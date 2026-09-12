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ట్రాఫిక్​ అలర్ట్ : ఖైరతాబాద్ పరిసరాల్లో ఆంక్షలు - 24 వరకు వాహనాల మళ్లింపు

గణేశ్ ఉత్సవాల సందర్భంగా ఖైరతాబాద్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో హైదరాబాద్‌ ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. సెప్టెంబర్‌ 12 నుంచి 24 వరకు ట్రాఫిక్​ మళ్లింపు ఉంటుందని తెలిపారు. ట్రాఫిక్ మళ్లింపు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Traffic Restrictions At Bada Ganesh
ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2026 at 11:05 AM IST

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Traffic Diversions in Hyderabad : వినాయక చవితి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఖైరతాబాద్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నట్లు హైదరాబాద్‌ ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు తెలిపారు. బడా గణేశ్‌ దర్శనానికి వచ్చే వాహనదారులు ఈ విషయం గమనించాలని కోరారు. సెప్టెంబర్‌ 12 నుంచి 24 వరకు ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని వెల్లడించారు. రోజూ ఉదయం 11 నుంచి రాత్రి వరకు భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపు ఉంటుందని తెలిపారు. రద్దీ ఉన్న ప్రాంతాలను కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఎంచుకోవాలని సూచించారు.

వాహనాల మళ్లింపులు ఇలా

  • పాత పీఎస్‌ సైఫాబాద్ నుంచి బడా గణేశ్‌ వైపు వచ్చే వాహనాలు ఇక్బాల్ మినార్ వైపు మళ్లించారు.
  • ఇక్బాల్ మినార్ నుంచి ఐమ్యాక్స్‌ వైపు వెళ్లే వాహనాలు సెక్రటేరియట్ ఎక్స్ రోడ్డు వైపు మళ్లించారు.
  • నెక్లెస్ రోటరీ నుంచి మింట్ కాంపౌండ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు సెక్రటేరియట్ జంక్షన్, ఖైరతాబాద్ ఫ్లైఓవర్ వైపు మళ్లించారు.
  • నిరంకారి నుంచి ఖైరతాబాద్ రైల్వే గేట్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు పాత పీఎస్‌ సైఫాబాద్ జంక్షన్ వైపు మళ్లించారు.

పార్కింగ్‌ ప్రాంతాల వివరాలు ఇలా

ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్‌ దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల కోసం పార్కింగ్‌ ప్రాంతాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. రేస్ కోర్స్ రోడ్, ఎన్టీఆర్ ఘాట్, ఐమ్యాక్స్‌ పక్కన హెచ్‌ఎండీఏ పార్కింగ్, ఐమ్యాక్స్‌ ఎదురుగా ఖాళీ స్థలంలో పార్కింగ్‌ చేసుకోవచ్చన్నారు. ఖైరతాబాద్ జంక్షన్ వైపు నుంచి వచ్చే భక్తులు విశ్వేశ్వరయ్య భవన్‌ వద్ద వాహనాలను పార్కింగ్ చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అత్యవసర ట్రాఫిక్ సహాయం కోసం 90102 03626 హెల్ప్‌లైన్‌కు ఫోన్ చేయాలని సూచించారు.

అద్భుతంగా జరిగిన బడా గణేశ్ ఆగమన కార్యక్రమం

ఖైరతాబాద్‌లో స్థానిక యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మహా గణపతి ఆగమన వేడుక ఎంతో ఉత్సాహభరితంగా సాగింది. శుక్రవారం సాయంత్రం విద్యుత్ దీపాల అలంకరణల నడుమ, బ్యాండ్​ మేళాల బృందాల నృత్యాలతో వినాయక స్వామి విగ్రహానికి ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్, మాజీ కార్పొరేటర్ విజయారెడ్డి అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

69 అడుగుల భారీ విగ్రహాన్ని కళాకారులు అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతిగా కొలువుదీరిన బడా గణేశ్ విగ్రహానికి ఓ వైపు సోమనాథ్‌ జ్యోతిర్లింగం, మరోవైపు కాళీమాత విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. సోమవారం నుంచి జరిగే మహా గణపతి దర్శనం కోసం భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ ఏడాదితో ఖైరతాబాద్‌లో బడా గణేశుడి ఉత్సవాలు ప్రారంభమై 72 ఏళ్లు పూర్తి కానున్నాయి.

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TAGGED:

బడా గణేశ్ వద్ద ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
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