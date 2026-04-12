Video Viral : బటన్ నొక్కితే నంబర్ ప్లేట్ ఛేంజ్ - కారు మాయాజాలంతో ఖంగుతిన్న పోలీసులు
ట్రాఫిక్ చలానాలు తప్పించుకోవడానికి ఓ కేటుగాడు వేసిన ప్లాన్ చూసి ఖంగుతిన్న పోలీసులు - కారు నంబర్ ప్లేటుతో మాయాజాలం - పోలీసుల కళ్లు కప్పి తిరుగుతున్న వ్యక్తిని పట్టుకున్న జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు
Published : April 12, 2026 at 2:47 PM IST
Car Number Plate Swap Trick In Jubilee Hills : హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లో ట్రాఫిక్ పోలీసులు నిర్వహించిన డ్రంకెన్ డ్రైవ్ తనిఖీల్లో ఆశ్చర్యపోయే ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. బటన్ నొక్కితే కారు నంబర్ ప్లేట్ మారే సరికొత్త సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్న వాహనాన్ని పోలీసులు పట్టుకోవడం కలకలం రేపింది. జూబ్లీహిల్స్ చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ సమీపంలో శనివారం రాత్రి ట్రాఫిక్ పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా ఒక బీఎండబ్ల్యూ కారు అనుమానాస్పదంగా కనిపించింది. ఈ క్రమంలో వాహనాన్ని ఆపి డ్రైవర్కు బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్ష చేయగా, అతని ఆల్కహాల్ స్థాయి 137 బీఏసీగా నమోదైంది.
వెనక నెంబర్ ప్లేట్ మారుతుంది : డ్రైవర్ తనను తాను గౌతమ్గా పరిచయం చేసుకున్నప్పటికీ, ఇతర వివరాలు పోలీసులకు ఇవ్వడానికి నిరాకరించాడు. ఈ క్రమంలో వాహనానికి ముందు నంబర్ ప్లేట్ ఒకటి, వెనక మరో నంబర్ ప్లేట్ ఉండటంతో పోలీసుల అనుమానానికి బలం చేకూరింది. వాహన పత్రాలు చూపించకపోవడంతో కారు తనిఖీ చేయగా, స్టీరింగ్ పక్కన ఏర్పాటు చేసిన బటన్ ద్వారా నంబర్ ప్లేట్లు ఆటోమేటిక్గా మారే విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
కారు స్వాధీనం, కేసు నమోదు : కారు ముందు నెంబర్ ప్లేట్పై DL 6 CM 7097 అనే నంబర్ ఉంది. వెనక చూస్తే TS 9 FQ 9999గా ఉంది. బటన్ నొక్కగానే వెనక నంబర్ ప్లేట్ మారుతుంది. ట్రాఫిక్ చలానాలను తప్పించుకునేందుకు నిందితుడు ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు. వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, డ్రైవర్పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ కారు దిల్లీకి చెందిన దానిగా గుర్తించారు. తదుపరి విచారణ పూర్తి చేసి వివరాలు వెల్లడిస్తామన్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది.
చేయని తప్పునకు అసలైన వాహనదారు బలి : నంబర్ ప్లేట్ మార్చడంతో నిబంధనలు పాటించని వాహనానికి కాకుండా వేరే వాళ్లకు చలానా వెళ్లిపోతుంది. దీంతో చలానా వెళ్లిన వాహనదారు ఇది తమ వాహనం కాదు అని ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేస్తారు. దానికి కావాల్సిన ఆధారాలను అప్లోడ్ చేస్తారు. ఇంతటితో ఆ చలానాను పోలీసులు డిలీట్ చేస్తారు. లేదంటే అసలైన వాహనాదారుడే ఆ బిల్లును కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. దీంతో చలానా విషయంలో కూడా పలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
చలానా ఎంట్రీలో తప్పులు : ఇది ఇలా ఉంటే, ఈ చాలానా విషయంలో క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది చేసే కొన్ని తప్పులకు సంబంధం లేని వారికి బిల్లులు వెళ్తున్నాయనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఒక్క నంబర్ తప్పుగా ఎంటర్ చేసినా చలానా వేరే వారికి వెళ్తుంది. దీంతో పెద్ద సమస్య ఏర్పడుతుంది. ఇలాంటి ఫిర్యాదులు ఈ మధ్య వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఆ సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకునేందుకు ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి. చేయని తప్పునకు, ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆన్లైన్ తప్పుడు ఎంట్రీకి తాము బలి అవుతున్నామని కొంతమంది వాహనదారులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు స్పందించి ఈ-చలాన్ ఫైన్లను తమ సిబ్బంది ఆన్లైన్లో నమోదు చేసే సమయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అంటున్నారు.
