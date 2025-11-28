ETV Bharat / state

'జంబలకిడిపంబ' స్టైల్లో పెళ్లి - ఎక్కడ - ఎందుకో తెలుసా!

ప్రకాశం జిల్లాలో వింత ఆచారాన్ని కొనసాగిస్తున్న ఓ సామాజిక వర్గం - వరుడిని పెళ్లికుమార్తెగా, వధువును పెళ్లికుమారుడిలా అలంకరించి ఊరేగింపు

Strange Traditional Wedding in AP
Strange Traditional Wedding in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 7:07 PM IST

3 Min Read
Strange Traditional Wedding in AP : పెళ్లంటే 100 ఏళ్ల పంట, రెండు జంటల కలయిక, రెండు కుటుంబాల అనుబంధం. మామిడి తోరణాలు, పచ్చని పందిళ్లు, తలంబ్రాలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ, అటు ఏడు తరాలు ఇటు ఏడు తరాలు చూసుకుని, 3 ముళ్లు, 7 అడుగులతో, పురోహితుల వేదమంత్రాల సాక్షిగా చేసుకునే సంబరం. భాగస్వామిని జీవితంలోకి ఆహ్వానించే ఆ మధుర క్షణాలు ఎంతో ప్రత్యేకంగా, ఎల్లప్పుడూ గుర్తుండిపోయేలా ఉండాలనుకుంటారు. అందుకోసం ప్రత్యేకంగా ప్లాన్​ చేసి మరీ పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఎక్కడెక్కడో ఉన్న బంధువులను సైతం గుర్తు చేసుకుని మరీ ఆహ్వానిస్తుంటారు. ఆ పెళ్లి వేడుకను గుర్తు చేసుకుంటే అన్ని జ్ఞాపకాలు కళ్ల ముందు కదలాడే విధంగా చేసుకుంటారు.

అయితే ఒక్కో పెళ్లికి కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని రకాల సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి. అలాంటి కోవకే చెందుతుంది ప్రకాశం జిల్లాలో జరిగే పెళ్లి. ఇక్కడ జరిగే పెళ్లి ఆ దంపతులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. ఎందుకంటే 'జంబలకిడిపంబ' సినిమాలో చూపించిన విధంగా అబ్బాయి అమ్మాయిగా, అమ్మాయి అబ్బాయిగా మారిపోతారు. ఏంటి ఆశ్చర్యంగా ఉందా? మీరు వింటున్నది నిజమే. అక్కడ ఓ సామాజిక వర్గం వింత ఆచారాన్ని కొనసాగిస్తోంది. వివాహ వేడుకలో భాగంగా వధువును అబ్బాయిలా, వరుడిని అమ్మాయిలా ముస్తాబు చేసి ఘనంగా ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు.

'జంబలకిడిపంబ' స్టైల్లో పెళ్లి - వధువును అబ్బాయిలా, వరుడిని అమ్మాయిలా మార్చి ఊరేగింపు (ETV Bharat)

వధువును అబ్బాయిలా, వరుడిని అమ్మాయిలా : ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలెం మండలం కొలుకుల గ్రామంలో ఓ సామాజిక వర్గం వింత ఆచారాన్ని కొనసాగిస్తోంది. యాదవ కులానికి చెందిన బత్తుల శివగంగరాజు, నందినిల వివాహం గురువారం జరిగింది. శుక్రవారం వరుడిని పెళ్లికుమార్తెగా, వధువును పెళ్లికుమారుడిలా అలంకరించి ఘనంగా ఊరేగించారు. అనంతరం జమ్మిచెట్టు వద్ద వారితో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఇది తమ కుటుంబాల్లో తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారమని వధూవరుల కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ : ఇలాంటి వింత ఆచారమే ప్రకాశం జిల్లాలోనే మరోచోట జరిగింది. మార్కాపురం మండలం దరిమడుగులో ఈ ఏడాది జులైలో జరిగిన ఓ వివాహ వేడుకలో చోటు చేసుకున్న వింత ఆచారం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయింది. గ్రామానికి చెందిన గుమ్మా వెంకటనారాయణ, గంగమ్మల కుమారుడు నాగార్జున, వివాహం యర్రగొండపాలెం మండలం బోయలపల్లికి చెందిన సుమిత్రతో జరిగింది. పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న ఆచారం ప్రకారం పెళ్లి జరిగిన అనంతరం పసుపు దుస్తులతో పెళ్లి కుమారుడు పెళ్లికుమార్తెగా, పెళ్లికుమార్తె పెళ్లికుమారుడిగా అలకరించుకుని కుటుంబసభ్యులతో కలిసి గ్రామ పొలిమేరలో ఉన్న నాగులపుట్ట వద్దకు వెళ్లి పూజలు నిర్వహించారు. ఇలా చేయడంతో దంపతులకు త్వరగా సంతానం కలగడంతోపాటు కుటుంబం సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుందని వారి నమ్మకం.

తాళి కట్టగానే వరుడుకి కొరడా దెబ్బలు : అలాగే వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలోని బూచుపల్లె వంశీయుల పెళ్లిలో వింత ఆచారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. వివాహంలో వరుడిని కొరడాతో మూడు దెబ్బలు కొట్టిన తర్వాతే పెళ్లి పూర్తయినట్లు భావిస్తారు. పెళ్లి పీటలపై వధువు మెడలో వరుడు తాళి కట్టిన అనంతరం అతడిని కుటుంబ సభ్యులు కొరడాతో మూడు దెబ్బలు వేస్తారు. ఈ విధంగా వరుడుని కొట్టే ఆచారం తరతరాలుగా వస్తుందని బూచుపల్లె వంశీయులు అంటున్నారు. తమ పెద్దల నుంచి వచ్చిన ఆచారాన్ని తాము ఇప్పటికీ పాటిస్తున్నామని వారు చెబుతున్నారు.

అసలు ఎందుకు కొడతారంటే? : వందల సంవత్సరాల క్రితం బూచుపల్లె వంశీయులు గంగమ్మ ఆలయం నుంచి ఓ పెట్టెను ఇంటికి తీసుకొచ్చారట. ఆ తర్వాత పెట్టెను తెరిచి చూడగా అందులో వారికి ఐదు కొరడాలు కనిపించాయి. వెంటనే బూచుపల్లె వంశీయులు ఆలయంలోకి వెళ్లి, తప్పు జరిగిందని, క్షమించమని గంగమ్మను వేడుకున్నారు. దీంతో గంగమ్మ తల్లి ప్రత్యక్షమై, ఇప్పటి నుంచి మీ వంశీయుల వివాహ సమయాల్లో వరుడికి కొరడాతో మూడు దెబ్బలు కొట్టాలని చెప్పిందట.

