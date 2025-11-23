త్వరలో అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లో తెలంగాణ సర్వపిండి, సకినాలు!
మార్కెటింగ్లో మహిళా సంఘాలకు విస్తృతస్థాయి శిక్షణ - బహుళజాతి సంస్థలతో ఒప్పందాలకు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సన్నాహాలు - విక్రయాలు పెంచుకునేందుకు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి సంస్థలతో ఒప్పందాలకు పక్కా ప్రణాళికలు
Published : November 23, 2025 at 2:11 PM IST
Traditional Telangana Snacks Sarvapindi And Sakinalu Branding : మనకు తెలిసి ఇప్పటివరకు తాపేశ్వరం కాజా లేదంటే ఆత్రేయపురం పూతరేకులంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా ఫేమస్. ఇదే తరహాలో మేడ్చల్ జిల్లా మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల (ఎస్హెచ్జీ) సభ్యులు తయారు చేస్తున్న తినుబండారాల బ్రాండింగ్ కోసం గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అధికారులు విశేషమైన కృషి చేస్తున్నారు. మేడ్చల్ జిల్లాలో మొత్తం 3,585 మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల్లో 38,526 మంది సభ్యులున్నారు. అరవై శాతం సంఘాల్లో సభ్యులు తెలంగాణ స్టైల్లో తినుబండారాలను తయారు చేసి సొంతంగా విక్రయిస్తున్నారు.
నాణ్యతపై శిక్షణ : లడ్డూలు, బూందీ, గవ్వలు, సర్వపిండి, సకినాలు, కజ్జికాయలు ఇలా అన్ని మిఠాయిలను స్వచ్ఛమైన బెల్లంతో తయారు చేస్తున్నారు. రాగులు, జొన్నలు, కొర్రలతో సైతం అద్భతమైన మిఠాయిలు తయారు చేస్తున్నారు. వీటితోనే బూందీ, కారప్పూస, మిక్చర్ను వినియోగదారులకు సులభంగా అందిస్తున్నారు. వీటికి బ్రాండింగ్ కల్పించేందుకు శుచిగా తయారీ, ఆకర్షణీయ ప్యాకింగ్, నాణ్యత ధ్రువపత్రాలు వంటి అంశాలపై అధికారులు శిక్షణ ఇప్పించారు. ఈ క్రమంలో కేరళలో కుదుంబశ్రీ సంస్థ, హైదరాబాద్లోని నిథమ్ సంస్థలకు తీసుకెళ్లి అక్కడి విధానాలను క్షుణ్నంగా చూపించారు.
మార్కెటింగ్ వ్యూహాలు, ఒప్పందాలు : అక్కడి మెషిన్లతో పిండి వంటలు, పచ్చళ్లు, పొడులు అత్యాధునిక పద్ధతుల్లో వేగంగా చేయడం లాంటివి నేర్పించారు. ఇప్పుడు వీరు తమ ఉత్పత్తులపై భారత ఆహార నాణ్యత ప్రమాణాల అధీకృత సంస్థ ధ్రువపత్రాలను ప్రింట్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు మార్కెటింగ్ వ్యూహాలు, బహుళజాతి సంస్థలతో ఒప్పందాలు, రుణ సదుపాయాలు, విక్రయాల్లో లాభనష్టాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు హైదరాబాద్ బిట్స్ ప్రొఫెసర్లతో ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించారు. తదుపరి దశలో విక్రయాలు పెంచుకునేందుకు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి సంస్థలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలను రూపొందించారు.
సంక్రాంతికి తెలంగాణలో స్పెషల్ సకినాలే! : సకినాలు చేయడం కూడా ఒక మంచి కళే. ఎలా పడితే అలా చేస్తామంటే సరిగా రావు. వీటిని ఇంట్లోని ఆడవాళ్లు ఎంతో శ్రద్ధగా చేస్తారు. ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా మనం అనుకున్నట్లు టేస్ట్ రావు. ఇవి చేయాలంటే ముందుగా పచ్చి బియ్యం పిండి, నువ్వులు, ఉప్పు, కారం వంటివి కలిపి పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఈ పిండిని చేతులతో గుండ్రంగా వత్తులు అల్లి, వేడి నూనెలో క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు వేయిస్తారు. సకినాలను సంక్రాంతి పండుగకు ఎక్కువగా చేస్తారు.
సకినాలు చేసే విధానం
- పిండిని కలపడం : బియ్యాన్ని కొన్ని గంటల పాటు లేదంటే రాత్రిపూట మొత్తం నీటిలో నానబెట్టుకోవాలి. అనంతరం నానబెట్టిన బియ్యాన్ని మెత్తని పిండిగా రుబ్బుకోవాలి.
- రుచి కోసం నువ్వులు : ఈ బియ్యం పిండిలో ఉప్పు, కారం, నువ్వులు ఇతర రుచులను (పచ్చిమిర్చి, పండుమిర్చి) కలపాలి.
- సకినాలు తయారు చేయడం : ఈ తడి పిండిని చేతితో గుండ్రని ఆకారంలో వత్తులుగా అల్లి, మధ్యలో చిన్న రంధ్రం చేయాలి.
- నూనెలో వేయించడం : సిద్ధం చేసుకున్న సకినాలను కాగిన నూనెలో వేసి, రెండు వైపులా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. అప్పుడే తింటుంటే కరకరలాడటంతో పాటు మంచి వాసన వస్తుంది.
- సకినాల్లో రకాలు : తెలంగాణలో తెల్ల సకినాలు, కారం సకినాలు, పచ్చిమిర్చి సకినాలు, పండుమిర్చి సకినాలు, నెయ్యి సకినాలు వంటి వాటిని చేస్తారు.
