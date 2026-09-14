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బొజ్జ గణపయ్యకు ఆన్​లైన్ నైవేద్యం - పత్రి నుంచి ప్రసాదం వరకు ఇంటికే డెలివరీ!

'వినాయక ప్రసాదం కిట్' పేరుతో 21 రకాల ఆకులు, ప్రసాదాలను ఆన్​లైన్ ద్వారా వ్యాపారులు విక్రయిస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్ పెడితే వినాయక చవితి ప్రసాదాలు వేడివేడిగా ఇంటి వద్దకే వస్తున్నాయి.

ఆన్‌లైన్‌లో వినాయక చవితి పూజా సామాగ్రి, ప్రసాదాలు
ఆన్‌లైన్‌లో వినాయక చవితి పూజా సామాగ్రి, ప్రసాదాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 7:23 AM IST

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Vinayaka Prasadam Kit - 2026 in Vijayawada : ఇంటిల్లిపాది భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే వినాయక చవితి పండుగ రానే వచ్చింది. లంబోదరుడికి శాస్త్రోక్తంగా చేసే పూజకు వివిధ రకాల సామాగ్రి కావాలి. ఉరుకుల పరుగుల ఆధునిక జీవనంలో పండుగ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం శ్రమతో కూడుకున్న పని! కానీ, టెక్నాలజీ పుణ్యమా అని ఆ ఇబ్బందులన్నీ తొలిగిపోయాయి. అరచేతిలోని స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఒక్క క్లిక్‌తో గణనాథుడి పూజకు కావాల్సిన 21 రకాల పత్రితో సహా ప్రసాదాలు ఇంటికే డెలివరీ అవుతున్నాయి. మరీ ఆన్‌లైన్‌ నైవేద్యాల ప్రత్యేకతలేంటో మనమూ చూద్దామా?

బొజ్జ గణపయ్యకు ఆన్​లైన్ నైవేద్యం - పత్రి నుంచి ప్రసాదం వరకు ఇంటికే డెలివరీ! (ETV)

వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా వీధులన్నీ బొజ్జ గణపయ్య మండపాలతో, ఇళ్లన్నీ పూజా తోరణాలతో ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకున్నాయి. పార్వతీ తనయుడికి శాస్త్రోక్తంగా పూజ చేయాలంటే ఎంతో సామగ్రి కావాలి. ఉద్యోగాలు, ఇంటి బాధ్యతల్లో బిజీగా ఉండటం వల్ల, పూజా సామగ్రి, నైవేద్యం సమకూర్చుకోవడం కష్టంగా మారుతోంది. ఈ సమస్యకు విజయవాడలోని వ్యాపారులు చెక్‌ పెట్టారు. 'వినాయక ప్రసాదం కిట్' పేరుతో 21 రకాల ఆకులు, ప్రసాదాలను ప్రత్యేక ప్యాకేజీలతో విక్రయిస్తూ ఆన్‌లైన్ ఆర్డర్ల ద్వారా ఇంటికి డెలివరీ చేస్తున్నారు.

21 రకాల పత్రాలతో ఇంటికే డెలివరీ : మహా గణపతి పూజలో వినియోగించే పత్రికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. గరిక, తులసి, మారేడు, రేగు, ఉత్తరేణి, ఉమ్మెత్త, మామిడి, గన్నేరు, దానిమ్మ, మరువం, జమ్మి, రావి, జాజి, మద్ది, జిల్లేడు వంటి 21 రకాల పత్రాలను సేకరించి వాటిని దుకాణంతో పాటు ఆన్‌లైన్‌లో అమ్ముతున్నారు. విజయవాడలో ఈ వ్యాపారానికి ఏటా డిమాండ్ పెరుగుతుందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.

ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్ పెడితే వినాయక చవితి ప్రసాదాలు వేడివేడిగా ఇంటి వద్దకే వస్తున్నాయి. కుడుములు, ఉండ్రాళ్లు, పాలతాలికలు, పూర్ణాలు, లడ్డూలు, నేతి కేసరి, బూంది, పులిహోర, గారెలు ఇలా 6 నుంచి 10 రకాల వంటకాలు సిద్ధం చేసి ప్యాకేజీలుగా అందిస్తున్నట్లు దుకాణ నిర్వాహకులు చెబుతుంటే ఈ వెసులుబాటు ఎంతో ఉపయోగపడుతోందని స్థానికులు అంటున్నారు.

పండుగ వేళ వినూత్నతకు పదును : మరోవైపు ఊరూవాడా వినాయకచవితి సందడి మొదలైంది. పండుగ వేళ వినూత్నతకు పదును పెట్టారు కొందరు నిర్వాహకులు. మండపాలు, గణనాథుని విగ్రహాల తయారీలో విభిన్నతను జోడించి చక్కని సందేశం అందిస్తున్నారు. 'పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలి-ప్రతి ఇంట్లో మొక్క ఉండాలన్న' నినాదంతో అనకాపల్లి జిల్లాలోని సిరిసిపల్లి చింతామణి గణపతి దత్త క్షేత్రం నిర్వాహకులు చేసిన ప్రయోగం ఆలోచింపజేస్తోంది. వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా 60 వేల మొక్కలతో వినాయక మండపాన్ని, పరిసరాలను అలంకరించారు. 16 వేల మొక్కలతో వినాయక ప్రతిమను ఏర్పాటుచేశారు.

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