ETV Bharat / state

రోడ్డు ప్రమాదంలో ట్రాఫిక్‌ డీసీపీ కుమార్తె మృతి - సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి

రోడ్డు ప్రమాదంలో విజయవాడ ట్రాఫిక్‌ డీసీపీ షిరీన్‌బేగం కుమార్తె షేక్‌ ఆసిఫా మృతి - కారులో ఉన్న మరో నలుగురికి తీవ్రగాయాలు - నేడు పరామర్శించనున్న డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌గుప్తా

Traffic DCP Daughter Died in Road Accident in Guntur
Traffic DCP Daughter Died in Road Accident in Guntur (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 10:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Traffic DCP Daughter Died in Road Accident in Guntur : సెలవు కావడంతో సరదాగా గడుపుదామని ఆదివారం తన స్నేహితులతో కలిసి బీచ్‌కు బయలుదేరిన విజయవాడ ట్రాఫిక్‌ డీసీపీ షిరీన్‌బేగం కుమార్తె షేక్‌ ఆసిఫా(24) రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై మృతి చెందారు. గుంటూరులోని నల్లపాడు పోలీసుల కథనం ప్రకారం, ఈ ప్రమాదం గుంటూరు నగర శివారులోని ఏటుకూరు సమీపంలో జరిగింది. కారులో ఉన్న ఆసిఫా ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో నలుగురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. తాడేపల్లికి చెందిన ఉండి రుత్విక్‌ (జిమ్‌ నిర్వాహకుడు), అవినాష్, సుధీర్, షేక్‌ ఆసిఫా, వంశీ స్నేహితులు. వీరంతా ఆదివారం ఉదయం చీరాల వెళ్లేందుకు కారులో బయలుదేరారు. ఏటుకూరు సమీపంలోకి వచ్చిన సమయంలో జాతీయ రహదారిపై ముందు వెళుతున్న లారీ డ్రైవర్‌ అకస్మాత్తుగా బ్రేక్‌ వేయడంతో లారీ ఆగింది.

కారు నడుపుతున్న అవినాష్‌ వాహనాన్ని నియంత్రించలేకపోవడంతో లారీని కారు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టి రోడ్డు పక్కనున్న డివైడర్‌ను తాకి ఆగిపోయింది. కారు ముందుభాగంలో ఎయిర్‌ బెలూన్లు తెరుచుకున్నాయి. వెనుక సీటులో కూర్చున్న ఆసిఫా తలకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. హైవే పెట్రోలింగ్‌ సిబ్బంది అక్కడికి వచ్చి క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు పరీక్షించి ఆసిఫా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. నల్లపాడు పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి ప్రమాదానికి కారణమైన లారీని స్టేషన్‌కు తరలించారు. రుత్విక్‌ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశామని ఎస్సై సుభాని తెలిపారు.

బై చెప్పి వెళ్లిన కాసేపటికే దుర్ఘటన : ఆదివారం ఉదయం డ్యూటీ నిమిత్తం షిరీన్‌బేగం అంబేడ్కర్‌ కళావేదిక వద్దకు వచ్చేశారు. ఉదయం లేచిన తరవాత తల్లి కనబడకపోవడంతో కళావేదిక వద్దకు వచ్చి ఆసిఫా తల్లితో మాట్లాడి కౌగిలించుకున్నారు. ఆ తరవాత బయలుదేరి అమ్మా బై అని చెప్పారు. తల్లి కూడా కుమార్తెకు జాగ్రత్త అంటూ చెప్పారు. అవే వారిద్దరి మధ్య ఆఖరి మాటలని తెలియదు. ఇది జరిగిన గంటలోనే స్నేహితులతో కలిసి కారులో వెళ్తున్న ఆసిఫా రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందారు.

స్పృహతప్పి పడిపోయిన తల్లి : ప్రమాదం జరిగిందని తెలిసి హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి వెళ్లిన డీసీపీ తన కుమార్తె మృతదేహాన్ని చూసి జీర్ణించుకోలేక స్పృహతప్పి పడిపోయారు. దీంతో అదే ఆస్పత్రిలో ఆమెకు చికిత్స అందించారు. అనంతరం ఆమెను అంబులెన్స్‌లో న్యూరాజరాజేశ్వరీపేటలోని షిరీన్‌బేగం తల్లిదండ్రుల ఇంటికి తీసుకొచ్చారు. గుంటూరు జీజీహెచ్‌లో ఆసిఫా మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం అనంతరం న్యూరాజరాజేశ్వరీపేటకు తీసుకొచ్చారు. విగతజీవిగా ఉన్న ఆసిఫాను చూడగానే ఒక్కసారిగా బంధువులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.

విదేశాలకు వెళ్లే ప్రయత్నాల్లో ఉండగా : డీసీపీ షిరీన్‌బేగంకు ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. కూమార్తె ఆసిఫా పీజీ సైకాలజీ చేయగా, కొడుకు హైదరాబాద్‌లో ఇంజినీరింగ్‌ చదువుతున్నాడు. ఆమె భర్త మహ్మద్‌ మస్తాన్‌ గణిత అధ్యాపకుడిగా పనిచేస్తున్నారు. తండ్రీ కుమారులు హైదరాబాద్‌లో ఉన్నారు. ఆసిఫా మరణవార్త విని వారిద్దరూ హుటాహుటిన విజయవాడకు బయలుదేరారు. ఆసిఫా ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లే ప్రయత్నాల్లో ఉండగా రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిందని బంధువులు తెలిపారు. కళావేదిక వద్ద బందోబస్తులో ఉన్న అధికారులు సైతం గంట కిందట మాట్లాడిన ఆసిఫా మృతి చెందిన వార్తవిని నమ్మలేకపోయారు. డీసీపీలు, ఏడీసీపీలు, ఏసీపీలు, సీఐలు, ఎస్సైలు ఇతర సిబ్బంది న్యూరాజరాజేశ్వరీపేటలోని షిరీన్‌బేగం ఇంటికి వచ్చి ఆమెను పరామర్శించారు. నేడు(సోమవారం) డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌గుప్తా ఇతర పోలీసు ఉన్నతాధికారులు డీసీపీ షిరీన్‌బేగంను పరామర్శించి ఆసిఫాకు నివాళి అర్పించనున్నారు.

స్పందించిన సీఎం చంద్రబాబు : రోడ్డుప్రమాదంలో ఐపీఎస్ అధికారిణి షరీన్ బేగం కుమార్తె మృతిపై సీఎం చంద్రబాబు విచారం వ్యక్తం చేశారు. షరీన్ బేగం కుమార్తె అసిఫా మృతిచెందడం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందన్నారు. 'అసిఫా కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నా. చిన్న వయస్సులోనే ప్రమాదం బారినపడి దూరమవడం బాధాకరం. ఆసిఫా ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నా.' అని ఎక్స్ వేదికగా సీఎం స్పందించారు.

అనంతపురం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - 20 మందికి తీవ్ర గాయాలు

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - స్పీడ్ బ్రేకర్ల వల్ల తల్లి, కూతురు మృతి

TAGGED:

TRAFFIC DCP DAUGHTER DIED
TRAFFIC DCP SHIREEN BEGUM DAUGHTER
GUNTUR TRAFFIC DCP DAUGHTER
TRAFFIC DCP DAUGHTER KILLED
TRAFFIC DCP DAUGHTER DIED IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.