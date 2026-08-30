రాఖీ ఎఫెక్ట్ - జాతీయ రహదారులపై భారీగా వాహనాల రద్దీ
వరుస సెలవుల అనంతరం హైదరాబాద్ తిరిగివస్తున్న నగరవాసులు - కిక్కిరిసిపోతున్న ఆర్టీసీ బస్సులు - టోల్ ప్లాజా వద్ద పెరిగిన వాహనాల రద్దీ - హైదరాబాద్- విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ
Published : August 30, 2026 at 5:52 PM IST|
Updated : August 30, 2026 at 6:12 PM IST
Traffic Jam on Hyderabad Vijayawada National Highway : రాఖీ పండుగ, వరుస సెలవులతో సొంతూళ్లకు వెళ్లిన వారి తిరుగుపయనంతో జాతీయ రహదారులు కిక్కిరిసిపోయాయి. హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారి, హైదరాబాద్ - వరంగల్ జాతీయ రహదారి, బెంగళూరు - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారులు అన్ని వాహనాలతో కిక్కిరిసిపోయాయి.
టోల్ ప్లాజాల వద్ద రద్దీ : రేపటి నుంచి మళ్లీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు ఉండటంతో సొంతూళ్లకు వెళ్లిన వారంతా మళ్లీ నగరానికి పయనమయ్యారు. వ్యక్తిగత వాహనాలతో రోడ్డు కిక్కిరిసి చాలాచోట్ల ట్రాఫిక్ నెమ్మదిగా సాగుతోంది. వాహనాల రద్దీకి తోడు హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై అక్కడక్కడా పనులు సాగుతుండటంతో ట్రాఫిక్ నెమ్మదించింది. అటు టోల్ ప్లాజాల వద్ద రద్దీ ఎక్కువై వాహనాలు బారులు తీరాయి.
నెమ్మదిగా సాగుతున్న వాహనాలు : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బీబీ నగర్ మండలం గూడూరు టోల్ ప్లాజా వద్ద వాహనాలు నెమ్మదిగా సాగుతున్నాయి. ఆదివారానికి తోడు, భక్తులు యాదాద్రి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తుల తిరుగు ప్రయాణంతో టోల్ ప్లాజా వద్ద వాహనాల రద్దీ పెరిగింది. పట్టణ ప్రాంతాల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు పెళ్లిళ్లు, బోనాలు, రాఖీ పండగకు వెళ్లి తిరుగు ప్రయాణం కావటంతో టోల్ ప్లాజా వద్ద ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరిగినట్లు టోల్ ప్లాజా నిర్వాహకులు తెలిపారు. మరోవైపు మేడ్చల్, సైబరాబాద్ పోలీసు కమిషనరేట్, జిల్లాల ట్రాఫిక్ పోలీసులు జాతీయ రహదారులపై వాహనాల రద్దీని నియంత్రిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రద్దీకి తోడు అక్కడక్కడా వర్షం కూడా పడటంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా సాగుతున్నాయి.
అక్కడి ట్రాఫిక్ నుంచి గంటలో బయటపడితే గొప్పే - కనీసం కాలుపెట్టే సందు కూడా ఉండదంటే నమ్మండి!