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హైదరాబాద్‌లో వర్షం - ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు

హైదరాబాద్‌ నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతుంది. వర్షం కూడా లెక్కచేయకుండా ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. ఖైరతాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ జామ్ వల్ల వాహనాల బారులు తీరాయి. నెమ్మదిగా వాహనాలు కదులుతున్నాయి.

Rains in Telangana
తెలంగాణలో కురుస్తున్న వర్షాలు (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 8:27 PM IST

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Rains in Telangana : హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం దంచికొడుతోంది. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, పంజాగుట్ట, అమీర్‌పేటలో భారీవాన కారణంగా ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలుగుతోంది. వర్షం కూడా లెక్కచేయకుండా ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. సెలవులు కావడంతో పెద్ద సంఖ్యలో బడా గణేష్ చూసేందుకు తరలివచ్చారు. మరోవైపు ఖైరతాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ జామ్ వల్ల వాహనాల బారులు తీరాయి. వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. ఉప్పల్‌, ఎల్బీనగర్‌, వనస్థలిపురం, శంషాబాద్, ఎస్‌ఆర్‌నగర్, సనత్‌నగర్, మధురానగర్, ఈఎస్ఐ ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతోంది. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

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RAINS IN TELANGANA
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హైదరాబాద్‌లో వర్షం
HYDERABAD RAINS

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