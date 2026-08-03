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హైదరాబాద్​లో పలు ప్రాంతాల్లో దంచికొడుతున్న వర్షం - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న సీపీ సజ్జనార్​

హైదరాబాద్​లో ఒక్కసారిగా వాన కురవడంతో తడిసిముద్దయిన వాహనదారులు - ఐటీ కారిడార్​లో నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనాలు - అత్యవసర పరిస్థితి ఉంటే తప్ప అనవసర ప్రయాణాలు చేయవద్దని సూచిస్తున్న అధికారులు

Rains In Many Parts Of Hyderabad
Rains In Many Parts Of Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 3, 2026 at 5:39 PM IST

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Rains In Many Parts Of Hyderabad : ఉదయం నుంచి ఉక్కపోతగా ఉన్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. సాయంత్రం హైదరాబాద్ నగరంలో పలుచోట్ల కురుస్తున్న వర్షం కురిసింది. నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్, పంజాగుట్ట, సనత్ నగర్, ఫిలింనగర్, ఎర్రగడ్డ, అమీర్​పేట్​, రహమత్ నగర్ పరిసరాల ప్రాంతాల్లో వర్షం మొదలైంది.

కుత్బుల్లాపూర్, బాలానగర్, గండి మైసమ్మ, కొంపల్లి, కూకట్‌పల్లి, మూసాపేట్, కేపీహెచ్‌బీ, నిజాంపేట్ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. ఐటీ కారిడార్‌లోని రాయదుర్గం, మాదాపూర్ ప్రాంతాల్లో వాన కురిసింది. వర్షం కారణంగా పలుచోట్ల ట్రాఫిక్‌ నెమ్మదించే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాహనదారులకు సూచిస్తున్నారు.

హైదరాబాద్​లో పలు ప్రాంతాల్లో దంచికొడుతున్న వర్షం - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న సీపీ సజ్జనార్​ (ETV Bharat)

నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనాలు : కాగా ఐటీ కారిడార్​లో వర్షం కారణంగా అనేక ప్రాంతాల్లోని రోడ్లపై వరద నీరు చేరింది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో భారీ ట్రాఫిక్​ నెలకొంది. దీంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి.

హైదరాబాద్‌ వాసులారా అప్రమత్తం : నగరంలో ఈరోజు రాత్రి వరకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైదరాబాద్​ సీపీ సజ్జనార్​ సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితి ఉంటే తప్ప అనవసర ప్రయాణాలు చేయవద్దని చెప్పారు. ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని అన్నారు. బయట ఉన్నవారు వర్ష తీవ్రత పెరిగే లోపే పనులను త్వరగా ముగించుకుని క్షేమంగా ఇళ్లకు చేరుకోవాలని సూచించారు.

ముఖ్యంగా నీరు నిలిచిన రహదారులు, ముంపునకు గురయ్యే లోతట్టు ప్రాంతాల గుండా ప్రయాణాలు చేయడం అస్సలు సురక్షితం కాదని అన్నారు. వాహనదారులు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు వేగం తగ్గించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అత్యవసర సమయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉంటూ అందరూ సురక్షితంగా ఇళ్లకు చేరుకోవాలన్నారు.

పలు జిల్లాల్లో కురుస్తున్న వర్షం : క్యుములోనింబస్‌ మేఘాల ప్రభావంతో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. ఆదిలాబాద్‌, ఖమ్మం, నిజామాబాద్‌, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్‌, వరంగల్‌ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు.

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వర్షాలు, వరదలతో పలు చోట్ల నిలిచిన రాకపోకలు, నీటమునిగిన పంట పొలాలు

TAGGED:

RAIN ACROSS HYDERABAD
RAINS IN HYDERABAD
హైదరాబాద్​లో పలు చోట్ల వర్షాలు
RAINS IN MANY PARTS OF HYDERABAD

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