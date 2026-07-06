హైదరాబాద్ రోడ్లపై ప్రైవేట్ బస్సుల రద్దీ - తోటి వాహనాలకు దారేదీ?
నగరంలోని ప్రధాన రోడ్ల వెంట ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్తో పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్య - నిర్మాణ సామగ్రి లోడ్ లారీలతోనూ మరింత రద్దీ - అమీర్పేట్, జేఎన్టీయూల్లో అధికంగా - బస్టాపుల్లో ప్రైవేట్ బస్సులే దర్శనం
Published : July 6, 2026 at 8:35 PM IST
Traffic Problems With Private buses In Hyderabad : హైదరాబాద్ రోడ్లపై రద్దీ అంతకంతకూ పెరిగిపోతోంది. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం ట్రాఫిక్ సమస్య తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. ఇక వర్షం పడిందంటే కిలోమీటర్ల కొద్దీ బారుల మధ్య బందీ కావాల్సిందే! పగలు ఒంటిగంటైనా, అర్ధరాత్రి అయినా ఏ మాత్రం రద్దీ తగ్గటం లేదు. ప్రధానంగా ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులు, నిర్మాణ వ్యర్థాలతో పాటు సామగ్రి తరలించే టిప్పర్ల వంటి భారీ వాహనాలు రహదారులను పూర్తిగా ఆక్రమిస్తున్నాయి. నగరంలోని అన్ని ప్రధాన రోడ్లపై ఇవే దర్శనమిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు పెద్దగా హారన్ మోతలు మోగిస్తూ, కళ్లు మిరుమిట్లుగొలిపేలా హైబీమ్ లైట్లు వేసుకొంటూ తోటి వాహనదారులను బెంబేలిత్తిస్తున్నాయి.
బస్టాపుల్లో ప్రైవేట్ బస్సులే ఎక్కువ : జేఎన్టీయూ నుంచి పంజాగుట్ట వరకు సుమారు 11 కి.మీ మార్గం వెంబడి ఉదయం, సాయంత్రం పూటల్లో స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు వెళ్లి, వచ్చే వాహనాలతో చాలా రద్దీ ఏర్పడుతుంది. రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకూ అంతే ట్రాఫిక్ ఉంటోంది. ఈ రోడ్డు ద్వారా ఎక్కువగా సికింద్రాబాద్, పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉంటూ ఐటీ కారిడార్లో ఉద్యోగాలు చేసేవారు ప్రయాణిస్తుంటారు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్, టిప్పర్ల కారణంగా అటు నుంచి సికింద్రాబాద్ వైపుగా వచ్చే వాహనదారులు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకుపోతున్నారు. ఖైరతాబాద్ నుంచి మియాపూర్ దాకా ప్రతి బస్టాపుల్లో ప్రైవేట్ బస్సులతోనే రద్దీ నెలకొంటోంది. రెండు వరుసలను ఇవే ఆక్రమిస్తున్నాయి.
గతుకుల్లో నిలిపి - ఇతరులనూ ఆపి : ప్రైవేట్ బస్సుల భారీ పరిమాణం కారణంగా ఒక్కటి ఆగిందంటే దాని వెనుక పదుల సంఖ్యలో నిలిచిపోవాల్సి వస్తోంది. అమీర్పేటలో దుర్భర పరిస్థితి నెలకొంటోంది. అక్కడ ఇప్పటికే రహదారిని తవ్వేశారు. రోడ్డు మొత్తం కంకర తేలడంతో వాహనాలు అక్కడికి రాగానే నెమ్మదిగా వెళ్తున్నాయి. ఈ దారిలో ప్రైవేట్ బస్సులను ఆపేసరికి దాని వెనకున్న వాహనాలు కదలడానికి వీలు లేకుండా పోతోంది. కేపీహెచ్బీ ప్రాంతంలో జగద్గిరిగుట్ట వైపు వెళ్లే మలుపు దగ్గర నుంచి జేఎన్టీయూ వైపు ఉండే ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి దాకా రెండు వరుసల్లోనూ ప్రైవేట్ బస్సులే నిలుస్తున్నాయి.
ప్రైవేట్ వాహనాలపై నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే
- జంట నగరాల పరిధిలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులు తిరగకూడదని 2024లోనే పక్కాగా నిబంధనల్లో పేర్కొన్నారు.
- రెడీ మిక్స్ టిప్పర్లు, స్థానిక లారీలు, నిర్మాణ సామగ్రి తరలించే వాహనాలు, జేసీబీలకు ఉదయం 7 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల దాకా అనుమతి లేదు.
- నిర్మాణ వ్యర్థాలు, వస్తువులు తరలించే 2 నుంచి 6 టన్నుల బరువు గల వాహనాలు, చిన్న పరిమాణంలో ఉండే టిప్పర్లు ఉదయం 9 నుంచి 11.30 గంటల మధ్యలో, అలాగే సాయంత్రం 5 నుంచి 10 గంటల మధ్యలో తిరగకూడదు.
- ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థ బస్సులు కూడా లేన్ను కచ్చితంగా పాటించాలని, బస్టాపుల్లోనే బస్సులను ఆపాలని డ్రైవర్లకు అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
పరిష్కారం చూపే మార్గాలివి
- ట్రావెల్స్ బస్సులను రాత్రి 10 గంటల తర్వాతే పార్కింగ్ స్థలాల నుంచి బయటికి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.
- ఒకవేళ ట్రావెల్స్ బస్సులు నిర్దేశిత సమయంలో కాకుండా ఉదయం పూట ప్రయాణికులను తరలించాలనుకుంటే మినీ వ్యాన్లతో వారిని పికప్ చేసుకొని నగర శివారులో ఉండే తమ బస్సుల్లో ఎక్కించాలి.
- ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులు వాటికి కేటాయించిన స్టాపులు, పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లోనే ఆగేలా చూడాలి.
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