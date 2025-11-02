హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారి ట్రాఫిక్జాం! - మోటర్ల సాయంతో వరద నీరు తొలగింపు
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనాలు - హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ
Published : November 2, 2025 at 9:56 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 10:36 PM IST
Heavy Rains in Hyderabad : హైదరాబాద్లో మరోసారి వర్షం కురిసింది. జంటనగరాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు వాన పడింది. సికింద్రాబాద్, మియాపూర్, కూకట్పల్లి, యూసుఫ్గూడ, బేగంపేట తదితర ప్రాంతాల్లో వరుణుడు పలకరించాడు. ఒక్కసారిగా కురిసిన వర్షంతో రహదారులన్నీ జలమయంగా మారాయి. మోకాల్లోతున నీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆదివారం కావడం వల్ల రోడ్లపై రద్దీ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి.
మోటర్ల సాయంతో వరద నీరు తొలగింపు : హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ నెలకొంది. మూడు కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు క్యూ కట్టాయి. వర్షాలకు నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల పట్టణ కేంద్రంలో రైల్వే బ్రిడ్జి కిందకి భారీగా వర్షపు నీరు చేరింది. దీంతో వాహనాలలోకి నీరు చేరటంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు. శనివారం సాయంత్రం వరకు ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది నాలుగు మోటర్ల సాయంతో నీటిని తోడేశారు. ఇవాళ వర్షానికి మరోసారి వరద నీరు చేరింది. దీంతో పెద్దకాపర్తి నుంచి చిట్యాల వరకు వాహనాలు క్యూ కట్టాయి. ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక, విపత్తు స్పందన బృందం మోటర్ల సాయంతో నీటిని తోడేస్తున్నారు. పోలీసులు ఆగిన వాహనాలను పక్కకు తీస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ను క్రమబద్దీకరిస్తున్నారు.