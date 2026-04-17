కొండపల్లిలో కొయ్యబొమ్మల పండగ - రేపటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు నిర్వహణ
రాష్ట్రంలో కొండపల్లి బ్రాండ్ను గుర్తుంచుకునేలా చర్యలు - పండగ సమయంలో వివిధ కళారూపాల ప్రదర్శన - సోషల్ మీడియాలో వేగంగా ప్రచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 2:56 PM IST
Kondapalli Toys Festival : కొండపల్లి ప్రాంతం రాచరికపు సంప్రదాయాలతో అట్టడుగు నిలబెట్టుకున్న చారిత్రక స్థలం. ఇక్కడి శతాబ్దాల పాత కొయ్య బొమ్మలు చివరకు మొదటిసారి పండగ రూపంలో జరుపుకోబోతున్నారు. ఇది కేవలం ఒక వేడుక మాత్రమే కాదు, నాలుగు శతాబ్దాల చరిత్ర నేటి తరం కళ్ల ముందు కదలాడనుంది. ప్రపంచ వారసత్వ దినోత్సవం సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా యంత్రాంగం, పర్యాటక శాఖ సంయుక్తంగా కొండపల్లి కోట దిగువన మూడు రోజుల పాటు ఈ పండగను నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
కొండపల్లి బ్రాండ్ను గుర్తుంచుకునేలా చర్యలు : ఈ అద్భుత వారసత్వ సంపదను కేవలం ప్రస్తుత తరానికి మాత్రమే కాక భవిష్యత్తులో వచ్చే తరాలకు కూడా తెలియజేయడం ఈ పండగకు ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. అందుకోసం పలు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేశారు. ఈ పండగ వేదికగా కొండపల్లి బ్రాండ్ను రాష్ట్రమంతా గుర్తుంచుకునేలా ముందుకు తీసుకు వెళ్లాలనే సంకల్పంతో అధికారులు, సంఘాలు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
వివిధ కళారూపాల ప్రదర్శన : శనివారం ఉదయం కొండపల్లి కోట దిగువన ఏర్పాటు చేసిన హెరిటేజ్ ట్రెక్కింగ్తో ఈ పండగ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ట్రెక్కింగ్ ద్వారా వారసత్వ ప్రదేశాలను సందర్శించేందుకు, వారి చరిత్రను తెలుసుకునేందుకు సందర్శకులకు అవకాశం కల్పిస్తారు. ఉదయం మినీ మారథాన్, సైక్లింగ్, యోగా సెషన్ల వంటి ఆరోగ్యకరమైన కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం వేళల్లో సంప్రదాయ క్రీడలు, కూచిపూడి, భరతనాట్యం, సన్నాయి మేళాల వంటి వివిధ కళారూపాలు ప్రదర్శిస్తారు. జిల్లా పరిధిలోని వివిధ కళాకారులకు ఇప్పటికే ఆహ్వానాలు పంపించి, ఈ మహోత్సవంలో పాల్గొనాలని కోరారు.
సామాజిక మాధ్యమాల్లో వేగంగా ప్రచారం: గత నెలలో పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆధునిక టెక్నాలజీ ఉపయోగించి, ఏఐ ఆధారిత వీడియోలతో బొమ్మల పోటీ నిర్వహించారు. ఈ పోటీలో విజేతలకు రూ. లక్ష విలువైన బహుమతులు అందజేయడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. అలాగే కళాకారులు సృష్టించిన అద్భుత పనులను ప్రదర్శించేందుకు వేదిక తయారు చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం సంబంధిత ప్రభుత్వ శాఖలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు, తద్వారా ప్రజలలో ఇది ఫెమస్గా మారే అవకాశం ఉంది.
"ఈ బొమ్మల పండగను మన స్థానికులు ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాం. జిల్లా యంత్రాంగం, పర్యాటక శాఖలు కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని జాగృతంగా నిర్వహిస్తాయి. ఇన్టాక్, రెడ్ క్రాస్, వాసవ్య మహిళా మండలి, గాంధీ స్మారక నిధి, కొండపల్లి ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ సొసైటీ వంటి సంస్థలు భాగస్వాములుగా ఈ పండగ విజయవంతం కాగాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు వచ్చారు" - లక్ష్మీశ, కలెక్టర్
ఈ పండగ ద్వారా కొండపల్లి ప్రాంత సంప్రదాయ కళలు, వారసత్వ సంపత్తిని పునరుజ్జీవింపచేసి, కొత్త తరం ముందు సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని నిలబెట్టే గొప్ప అవకాశంగా మారనుంది. ఇది కేవలం ఒక వేదిక మాత్రమే కాదు, గర్వించదగిన సంప్రదాయానికి పునర్జన్మ కావడమే లక్ష్యంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
