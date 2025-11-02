ETV Bharat / state

హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారి ట్రాఫిక్​జాం! - మోటర్ల సాయంతో వరద నీరు తొలగింపు

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనాలు - హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ

Heavy Rains in Hyderabad
Heavy Rains in Hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 9:56 PM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 10:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Rains in Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో మరోసారి వర్షం కురిసింది. జంటనగరాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు వాన పడింది. సికింద్రాబాద్‌, మియాపూర్‌, కూకట్‌పల్లి, యూసుఫ్‌గూడ, బేగంపేట తదితర ప్రాంతాల్లో వరుణుడు పలకరించాడు. ఒక్కసారిగా కురిసిన వర్షంతో రహదారులన్నీ జలమయంగా మారాయి. మోకాల్లోతున నీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆదివారం కావడం వల్ల రోడ్లపై రద్దీ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి.

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం (ETV)

మోటర్ల సాయంతో వరద నీరు తొలగింపు : హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ నెలకొంది. మూడు కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు క్యూ కట్టాయి. వర్షాలకు నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల పట్టణ కేంద్రంలో రైల్వే బ్రిడ్జి కిందకి భారీగా వర్షపు నీరు చేరింది. దీంతో వాహనాలలోకి నీరు చేరటంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు. శనివారం సాయంత్రం వరకు ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది నాలుగు మోటర్ల సాయంతో నీటిని తోడేశారు. ఇవాళ వర్షానికి మరోసారి వరద నీరు చేరింది. దీంతో పెద్దకాపర్తి నుంచి చిట్యాల వరకు వాహనాలు క్యూ కట్టాయి. ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక, విపత్తు స్పందన బృందం మోటర్ల సాయంతో నీటిని తోడేస్తున్నారు. పోలీసులు ఆగిన వాహనాలను పక్కకు తీస్తున్నారు. ట్రాఫిక్​ను క్రమబద్దీకరిస్తున్నారు.

మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్ - హైదరాబాద్​లో దంచికొడుతున్న వాన

Last Updated : November 2, 2025 at 10:36 PM IST

TAGGED:

HEAVY RAINS IN HYDERABAD
హైదరాబాద్​లో వర్షం
HYDERABAD WEATHER REPORT
TRAFFIC JAM ON NATIONAL HIGHWAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.