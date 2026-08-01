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బోనాల ఎఫెక్ట్​ - హైదరాబాద్​లో 3 రోజుల పాటు ట్రాఫిక్​ ఆంక్షలు - ప్రధాన మళ్లింపులు ఇవే

సికింద్రాబాద్​ బోనాల నేపథ్యంలో నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు - పలు మార్గాల్లో ఆగస్టు 1 అర్ధరాత్రి నుంచి 4 వరకు వాహనాల రాకపోకలు బంద్ - ఇవే ప్రధాన మళ్లింపులు

Traffic Secunderabad Bonalu
Traffic Secunderabad Bonalu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 11:55 AM IST

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Traffic Restrictions During Secunderabad Bonalu : సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహాకాళి బోనాల జాతర సందర్భంగా నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ఆగస్టు 2 నుంచి 4 వరకు ఆలయం చుట్టూ సుమారు 2 కిలోమీటర్ల వరకు వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు ఉంటాయని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఆగస్టు 1 అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి 4న తెల్లవారుజామున ఉదయం 3 గంటలకు జాతర పూర్తయ్యే వరకు కొన్ని మార్గాల్లో సాధారణ వాహనాల రాకపోకలను నిలిపి వేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ప్రధాన మళ్లింపులు ఇవే :

పాట్నీ క్రాస్‌ రోడ్స్ : ఎస్​బీఐ, ప్యారడైజ్​ నుంచి ట్యాంక్ బండ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను మినిస్టర్ రోడ్, క్లాక్ టవర్, సంగీత్, సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్, చిలకలగూడ, ముషీరాబాద్, కవాడిగూడ మీదుగా మళ్లిస్తారు. ప్యారడైజ్ నుంచి బైబిల్ హౌస్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను ఎస్​బీఐ లేదా క్లాక్ టవర్ మీదుగా మళ్లిస్తారు.

ఘస్‌మండి : బైబిల్ హౌస్ నుంచి రైల్వే స్టేషన్, తిరుమలగిరి వైపు వెళ్లే వాహనాలను సజ్జన్‌లాల్ స్ట్రీట్, రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా లేదా హిల్ స్ట్రీట్, రాణిగంజ్ మీదుగా మళ్లిస్తారు.

బైబిల్ హౌస్ : జబ్బార్ కాంప్లెక్స్, బన్సీలాల్‌పేట్ నుంచి వచ్చే వాహనాలను కర్బలా, రాణిగంజ్ వైపు మళ్లిస్తారు.

కర్బలా : చిల్డ్రన్స్ పార్క్, బైబిల్ హౌస్ దిశల నుంచి వచ్చే వాహనాలను రాణిగంజ్ క్రాస్‌ రోడ్స్ వైపు మళ్లిస్తారు.

రాణిగంజ్ : కర్బలా మైదాన్ నుంచి రైల్వే స్టేషన్ వైపు వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సులు, సాధారణ వాహనాలను మినిస్టర్ రోడ్, రసూల్‌పురా, పీఎన్​టీ ఫ్లై ఓవర్, సీటీవో, ఎస్​బీఐ, వైఎంసీఏ, సెయింట్ జాన్స్ రోటరీ, సంగీత్, గోపాలపురం మీదుగా మళ్లిస్తారు. రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ట్యాంక్ బండ్ వైపు వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సులను చిలకలగూడ, గాంధీ హాస్పిటల్, ముషీరాబాద్, కవాడిగూడ, మారియట్ హోటల్ మీదుగా మళ్లిస్తారు.

ప్యారడైజ్ : సీటీవో నుంచి ఎంజీ రోడ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను సింధీ కాలనీ, మినిస్టర్ రోడ్, రాణిగంజ్, కర్బలా మైదాన్ మీదుగా మళ్లిస్తారు. పాట్నీ నుంచి వచ్చే వాహనాలను సీటీవో జంక్షన్ వైపు మళ్లిస్తారు.

పార్కింగ్ ప్రాంతాలు : హరిహర కళాభవన్, యశోద హాస్పిటల్, మహబూబ్ కాలేజీ, సీఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్, పాత జైలు ఖానా ఖాళీ స్థలం, ఇస్లామియా హై స్కూల్, ప్రభుత్వ అడవయ్య మెమోరియల్ హై స్కూల్, నల్లగుట్ట జీహెచ్​ఎంసీ గ్రౌండ్, మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం ఎంజీ రోడ్​, పార్సీ టెంపుల్, వెస్లీ కాలేజీ లేదా జీహెచ్​ఎంసీ, జింఖానా గ్రౌండ్, స్వప్నలోక్ కాంప్లెక్స్​, తాజ్ త్రీ స్టార్ లైన్.

ప్రజలకు ఏదైనా ఇబ్బందులు ఎదురైతే అత్యవసర సహాయం కోసం ట్రాఫిక్ హెల్ప్‌లైన్ 9010203626 నంబర్​కు ఫోన్​ చేయాలని అధికారులు సూచించారు.

ఉజ్జయిని మహాకాళి బోనాలు ఇలా : తెలంగాణలో ఆషాఢంలో జరిగే అతి పెద్ద పండుగ బోనాలు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టేలా బోనాల జాతర నిలుస్తోంది. ఆషాఢ మాసంలో కొత్తగా వివాహమైన అమ్మాయి పుట్టింటికి వెళ్లడం మన ఆచారం. ఇదే నేపథ్యంలో నిత్య పెళ్లి కుమార్తె అయిన అమ్మవారు ప్రతి ఆషాఢ మాసంలో తన పుట్టింటికి వస్తారని భక్తుల నమ్మకం. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని భక్తులు పండుగ రోజుల్లో అమ్మవారిని దర్శించుకొని కన్న కుమార్తె తమ ఇంటికి వస్తుందనే భావంతో భక్తి శ్రద్ధలతో బోనాల పేరిట నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తారు. సికింద్రాబాద్​లోని ఈ ఆలయం సుమారు 200 సంవత్సరాల క్రితం నాటిదని స్థానికుల విశ్వాసం. ఈ ఆలయంలో శక్తికి అధిదేవత అయిన మహాకాళి అమ్మవారు కొలువై ఉంటారు.

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TAGGED:

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సికింద్రాబాద్​ మహాకాళి బోనాలు
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