ETV Bharat / state

నత్తనడకన సాగుతున్న హైదరాబాద్‌-విజయవాడ రహదారి పనులు!

హైదరాబాద్‌-విజయవాడ రహదారిపై కనిపించని ముందస్తు చర్యలు - బ్లాక్‌స్పాట్ల వద్ద పూర్తికాని అండర్‌పాస్‌ వంతెనలు, అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న సర్వీసు రోడ్లు

Traffic Congestion on Hyderabad To Vijayawada Highway
Traffic Congestion on Hyderabad To Vijayawada Highway (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 7:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Traffic Congestion on Hyderabad To Vijayawada Highway: హైదరాబాద్‌-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై పంతంగి టోల్‌ప్లాజా మీదుగా గత ఏడాది భోగి పండగ ముందు రోజున 84,262 వాహనాలు రాకపోకలు సాగించాయి. అయితే సాధారణ రోజుల్లో ఈ టోల్‌ప్లాజా మీదుగా 40 వేలలోపే వెళ్తుంటాయి. కానీ సంక్రాంతి వచ్చిందంటే మాత్రం సొంతూళ్లకు వెళ్లే ఏపీ వాసులతో ఈ రహదారి వాహనాలతో బారులు తీరుతుంది.

ముఖ్యంగా టోల్‌ప్లాజాలు, పట్టణాలు, కూడళ్లలో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. గతేడాది సంక్రాంతికి ముందస్తు ప్రణాళిక లేకపోవడంతో దారి పొడవునా ట్రాఫిక్‌జామ్‌తో వాహనదారులు ఇబ్బందిపడ్డారు. మరికొన్ని రోజుల్లో మళ్లీ పండగ రద్దీ మొదలుకానుంది. ఈసారి కూడా ముందస్తు ప్రణాళికలేమీ కనిపించకపోవడంతో మళ్లీ ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు తప్పేలా లేవు.

నత్తనడకన సాగుతున్న పనులు:హైదరాబాద్‌-విజయవాడ హైవేపై తరచూ ప్రమాదాలు జరిగే 17 బ్లాక్‌స్పాట్లలో రెండేళ్ల క్రితం వివిధ పనులు ప్రారంభించారు. ఏడాదిన్నర సమయంలో పూర్తి చేయాలని గుత్తేదారు సంస్థను ఆదేశించినప్పటికీ పనులు ముందుకు సాగడం లేదు. దాదాపు 17 బ్లాక్‌స్పాట్లలో 16 ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా పరిధిలోనే ఉండగా మిగతా ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని నవాబుపేట వద్ద ఉంది. దీనికోసం సుమారు రూ.300 కోట్ల వ్యయంతో చౌటుప్పల్‌లో ఒక ఫ్లైఓవర్, 13 అండర్‌పాస్‌ వంతెనలు, 10 చోట్ల సర్వీసురోడ్ల నిర్మాణాలను భారీ ఎత్తున చేపడుతున్నారు.

అయినా సరే ఇప్పటికీ సగం చోట్ల పనుల్లో వేగం పుంజుకోలేకపోవడం గమనార్హం. అండర్‌పాస్‌ వంతెన పనులను ఇంకా ప్రారంభించనేలేదు. దీని ప్రభావంతో చౌటుప్పల్‌ ఆర్టీసీ బస్టాండు, నారాయణపురం రోడ్డు, వలిగొండ రోడ్డు కూడళ్లలో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం నెలకొంటోంది.

సంక్రాంతికి భారీగా ట్రాఫిక్‌జామ్‌: చిట్యాల మండలం పెద్దకాపర్తిలోనూ అండర్‌పాస్‌ వంతెన పనులు అర్ధంతరంగా ఆపేశారు. చిట్యాలలో కేవలం ఒక వైపే 30% మట్టిని పోసి గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యంగా వదిలేశారు. అనుకోకుండా ట్రాఫిక్‌జామ్‌ ఏర్పడినప్పుడు పోలీసులు వాహనాల రాకపోకలను మునుగోడు మీదుగా మళ్లిస్తున్నారు. ఇక్కడ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టకపోతే సంక్రాంతికి భారీగా ట్రాఫిక్‌జామ్‌ ఏర్పడుతుంది.

కట్టంగూరు జంక్షన్‌, ఇనుపాముల, టేకుమట్ల, సూర్యాపేట ఎస్వీ కళాశాల-జనగామ కూడలి, జమ్మిగడ్డ కూడలి, దురాజ్‌పల్లి, ముకుందాపురం యూటర్న్, మునగాల, కోమరబండ, కోదాడ, మేళ్లచెర్వు పైవంతెన, శ్రీరంగాపురం అండర్‌పాస్‌ వంతెన, సర్వీసు రోడ్డు పనులు నత్తనడకన నడుస్తున్నాయి. ఈసారి భారీ వర్షాలు పనులకు ఆటంకం కలిగించాయని ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ అధికారులు చెబుతున్నారు.

అధికారులు దృష్టి సారించాలి: నార్కట్‌పల్లి తర్వాత కొన్ని వాహనాలు మిర్యాలగూడ మీదుగా అద్దంకి, చెన్నై వైపు వెళ్తాయి. కొర్లపహాడ్‌ టోల్‌గేట్‌ దాటాక మరికొన్ని ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వైపు, ఇంకొన్ని విజయవాడ వైపుగా వెళ్తాయి. ఈ విధంగా మూడు వైపులా వెళ్లేవి నార్కట్‌పల్లి వరకు రావాల్సిందే. అందువల్లే చౌటుప్పల్, పెద్దకాపర్తి, చిట్యాల బ్లాక్‌స్పాట్ల వద్ద వాహనాల రద్దీ అధిక స్థాయిలో నెలకొంటుంది. సంక్రాంతి రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని చౌటుప్పల్, పెద్దకాపర్తి, చిట్యాలలో వాహనాల రాకపోకలపై ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ, పోలీసు అధికారులు దృష్టి సారించాలి.

తీవ్ర వాహనాల రద్దీతో రోడ్లపై ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా ట్రాఫిక్​ పోలీసులు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ​ సమస్యలు మాత్రం నివారించలేకపోతున్నారు. దీంతో హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారి (65వ నంబర్)లో వాహనాల రద్దీ పెరిగింది. దాంతో విజయవాడ వైపు వాహనాలు బారులు తీరుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో రానున్న సంక్రాంతి సెలవుల నేపథ్యంలో పట్టణ వాసులంతా ఒక్కసారిగా పల్లెబాట పట్టనున్నారు. దాంతో హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రధాన రహదారులన్నీ వాహనాలతో మరింత కిక్కిరిసిపోయే సమస్య ఉండనుంది.

ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటాం: బ్లాక్‌స్పాట్ల వద్ద ప్రయాణికులకు ఆటంకం కలగకుండా, రాకపోకలు సాఫీగా జరిగేలా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటామని ఎన్​హెచ్ 65 ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరావు అన్నారు. సర్వీసు రోడ్లు పూర్తిచేయాలని గుత్తేదారుకు సూచిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. చౌటుప్పల్‌ మినహా మిగతా అండర్‌పాస్‌ వంతెనలను మార్చిలోపు పూర్తిచేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని పేర్కొన్నారు. జూన్‌లోగా చౌటుప్పల్‌లో ఫ్లైఓవర్, అండర్‌పాస్‌ను పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

దసరా పండగ ఎఫెక్ట్ - 'హైదరాబాద్‌-విజయవాడ' హైవేపై భారీ ట్రాఫిక్‌ జామ్‌

6 వరుసలుగా హైదరాబాద్‌ - విజయవాడ హైవే విస్తరణ - రూ.10 వేల కోట్లతో నిర్మాణం

TAGGED:

HYDERABAD TO VIJAYAWADA NH MEASURES
TRAFFICCONGESTION ONHYDTOVIJAYAWADA
హైదరాబాద్‌ విజయవాడ రహదారి
HYD TO VIJAYAWADA HIGHWAY
TRAFFICCONGESTIONONHYD TOVIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.