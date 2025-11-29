ETV Bharat / state

బండి ఒకరిది, ట్రాఫిక్ చలాన్​ ఇంకోకరికి - ఆన్‌లైన్‌లో తప్పుగా నమోదు చేస్తున్న పోలీసులు

ఇష్టానుసారంగా ట్రాఫిక్​ చలాన్ల విధింపు - ఒక వాహనానికి విధించాల్సిన జరిమానాను మరోక వాహనదారుడికి - ఆన్‌లైన్‌లో తప్పుగా నమోదు చేస్తున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు

Traffic e challan Issue
Traffic e-challan Issue (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Wrong Traffic E-challans in Hanamkonda : జనగామకు చెందిన జి. రవి అనే యువకుడు తన హోండా సిటీ ద్విచక్ర వాహనానికి హనుమకొండ ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు జరిమానా విధిస్తూ మొబైల్​ ఫోన్​కు మెసేజ్‌ పంపారు. అది చూసిన అవాక్కైన ఆ యువకుడు అసలు తాను ఈ నెల 21న హనుమకొండకే వెళ్లలేదని తీవ్రంగా వాపోయాడు. నిజానికి హనుమకొండలో మరో ద్విచక్ర వాహనానికి సంబంధించిన జరిమానాను అక్కడి ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ఆన్‌లైన్‌లో తప్పుగా నమోదు చేయడంతో ఈ సమస్య తలెత్తింది. చేసేది ఏమీ లేక రవి బాధతో జరిమానాను తప్పక చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇది ఒకవేళ చెప్పాలంటే దోషిని వదిలేసి నిర్దోషికి శిక్ష వేయడం లాంటిదే. దీనిపై వాహనదారులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

  • నర్సంపేటకు చెందిన ఓ యువకుడు హనుమకొండలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. గత ఆగస్టు నెలలో అతని వాహనానికి చలాన్​ విధిస్తూ సెల్​ఫోన్​కు సందేశం వచ్చింది. కామారెడ్డిలో ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు ఉల్లఘించినట్లు చలాన్​ వెబ్​సైట్​లో నమోదైంది. కానీ అతడు ఆ రోజు హనుమకొండలోనే ఉండడం ఇక్కడ గమనార్హం. ఫొటోలో వాహనం నంబర్‌ సరిగ్గా కనిపించక పోలీసులు వివరాలను తప్పుగా నమోదు చేశారు. వేరేవాళ్లకు విధించాల్సిన జరిమానా తనకు విధించడం చూసి ఆ యువకుడు లబోదిబోమన్నాడు.
  • వారిద్దరి మాదిరిగానే పలువురు కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు కలిగిన వారికి ట్రాఫిక్‌ చలాన్ల పేరిట జరిమానా విధిస్తూ హైదరాబాద్, వరంగల్‌తో పాటు ఇతర పట్టణాల్లో కూడా ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ఆన్‌లైన్‌ సమాచారం మొబైల్​ ఫోన్లకు పంపిస్తున్నారు. ఒకసారి జరిమానా వచ్చిందటే ఈ-చలాన్​లో ఎప్పటికైనా చెల్లించాల్సిందే. అసలు తమ తప్పు లేకుండా పోలీసులు జరిమానాలు విధించడం ఏంటని వాహనదారులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న సంఘటనలు ఎక్కువే.

సీటు బెల్టు, హెల్మెట్​ పెట్టుకోకుంటే : హైదరాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం వంటి నగరాలతో పాటు ఇతర జిల్లాల్లో ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ఇటీవల నిత్యం వాహనాల తనిఖీలు, డ్రంక్​ అండ్​ డ్రైవ్​లు చేపడుతున్నారు. ఏదైనా కారు వెళ్తున్న క్రమంలో సీటు బెల్టు పెట్టుకోకుంటే, ద్విచక్రవాహనదారులు హెల్మెట్​ ధరించకుంటే దూరం నుంచే మొబైల్​ ఫోన్​, ట్యాబ్‌లో ఫొటో తీస్తున్నారు. అందులో వాహనాల వివరాలు, వాహనదారుల ఫోటోలు నమోదవుతున్నాయి. అనంతరం సంబంధిత వివరాలను రవాణా శాఖ పోర్టల్‌లో ఆన్‌లైన్‌ రూపంలో నమోదు చేస్తున్నారు.

  • ఈ క్రమంలో తాము ఫొటో తీసిన వాహనాల నెంబర్లలో ఏదో ఒక నెంబర్‌ తప్పుగా నమోదు చేయగానే మరో వాహనదారుడికి జరిమానా వెళుతోంది. కేవలం ట్రాఫిక్‌ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంతోనే ఇలాంటి సంఘటనలు అనేక జిల్లాల్లో చోటుచేసుకుంటున్నాయని విమర్శలు వస్తున్నాయి. చేయని తప్పునకు, ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల ఆన్‌లైన్‌ తప్పుడు ఎంట్రీకి తాము బలి అవుతున్నామని వాహనదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఈ-చలాన్​ ఫైన్​లు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసే సమయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
    ఈ ఏడాది నవంబర్‌ 5 వరకు ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో నమోదైన ట్రాఫిక్‌ ఉల్లంఘన కేసులు : 6,47,547
    వరంగల్‌ పోలీసు కమిషనరేట్‌ పరిధిలో: 4,18,121

