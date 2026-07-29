ETV Bharat / state

అక్కడి ట్రాఫిక్​ నుంచి గంటలో బయటపడితే గొప్పే - కనీసం కాలుపెట్టే సందు కూడా ఉండదంటే నమ్మండి!

ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో కనీసం కాలుపెట్టే సందు కూడా కరవు - ఈ సమస్యకు పాఠశాల యాజమాన్యాలు సహకరించాలంటున్న అధికారులు - నగర ట్రాఫిక్​ సమస్యకు హుమ్టా కొత్త నిర్ణయం

Traffic problems In hyderabad
Traffic problems In hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Traffic problems Around Schools : హైదరాబాద్​ చాపెల్​ రోడ్డులోకి ఉదయం 8 గంటలకు వెళ్లామంటే ఇంకా అంతే సంగతులు. అక్కడ రోడ్డు బాగానే ఉంటుంది. కానీ వాహనాల రద్దీ నరకంగా ఉంటుంది. ఆ ట్రాఫిక్​ నుంచి గంటలో బయటపడ్డమంటే చాలా గొప్పని చెప్పొచ్చు. ఆ దారంతా స్కూల్​ విద్యార్థులు, వారిని దింపేందుకు వచ్చిన తల్లిదండ్రలతోనే నిండిపోతుంది. కనీసం కాలుపెట్టే సందు కూడా ఉండదంటే నమ్మండి. అయితే ఈ సమస్య కేవలం చాపెల్​ రోడ్డులోనే కాదు నగరంలో స్కూళ్లు ఉన్న ప్రతి గల్లీలో ఇదే పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. ఇంత జరుగుతున్నప్పటికీ పాఠశాల యాజమాన్యం మాత్రం పిల్లలు స్కూల్​లోకి వచ్చి పోయేది మాత్రమే పట్టించుకుంటున్నాయి. స్కూల్​ గేటు ముందు ఎంత రద్దీ ఉంది, పిల్లలు వారి వాహనాల్లోనే వెళ్తున్నారా, అసలు డ్రైవర్లు ఎలా ఉన్నారు అనే విషయాన్ని గాలికి వదిలేశాయి.

అధికంగా ఈ ప్రాంతంలోనే రద్దీ : చాపెల్​ రోడ్డుతో పాటు కింగ్​కోఠి, కూకట్​పల్లి, ఆల్​సెయింట్​ రోడ్డు, హిమాయత్​నగర్​, తాజ్​మహల్​రోడ్డు, బంజారాహిల్స్​, సూర్యలోక్​రోడ్డు వంటి ప్రాంతాల్లో కొన్ని ప్రైవేట్​ స్కూళ్లు ఉన్నాయి. ఆ పాఠశాలల గేటు ముందు విద్యార్థులు నిలుచుందామన్నా స్థలం లేకుండా పోయింది. స్కూలు అయిపోయి పిల్లలు ఒక్కసారి కాలు బయటపెట్టరంటే చాలు ఆటోలు, వ్యాన్​లు బారులు కడతాయి. అయితే ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు ఎంత మంది ట్రాఫిక్​ పోలీసులను పెట్టిన తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టట్లేదని తెలుస్తోంది.

పాఠశాలలు సహకరించాలి : ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలు ఏ వాహనంలో వస్తున్నారనేది సమాచారం స్కూల్​ దగ్గర ఉండాలని గతంలో ప్రభుత్వం తెలిపింది. కానీ దీనికి పాఠశాలన్నీ ససేమీరా అన్నాయి. అలాగే వారు ఎలాంటి వాహనాల్లో వచ్చినా పాఠశాల యాజమాన్యాలు వాటిని స్కూల్​ పార్కింగ్​ పరిధిలో అనుమతించాలని తెలిపారు. అయితే దీనికి యాజమాన్యాలు 'మా బస్సుల పార్కింగ్​నే నిర్వహించలేకపోతున్నాం. అంత స్థలం మా బడిలో లేదు. ఇక పిల్లలు వచ్చే వాహనాలను ఎలా కంట్రోల్​ చేయగలుగుతాం' అని ఎవరూ ముందుకు రాలేదు.

యాజమాన్యాలతో మాట్లాడుతున్నాం : 'సాయంత్రం స్కూల్​ అయిపోయాక ఒక్కసారే అన్ని తరగతులు వదలకుండా ముందు ప్రాథమిక, ఆ తర్వాత 15 నిమిషాలకు ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులను వదలాలని యాజమాన్యానికి సూచించాం. కొన్ని స్కూళ్లకు స్థలం ఉన్నా విద్యార్థుల వాహనాలను లోనికి రానివ్వడం లేదు. అలాంటి యాజమాన్యాలతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడి అవగాహన కల్పిస్తున్నాం' అని హైదరాబాద్​ ట్రాఫిక్‌ జాయింట్‌ సీపీ జోయల్‌ డేవిస్ తెలిపారు.

ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు నియంత్రించేందుకు హుమ్టా : హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ సమస్యతో పాటు పలు ట్రాఫిక్​ ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకున్న యునిఫైడ్​ మెట్రోపాలిటిన్​ ట్రాన్స్​పోర్టు అథారిటీ (హుమ్టా) ఓ నిర్ణయం తీసుకుంది. సురక్షితమైన, వేగవంతమైన, సమగ్ర రవాణా వ్యవస్థ బలోపేతం దిశగా ముందడుగు వేసింది. దీనికోసం పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ నాలుగు ప్రత్యేక వర్కింగ్‌ గ్రూపుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ కమిటీలు మంగళవారం సమావేశమయ్యాయి. దాంట్లో నగర రవాణా మార్గాన్ని మెరుగుపరచటం, ట్రాఫిక్​ సమస్యలు ఆధునికతతో పరిష్కార మార్గాలతో తదితర విషయాలపై చర్చించారు. హైదరాబాద్‌ను సుస్థిరమైన, వేగవంతమైన రవాణా నగరంగా మార్చేందుకు ఈ వర్కింగ్ గ్రూపులు సాంకేతిక వేదికలుగా పనిచేస్తాయని హమ్టా ఎండీ జీవన్ బాబు తెలిపారు. అన్ని శాఖల భాగస్వామ్యంతో రూపొందించిన ఈ నివేదికలు, సూచనలను తుది ఆమోదం కోసం ప్రధాన కమిటీ ముందు ఉంచుతున్నట్లు ఆయన వివరించారు.

హైదరాబాద్ రోడ్లపై ప్రైవేట్ బస్సుల​ రద్దీ - తోటి వాహనాలకు దారేదీ?

హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పద్మవ్యూహాన్ని దాటేందుకు కొత్త పరిష్కారాలు

TAGGED:

STRUGGLES WITH TRAFFIC NEAR SCHOOLS
TRAFFIC ISSUES AT HYD SCHOOLS
PRECAUTION FOR TRAFFIC REGULATION
స్కూళ్ల సమీపంలో ట్రాఫిక్​ సమస్యలు
TRAFFIC CONGESTION AROUND SCHOOLS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.