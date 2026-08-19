హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - వరదనీటిలో గ్యాస్ స్టేషన్
రాజేంద్రనగర్, బుద్వేల్, బండ్లగూడ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - బండ్లగూడలో గ్యాస్పంప్, మెకానిక్ షెడ్లలోకి భారీగా వర్షపునీరు - రంగంలోకి దిగిన జీహెచ్ఎంసీ, డిజాస్టర్ టీమ్స్ - పలు జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ వర్ష సూచన
Published : August 19, 2026 at 8:41 PM IST
Rains In Several Areas In Hyderabad : హైదరాబాద్లో వరుసగా రెండోరోజు భారీవర్షం ముంచెత్తింది. పాతబస్తీతో పాటు రాజేంద్రనగర్, బండ్లగూడ, మైలార్దేవి పల్లి, బుద్వేల్ ప్రాంతాల్లో భారీ వాన పడింది. ఒక్కసారిగా కురిసిన భారీవర్షంతో నీరంతా రహదారులపై వచ్చి చేరింది. ఫలితంగా రహదారులు చెరువుల్లా మారాయి. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఇరుకు గల్లీలు, వర్షపు నీటితో మునగడంతో ట్రాఫిక్ ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయింది. దీనికి తోడు సాయంత్రం సమయం స్కూళ్లు, కాలేజీలు విడిచిపెటే సమయం కావడంతో ట్రాఫిక్ మరింత పెరిగి వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
నగరమంతా మోస్తరు నుంచి భారీవర్షం : బండ్లగూడలో గ్యాస్ పంప్, మెకానిక్ షెడ్లలోకి భారీగా వర్షపునీరు చేరింది. లోతట్టు ప్రాంతాలైన నూరీషా కాలనీ, రెహమత్ కాలనీలోకి వర్షపు నీరు చేరింది. జీహెచ్ఎంసీ, డిజాస్టర్ టీమ్స్ సహాయక చర్యలు చేపట్టి వాహనాల రాకపోకలను నియంత్రిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నిలిచిన నీటిని మోటర్ల సహాయంతో తోడుతున్నారు. అటు నగరంలోని అబిడ్స్, కోఠి, నారాయణగూడ, ట్యాంక్ బండ్, దిల్సుఖ్ నగర్, సికింద్రాబాద్, ఎల్బీనగర్ తదితర ప్రాంతాల్లోనూ వర్షం కురిసింది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు విధులు ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్తున్న సమయంలో వాన దంచికొట్టడంతో తడిసిముద్దయ్యారు. రహదారులపై నీరు చేరడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
ఈ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం : మరోవైపు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు పడుతాయని ప్రకటించింది. ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్తో పాటు నిజామాబాద్, నల్లగొండ, సూర్యాపేట, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మంతో పాటు నిజామాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనావేసింది. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు వాతావరణ శాఖ వివరించింది.
నేడు రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన - రేపు, ఎల్లుండి తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం