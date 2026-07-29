అక్కడి ట్రాఫిక్ నుంచి గంటలో బయటపడితే గొప్పే - కనీసం కాలుపెట్టే సందు కూడా ఉండదంటే నమ్మండి!
ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో కనీసం కాలుపెట్టే సందు కూడా కరవు - ఈ సమస్యకు పాఠశాల యాజమాన్యాలు సహకరించాలంటున్న అధికారులు - నగర ట్రాఫిక్ సమస్యకు హుమ్టా కొత్త నిర్ణయం
Published : July 29, 2026 at 11:01 AM IST
Traffic problems Around Schools : హైదరాబాద్ చాపెల్ రోడ్డులోకి ఉదయం 8 గంటలకు వెళ్లామంటే ఇంకా అంతే సంగతులు. అక్కడ రోడ్డు బాగానే ఉంటుంది. కానీ వాహనాల రద్దీ నరకంగా ఉంటుంది. ఆ ట్రాఫిక్ నుంచి గంటలో బయటపడ్డమంటే చాలా గొప్పని చెప్పొచ్చు. ఆ దారంతా స్కూల్ విద్యార్థులు, వారిని దింపేందుకు వచ్చిన తల్లిదండ్రలతోనే నిండిపోతుంది. కనీసం కాలుపెట్టే సందు కూడా ఉండదంటే నమ్మండి. అయితే ఈ సమస్య కేవలం చాపెల్ రోడ్డులోనే కాదు నగరంలో స్కూళ్లు ఉన్న ప్రతి గల్లీలో ఇదే పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. ఇంత జరుగుతున్నప్పటికీ పాఠశాల యాజమాన్యం మాత్రం పిల్లలు స్కూల్లోకి వచ్చి పోయేది మాత్రమే పట్టించుకుంటున్నాయి. స్కూల్ గేటు ముందు ఎంత రద్దీ ఉంది, పిల్లలు వారి వాహనాల్లోనే వెళ్తున్నారా, అసలు డ్రైవర్లు ఎలా ఉన్నారు అనే విషయాన్ని గాలికి వదిలేశాయి.
అధికంగా ఈ ప్రాంతంలోనే రద్దీ : చాపెల్ రోడ్డుతో పాటు కింగ్కోఠి, కూకట్పల్లి, ఆల్సెయింట్ రోడ్డు, హిమాయత్నగర్, తాజ్మహల్రోడ్డు, బంజారాహిల్స్, సూర్యలోక్రోడ్డు వంటి ప్రాంతాల్లో కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూళ్లు ఉన్నాయి. ఆ పాఠశాలల గేటు ముందు విద్యార్థులు నిలుచుందామన్నా స్థలం లేకుండా పోయింది. స్కూలు అయిపోయి పిల్లలు ఒక్కసారి కాలు బయటపెట్టరంటే చాలు ఆటోలు, వ్యాన్లు బారులు కడతాయి. అయితే ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు ఎంత మంది ట్రాఫిక్ పోలీసులను పెట్టిన తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టట్లేదని తెలుస్తోంది.
పాఠశాలలు సహకరించాలి : ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలు ఏ వాహనంలో వస్తున్నారనేది సమాచారం స్కూల్ దగ్గర ఉండాలని గతంలో ప్రభుత్వం తెలిపింది. కానీ దీనికి పాఠశాలన్నీ ససేమీరా అన్నాయి. అలాగే వారు ఎలాంటి వాహనాల్లో వచ్చినా పాఠశాల యాజమాన్యాలు వాటిని స్కూల్ పార్కింగ్ పరిధిలో అనుమతించాలని తెలిపారు. అయితే దీనికి యాజమాన్యాలు 'మా బస్సుల పార్కింగ్నే నిర్వహించలేకపోతున్నాం. అంత స్థలం మా బడిలో లేదు. ఇక పిల్లలు వచ్చే వాహనాలను ఎలా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం' అని ఎవరూ ముందుకు రాలేదు.
యాజమాన్యాలతో మాట్లాడుతున్నాం : 'సాయంత్రం స్కూల్ అయిపోయాక ఒక్కసారే అన్ని తరగతులు వదలకుండా ముందు ప్రాథమిక, ఆ తర్వాత 15 నిమిషాలకు ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులను వదలాలని యాజమాన్యానికి సూచించాం. కొన్ని స్కూళ్లకు స్థలం ఉన్నా విద్యార్థుల వాహనాలను లోనికి రానివ్వడం లేదు. అలాంటి యాజమాన్యాలతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడి అవగాహన కల్పిస్తున్నాం' అని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ జోయల్ డేవిస్ తెలిపారు.
ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు నియంత్రించేందుకు హుమ్టా : హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ సమస్యతో పాటు పలు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకున్న యునిఫైడ్ మెట్రోపాలిటిన్ ట్రాన్స్పోర్టు అథారిటీ (హుమ్టా) ఓ నిర్ణయం తీసుకుంది. సురక్షితమైన, వేగవంతమైన, సమగ్ర రవాణా వ్యవస్థ బలోపేతం దిశగా ముందడుగు వేసింది. దీనికోసం పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ నాలుగు ప్రత్యేక వర్కింగ్ గ్రూపుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ కమిటీలు మంగళవారం సమావేశమయ్యాయి. దాంట్లో నగర రవాణా మార్గాన్ని మెరుగుపరచటం, ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఆధునికతతో పరిష్కార మార్గాలతో తదితర విషయాలపై చర్చించారు. హైదరాబాద్ను సుస్థిరమైన, వేగవంతమైన రవాణా నగరంగా మార్చేందుకు ఈ వర్కింగ్ గ్రూపులు సాంకేతిక వేదికలుగా పనిచేస్తాయని హమ్టా ఎండీ జీవన్ బాబు తెలిపారు. అన్ని శాఖల భాగస్వామ్యంతో రూపొందించిన ఈ నివేదికలు, సూచనలను తుది ఆమోదం కోసం ప్రధాన కమిటీ ముందు ఉంచుతున్నట్లు ఆయన వివరించారు.
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