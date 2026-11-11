సింహాచలం వెళ్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తేనే అప్పన్న దర్శనం
Simhachalam Dress Code: సింహాచలం అప్పన్న ఆలయంలో డ్రెస్ కోడ్ నిబంధనను అమల్లోకి తెచ్చారు. సంప్రదాయ దుస్తులతోనే దర్శనానికి అనుమతిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 4:47 PM IST
తిరుమల తరహాలోనే సింహాచలంలో కూడా భక్తులందరికీ సంప్రదాయ వస్త్రధారణ నిబంధనలను (డ్రెస్ కోడ్) నిబంధనను అమలు చేయడానికి అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సుదీర్ఘ కాలంగా డ్రెస్ కోడ్ నిబంధనపై చర్చ సాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే దీనికి ఇటీవల జరిగిన దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలిలో ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో భక్తులకు సంప్రదాయ వస్త్రధారణ నిబంధనలపై అధికారులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
ఈ మేరకు అప్పన్న స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించాల్సి ఉంటుందని దేవస్థానం ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు పేర్కొన్నారు. దర్శనానికి వచ్చే పురుషులు ధోతి, పంచె, కుర్తా పైజామా, సాధారణ ప్యాంట్, షర్ట్, మహిళలు చీర, లంగా ఓణీ, దుపట్టాతో కూడిన చుడీదార్ ధరించాలని సూచించారు. బాలలు అసభ్యతకు తావులేని సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించాలని చెప్పారు. ఆర్జిత సేవలు, ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొనే పురుషులు లుంగీ తప్పనిసరిగా ధోతీ, పంచె, కుర్తా, పైజామా, మహిళలు చీర, ఓణీ, దుపట్టా ధరించిన చుడీదార్లు మాత్రమే ధరించాలని సూచించారు.
నిక్కర్లు, షార్టులు, టీషర్టులు, స్లీవ్స్ టాప్లు, మోడ్రన్, వెస్ట్రన్ దుస్తులు ధరించి వచ్చే భక్తులకు ఆలయ ప్రవేశానికి అనుమతి లేదని జల్లేపల్లి వెంకటరావు స్పష్టం చేశారు. ఆలయ పవిత్రతను కాపాడడంతో పాటు ఆధ్యాత్మిక, సనాతన సంస్కృతి పరిరక్షణలో భాగంగా ఈ నియమావళిని అమల్లోకి తీసుకొచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు దుస్తుల నిబంధనలపై భక్తులందరికీ అవగాహన కల్పించేందుకు విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నట్లు ఈవో వెల్లడించారు.
"ఏపీలో సింహాచలం ఆలయం అత్యంత ప్రసిద్ధి పొందింది. స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చే భక్తులు తిరుమలలో ఉన్న డ్రెస్ కోడ్ విధానాన్ని ఇక్కడ అమలు చేయాలని భావించాం. ఇందుకోసం భక్తులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. దర్శనానికి వచ్చే పురుషులు ధోతి, పంచె, కుర్తా పైజామా, సాధారణ ప్యాంట్, షర్ట్, మహిళలు చీర, లంగా ఓణీ, దుపట్టాతో కూడిన చుడీదార్ ధరించాలి." - వెంకట్రావు, సింహాచలం ఆలయ ఈవో
పురుషులు ధోతి, పంచె, మహిళలు చీర, లంగా ఓణీ, దుపట్టాతోపాటు కట్టుబొట్టుతో రావడం మన సాంప్రదాయమని భక్తులు అంటున్నారు. ఇప్పటి జనరేషన్కు ఇవి తెలియడం లేదని చెబుతున్నారు. తిరుమలలో ఎలాగైతే డ్రైస్ కోడ్ ఉన్నదో ఇక్కడ కూడా ఈ విధానాన్ని పెట్టడం చాలా బాగుందని వివరిస్తున్నారు. అన్ని దేవాలయాల్లో దీనిని అమలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా భక్తులు ఈ విధానాన్ని పాటించాలని పేర్కొంటున్నారు.
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