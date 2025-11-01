హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై వాహనాల రద్దీ - 5 కి.మీ మేర నిలిచిన వాహనాలు

ETV Bharat / state

చిట్యాల వద్ద హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై వాహనాల రద్దీ - రైలు వంతెన కింద భారీగా చేరిన వరద నీరు - నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనాలు - 5 కి.మీ. మేర నిలిచిన వాహనాలు

Published : November 1, 2025 at 11:59 AM IST

Updated : November 1, 2025 at 1:54 PM IST

Hyderabad Vijayawada National Highway Traffic Jam : హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ నెలకొంది. పెద్దకాపర్తి నుంచి చిట్యాల వరకు సుమారు 5 కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు క్యూ కట్టాయి. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల పట్టణంలో రైల్వే బ్రిడ్జి కింద భారీగా నీరు చేరింది. దీంతో హైదరాబాద్-విజయవాడ రహదారిపై వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. వాహనాల్లోకి వరద నీరు చేరి, కొన్ని వాహనాలు అక్కడే నిలిచిపోయాయి. దీంతో వాహనాదారులు తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. అధికారులు స్పందించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు. ఇటీవల మొంథాన్ తుపాను ప్రభావంతో నల్గొండ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి.

అన్నదాతకు అపార నష్టం : మొంథా తుపాను నల్గొండ జిల్లాలో అన్నదాతలకు తీవ్ర నష్టం మిగిల్చింది. కోత దశలో ఉన్న వేలాది ఎకరాల పంటలు నీటి పాలయ్యాయి. ముఖ్యంగా వరి, పత్తి పంటలు అధికంగా దెబ్బ తినడంతో అన్నదాతలు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ఇప్పటికే కోసిన వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రాలకు తరలించినా, అక్కడా ధాన్యం రాశులను వర్షం నీరు ముంచెత్తింది. వర్షాలతో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందని, ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

మొంథా తుపాను ప్రభావం ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాను ఇప్పట్లో వదిలేలా కనిపించడం లేదు. నాగార్జున సాగర్, దేవరకొండ నియోజకవర్గాల్లో భారీ వర్షాలకు కోతకు వచ్చిన వరి పొలాలు నేలవాలాయి. వరి కంకులు విరిగిపోయి, మట్టిలో కూరుకుపోయాయి. పత్తి వేసిన రైతులకు భారీగా నష్టం వాటిల్లింది. నల్లగా మారి బూజుపట్టి నేల రాలిపోతుంది. చేలల్లో మోకాల్లోతు నీళ్లు నిలవడంతో పత్తి మొక్కలు నేల వాలిపోయాయి. కొన్నిచోట్ల మిరప, బత్తాయి తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. అకాల వర్షాలు, తుపాను ప్రభావంతో పంటలు నష్టపోయామని రైతులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు.

నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గంలో హాలియా, అనుముల, నిడమనూరు, పెద్దపూర మండల కేంద్రంలో కురిసిన భారీ వర్షాలు రైతులను కోలుకోలేని దెబ్బతీశాయి. పులిమామిడి, వెంకటాపురం, చింతగూడెం, ఊట్కూరు, అలీనగర్, నిడమనూరు, ఇబ్రహీంపేట, పెద్ద గూడెం, చిన్న గూడెం ప్రాంతాల్లో పత్తి, వరి తడిచి ముద్దైంది. పది రోజుల్లో చేతికొచ్చే పంట, అకాల వర్షాలు, తుపాను ప్రభావంతో నేలకు ఒరిగిపోయిందని కర్షకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం సాయం అందించకపోతే, అప్పుల్లో కూరుకుపోతామని గోడు వెల్లబోసుకుంటున్నారు. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి, పంట నష్టాన్ని అంచనా వేసి, తమకు పరిహారం చెల్లించాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని కలెక్టర్లు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను తనిఖీ చేశారు. రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా వెనువెంటనే ధాన్యం కొనుగోళ్లను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. అవసరమైతే అర్ధరాత్రి అయినా సరే కొనుగోలు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా మౌలిక వసతులు కల్పించాలని కలెక్టర్లు పేర్కొన్నారు.

