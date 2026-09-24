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టేక్​ డైవర్షన్​ : నిమజ్జనం వేళ హైదరాబాద్​లో ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు, దారి మళ్లింపులు ఇవే

హైదరాబాద్‌లో గణేశ్ మహా నిమజ్జన శోభాయాత్రను ప్రశాంతంగా ముగించేందుకు తెలంగాణ పోలీస్ యంత్రాంగం భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. అందుకోసం సాధారణ వాహనాలను దారి మళ్లించడంతో పాటు ప్రధాన మార్గాల్లో బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

Traffic Restrictions For Ganesh Immersion
వినాయక నిమజ్జనం కోసం ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 10:45 AM IST

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Traffic Restrictions For Ganesh Immersion : హైదరాబాద్‌లో గణేశ్​ నిమజ్జన మహా ఊరేగింపునకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ నెల 25న ఉదయం 6 గంటల నుంచి 26న ఉదయం 10 గంటల వరకు నగరంలో ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మళ్లింపులు అమల్లో ఉండనున్నాయి. బాలాపూర్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే ప్రధాన ఊరేగింపు చార్మినార్, అఫ్జల్‌గంజ్, అబిడ్స్, బషీర్‌బాగ్, లిబర్టీ మీదుగా ఎన్టీఆర్ మార్గ్, పీవీఎన్‌ఆర్ మార్గ్ వైపు సాగనుంది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వేలాది గణేశ్​ విగ్రహాలు అనుబంధ మార్గాల్లో ప్రయాణించి ప్రధాన ఊరేగింపులో కలవనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సాధారణ వాహనాలను దారి మళ్లించడంతో పాటు ప్రధాన మార్గాల్లో బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మరి ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కడ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు? ఏ మార్గాల్లో వాహనాలు వెళ్లాలి? ఎక్కడ డైవర్షన్లు ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ప్రధాన నిమజ్జనానికి ఊరేగింపు వే

హైదరాబాద్​లో గణపతి నిమజ్జన ఉత్సవానికి కొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే ఉంది. ఇందుకోసం అధికారులు, పోలీసులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బాలాపూర్ గణేశ్​ మండపం నుంచి ప్రారంభమయ్యే ప్రధాన నిమజ్జన ఊరేగింపు గణేశ్​ చౌక్, డైమండ్ హోటల్ వై జంక్షన్, కట్టమైసమ్మ ఆలయం, గుర్రం చెరువు మీదుగా కేశవగిరి, చాంద్రాయణగుట్ట ఫ్లైఓవర్, ఎంబీఎన్ఆర్ ఎక్స్​రోడ్, ఫలక్‌నుమా రైల్వే ఓవర్‌ బ్రిడ్జి, ఆలియాబాద్, నాగులచింత, చార్మినార్, మదీనా, అఫ్జల్‌గంజ్, ఎంజే మార్కెట్, అబిడ్స్ ఎక్స్‌రోడ్, బషీర్‌బాగ్, లిబర్టీ మీదుగా అంబేడ్కర్ విగ్రహం వైపు సాగుతుంది.

అక్కడి నుంచి ఎన్టీఆర్ మార్గ్, పీవీఎన్‌ఆర్ మార్గ్ అంటే నెక్లెస్ రోడ్ వైపు నిమజ్జన వాహనాలు వెళ్లనున్నాయి. సికింద్రాబాద్ నుంచి వచ్చే విగ్రహాలు సంగీత్ థియేటర్ మీదుగా సికింద్రాబాద్ జోన్‌లోకి ప్రవేశించి ప్యారడైజ్ జంక్షన్, ఎంజీ రోడ్, రాణిగంజ్, కర్బలా మైదాన్, సొనాబాయి మసీదు, సెయిలింగ్ క్లబ్, ట్యాంక్‌బండ్ మీదుగా ఎన్టీఆర్ మార్గ్, పీవీఎన్‌ఆర్ మార్గ్ చేరనున్నాయి. చిలకలగూడ ఎక్స్‌రోడ్స్ నుంచి వచ్చే విగ్రహాలు గాంధీ హాస్పిటల్, ఆర్టీసీ ఎక్స్‌రోడ్, ఖైరతాబాద్ జోన్, మింట్ లేన్, నారాయణగూడ ఎక్స్‌రోడ్ మీదుగా లిబర్టీ వద్ద ప్రధాన ఊరేగింపులో కలుస్తాయి.

హైదరాబాద్‌లో గణేశ్​ నిమజ్జన మహా ఊరేగింపునకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. 25న ఉదయం 6 గంటల నుంచి 26న ఉదయం 10 గంటల వరకు ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మళ్లింపులు అమలులో ఉంటాయి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వేలాది గణేశ్​ విగ్రహాలు అనుబంధ మార్గాల్లో ప్రయాణించి ప్రధాన ఊరేగింపులో కలవనున్నాయి. సాధారణ వాహనాలను దారి మళ్లించడంతో పాటు ప్రధాన మార్గాల్లో బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం.- జోయల్‌ డేవిస్‌, ట్రాఫిక్‌ సంయుక్త కమిషనర్‌

గోల్కొండ వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలకు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు

గోల్కొండ వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలకు రంగా మహల్ వై జంక్షన్, శివాజీ బ్రిడ్జి, అఫ్జల్‌గంజ్ ఐలాండ్, ఉస్మాన్‌గంజ్, శంకర్‌బాగ్, సీనా హోటల్, కేర్ హాస్పిటల్స్ సమీపంలోని మిడాస్ యూటర్న్, నాంపల్లి, ఎంజే బ్రిడ్జి, పురానాపూల్ ఎక్స్‌రోడ్, టోప్ఖానా మసీదు, ఫీల్‌ఖానా, అలాస్కా జంక్షన్, దారుస్సలాం ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయి. దీంతో పాటు పలుచోట్ల ట్రాఫిక్ డైవర్షన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ఆర్టీసీ వాహనాలను సైతం మళ్లించనున్న అధికారులు

గణేశ్​ విగ్రహాలను తరలించే వాహనాలు మినహా ప్రధాన ఊరేగింపు మార్గంలో ఇతర వాహనాలను అనుమతించరు. ప్రధాన రూట్లకు అనుసంధానంగా ఉన్న రహదారుల నుంచి కూడా వాహనాలను పలు ప్రాంతాల్లో మళ్లిస్తారు. ఖైరతాబాద్ జోన్‌లో అమీర్‌పేట్ వై జంక్షన్, పంజాగుట్ట ఎక్స్‌రోడ్, మోనప్ప జంక్షన్, వీవీ స్టాచ్యూ, నెక్లెస్ రోడ్, రవీంద్ర భారతి, ఓల్డ్ పీఎస్ సైఫాబాద్, ఇక్బాల్ మినార్, మింట్ లేన్, ట్యాంక్‌బండ్ ఫ్లైఓవర్, అంబేడ్కర్ ఓల్డ్ స్టాచ్యూ, ప్రింటింగ్ ప్రెస్, నాంపల్లి టీ జంక్షన్, హిమాయత్‌నగర్ వై జంక్షన్, రాంగ్‌మహల్ వై జంక్షన్ తదితర ప్రాంతాల్లో డైవర్షన్లు అమల్లో ఉంటాయని పోలీసులు తెలిపారు. వీటితో పాటు ఆర్టీసీ బస్సులను సైతం మళ్లించనున్నారు.

శంషాబాద్ వైపు నుంచి వచ్చే బస్సులు, ఇతర వాహనాలకు కూడా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సూచించారు. నాగార్జునసాగర్, నకిరేకల్, చిట్యాల వైపు నుంచి వచ్చే బస్సులు బంగ్లూర్ ఎగ్జిట్-12, ఓఆర్​ఆర్​ సర్వీస్ రోడ్, కోహెడ, ముంగనూర్, ఇంజాపూర్ మీదుగా ఎల్బీనగర్ వైపు వెళ్లాలి. బెంగళూరు, తిరుపతి, కడప, కర్నూలు వైపు నుంచి వచ్చే బస్సులు తొండుపల్లి టోల్ ఎంట్రీ, ఓఆర్​ఆర్​ సర్వీస్ రోడ్, ఆరాంఘర్ తదితర మార్గాల్లో ప్రత్యామ్నాయ రూట్లను వినియోగించాలి.

ఇతర వాహనాలను ఓఆర్​ఆర్​ వైపు మళ్లిస్తారు

సాధారణ వాహనదారులకు సైతం పోలీసులు కీలక సూచనలు చేశారు. ప్రధాన నిమజ్జన మార్గాల్లో గణేశ్​ విగ్రహాలను తరలించే వాహనాలు మినహా ఇతర వాహనాలను అనుమతించరు. ప్రధాన రూట్లకు వెళ్లే అన్ని సైడ్ రోడ్లు, లేన్లను కూడా బారికేడ్లతో మూసివేయనున్నారు. నగరంలో ఒకవైపు నుంచి మరో వైపునకు వెళ్లే వాహనదారులు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్, మాసబ్‌ ట్యాంక్–పంజాగుట్ట–బేగంపేట–సికింద్రాబాద్ మార్గం లేదా ఓఆర్​ఆర్​ను వినియోగించాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు.

భారీ వాణిజ్య వాహనాలు, సరకు లారీలను నగరంలోకి అనుమతించరు. నగర శివార్లలోనే నిలిపివేసి ఓఆర్​ఆర్​ వైపు మళ్లిస్తారు. విమానాశ్రయానికి వెళ్లే, వచ్చే ప్రయాణికులు నెక్లెస్ రోడ్, ఎన్టీఆర్ మార్గ్, ట్యాంక్‌బండ్‌ను పూర్తిగా నివారించి పీవీఎన్‌ఆర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే లేదా ఓఆర్​ఆర్​ను ఉపయోగించాలి. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ప్రయాణికులు బేగంపేట, ప్యారడైజ్ బ్రిడ్జి, సంగీత్ జంక్షన్ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు.

25వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల నుంచి 26వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయి. పరిస్థితిని బట్టి ఆంక్షలను పొడిగించే అవకాశం కూడా ఉందని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. నిమజ్జన వేడుకలకు వచ్చే భక్తులు, నగరంలో ప్రయాణించే వాహనదారులు ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనలు పాటిస్తూ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని హైదరాబాద్ పోలీసులు సూచించారు.

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HYDERABAD TRAFFIC RESTRICTIONS
HYDERABAD GANESH IMMERSION
గణేశ్​ నిమజ్జనానికిట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
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