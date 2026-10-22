దసరా పండగ తిరుగు పయనం - చౌటుప్పల్లో భారీగా ట్రాఫిక్ రద్దీ
Heavy Traffic in Choutuppal : దసరా పండుగకు సొంత ఊర్లకు వెళ్లిన వాళ్లు తిరిగి హైదరాబాద్ నగరానికి వస్తుండడంతో వాహనాలు జాతీయ రహదారిపై బారులు తీరాయి.
Published : October 22, 2026 at 6:38 PM IST
Heavy Traffic in Choutuppal : హైదరాబాద్ విజయవాడ జాతీయ రహదారి చౌటుప్పల్ పట్టణంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ కొనసాగుతోంది. దసరాకు సొంత ఊళ్లకు వెళ్లి, హైదరాబాద్కు తిరుగు పయనమవడంతో రహదారిపై వాహనాలు బారులు తీరాయి. దీంతో రోడ్డుపై వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. వాహనాల రాకపోకలను పోలీసులు క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు.
పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద
పండుగను ముగించుకుని తిరిగి హైదరాబాద్ నగరానికి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున వస్తుండడంతో రద్దీ కారణంగా వాహనాలు జాతీయ రహదారిపై బారులు తీరాయి. చౌటుప్పల్ మండలం పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే వాహనాలు గేట్లను దాటి సాఫీగానే చౌటుప్పల్ పట్టణం వరకు చేరినా సమస్య అక్కడే మొదలవుతోంది.
సర్వీసు రోడ్డు వెడల్పుగా లేకపోవడంతో
చౌటుప్పల్లో మాత్రం జాతీయ రహదారిపై ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతుండటంతో వాహనాలు సర్వీసు రోడ్డులో ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. దీని కారణంగా వాహనాల సంఖ్యకు సరిపడినంత వెడల్పుగా సర్వీసు రోడ్డు లేకపోవడంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. ఈ పట్టణం పరిధిలో రెండు కిలోమీటర్లు దాటిన తర్వాత ప్రయాణం హైదరాబాద్ వైపు సాఫీగానే సాగుతోంది. పోలీసులు వాహనాల రాకపోకలను ఎప్పటికప్పుడు క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు.
చిట్యాలలో రోడ్డు ప్రమాదం
నల్గొండ జిల్లా చిట్యాలలో రోడ్డుపై వెళుతున్న ఓ వృద్ధుడిని లారీ ఢీ కొట్టడంతో అతడు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందాడు. మృతుడు చిట్యాల మున్సిపల్ కార్యాలయంలో వాచ్మెన్గా పనిచేస్తున్న మల్లయ్యగా స్థానికులు గుర్తించారు. ప్రమాదానికి లారీ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు పోలీసులు డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి.
ప్రజలకు తప్పని ట్రాఫిక్ తిప్పలు
హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనాల రాకపోకల కోసం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ దసరా సెలవుల ముగించుకుని హైదరాబాద్ నగరానికి వస్తున్న లక్షలాది మంది ప్రజలు ఒకేసారి రోడ్లపైకి రావడంతో ట్రాఫిక్ తప్పడం లేదు. దీంతో సొంత ఊళ్లలో పండుగను జరుపుకుని తిరిగి భాగ్యనగరంలో అడుగుపెట్టిన సామాన్యుడికి ఈ ట్రాఫిక్ సమస్య తలనొప్పిగానే మారుతోంది. తీవ్రంగా రద్దీ నెలకొన్న ఆయా మార్గాల్లో ప్రయాణించే వారు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను చూసుకోవాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు.
హైదరాబాద్కు తిరుగుముఖం పట్టిన జనం - నగరంలో ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్
సొంతూరు బాట పట్టిన నగరం - 46 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి 3 గంటల సమయం