లో ఉండి, వాటిని చెల్లించకుండా గతంలో మూడుసార్లు ట్రాఫిక్ పోలీసులకు దొరక్కుండా తప్పించుకుని తిరుగుతున్నట్లుగా తేలింది. ఒకే వాహనంపై అన్ని చలాన్లు ఉండటంతో ట్రాఫిక్ పోలీసులు షాక్ అయ్యారు. దీంతో ఆ వాహనంపై కేసు నమోదు చేసి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పెండింగ్ చలాన్లు మొత్తం చెల్లించి వాహనాన్ని తీసుకువెళ్లాలని కారు యజమానికి ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు. దీనికి అతడు నిరాకరించడంతో కారును స్వాధీనం చేసుకుని చట్టపరమైన చర్యల నిమిత్తం కోర్టులో హాజరుపరుస్తామని ట్రాఫిక్ సీఐ డి.వెంకటేశ్వర్లు వివరించారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి తప్పించుకు తిరుగుతున్న వాహనాన్ని చాకచక్యంగా పట్టుకున్న ఎస్సై రవికుమార్, ఏఎస్​ఐ శ్రీనివాస్​, రమేశ్​ నాయక్​లను పోలీసు ఉన్నతాధికారులు అభినందించారు.

కనీస నిబంధనలూ పట్టవు : రోడ్డుపైకి వచ్చే ప్రతి వాహనదారుడు తప్పనిసరిగా డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు, రిజిస్ట్రేషన్, ఫిట్‌నెస్‌ సర్టిఫికెట్, ఇన్సూరెన్స్​ సర్టిఫికెట్​ను కలిగి ఉండాలి. ట్రాఫిక్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా నంబరు ప్లేటు కలిగి ఉండాలి. బైక్​ నడిపేవారైతే హెల్మెట్, కార్లు లాంటి వాహనాలైతే సీటుబెల్టు తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా అధికశాతం మంది వాహనదారులు ఈ సాధారణ నిబంధనలను సైతం ఉల్లంఘిస్తున్నారు. వీటికితోడు ట్రిపుల్‌ రైడింగ్, సెల్‌ఫోన్‌ మాట్లాడుతూ వాహనాలు నడపడం(సెల్​ఫోన్ డ్రైవింగ్), ఓవర్​స్పీడ్​ లాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. మైనర్ల డ్రైవింగ్‌ సైతం సాధారణంగా మారింది. ఈ విషయమై ఏటా పెద్ద సంఖ్యలో కేసులు నమోదవుతున్నాయి.

