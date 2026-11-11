అపార్ట్మెంట్లలోనే పికప్, డ్రాపింగ్ పాయింట్లు! - భవన నిబంధనల్లో మార్పులు!!
Traffic Issue's at Apartment Complexes : హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్లో అపార్ట్మెంట్ల వద్ద ప్రైవేట్ వాహనాలను లోనికి అనుమతించకపోవడంతో వాటిని రోడ్లపైనే పార్కింగ్ చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రధాన రహదారిపై నిత్యం రద్దీ నెలకొంటోంది.
Published : November 11, 2026 at 10:52 AM IST
రాజధాని నగరంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా అపార్ట్మెంట్లు, గృహ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ జనాభాకు తగ్గట్టు వాహనాల రాకపోకలూ సాగిస్తున్నారు. అయితే ప్రైవేట్ వాహనాలను అపార్ట్మెంట్లలోకి అనుమతించకపోవడంతో ఓలా, ఊబర్, ఇతరులు వారి వాహనాలను రోడ్లపైనే పార్కింగ్ చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రధాన రహదారిపైనే ఒత్తిడి పడుతూ నిరంతరం రద్దీ నెలకొంటోంది.
హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలోని ఓ భారీ అపార్ట్మెంట్లో 500 వరకు ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి. అక్కడ సుమారు 1000 మంది వరకు నివసిస్తున్నారు. ఇది ప్రధాన రహదారి పక్కనే ఉంటుంది. దీంతో ఓలా, ఊబర్, ఐటీ కంపెనీల వాహనాలు, స్కూల్ బస్సులతో ఈ కాంప్లెక్స్ నిరంతరం రద్దీగా ఉంటోంది.
వాటిని లోపలికి అనుమతించకపోవడంతో రోడ్లపైనే వాహనాలను పార్కింగ్ చేస్తున్నారు. స్కూల్ బస్సుల రాకపోకలతో మరిన్ని సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. తాజాగా క్యూర్ పరిధి వరకు ట్రాఫిక్పై హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలోని యూనిఫైడ్ మెట్రోపాలిటన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ (ఉమ్టా), లీ అసోసియేట్స్ సమగ్ర అధ్యయనం చేస్తోంది.
పలు సూచనలతో మధ్యంతర నివేదిక
ఇది ఇప్పటికే పలు సూచనలతో కూడిన మధ్యంతర నివేదికను హెచ్ఎండీఏకు సమర్పించింది. అధిక ట్రాఫిక్ ఉన్న సుమారు 22 కూడళ్ల అభివృద్ధికి ఇది సిఫార్సులు చేసింది. మెట్రో, ఆర్టీసీ, ఎంఎంటీసీ సేవలను అనుసంధానించేందుకు కొత్త బస్ స్టాప్ను నిర్మించాలని ప్రతిపాదించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న బస్టాప్లకు మార్పులు చేయాలని ప్రతిపాదించింది.
ఉదాహరణకు అమీర్పేట జంక్షన్లో ఆర్టీసీ బస్సులు ఒకచోట ఆగితే, ఆ జంక్షన్ దాటిన తర్వాత మెట్రో స్టేషన్ ఉంది. దీంతో బస్సులు దిగిన తర్వాత ప్రయాణికులు మెట్రో కోసం జంక్షన్ దాటి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. బస్ స్టాప్లను మెట్రో వైపునకు మార్చడం ద్వారా మెట్రో, ఆర్టీసీ సేవలను అనుసంధానం చేసేందుకు అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లలోనే పికప్, డ్రాపింగ్ పాయింట్లు!
భవనాల నిర్మాణానికి సంబంధించి కార్పొరేషన్లు, హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో ప్రత్యేక భవన ఉప నిబంధనలు (బిల్డింగ్ బైలాస్) ఉన్నాయి. నిర్మాణ సమయంలో సెల్లారు, సెట్ బ్యాక్లు, ఇతర నిబంధనలు కచ్చితంగా పాటించాలి. భవిష్యత్తులో నిర్మించే భారీ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లలో ప్రైవేట్ వాహనాలకు పికప్, డ్రాపింగ్కు ప్రత్యేకంగా కొంత స్థలం కేటాయించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు ఉపనిబంధనలకు మార్పులు చేర్పులు చేసేందుకు హెచ్ఎండీఏ ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తోంది. పూర్తి ప్రక్రియలను త్వరలో ఖరారు చేస్తామని 'ఉమ్టా' అధికారి ఒకరు తెలిపారు.
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