తూకాల్లో 'అర'గదీస్తూ, మోసాల్లో ఇరగదీస్తూ - భారీగా సొమ్ము చేసుకుంటున్న వ్యాపారులు
వినియోగదారుల అవగాహన రాహిత్యాన్ని సొమ్ము చేసుకుంటున్న వ్యాపారులు - ఎమ్మార్పీకి మించి అడ్డగోలుగా అమ్మేస్తున్న వైనం - అరకొర తనిఖీలతో మమ అనిపిస్తోన్న తూనికలు కొలతల శాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 4:47 PM IST
Traders Cheated to Consumers : వినియోగదారుల అవగాహన రాహిత్యాన్ని కొందరు వ్యాపారులు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. బ్రాండెడ్ వస్తువుల పేరుతో నకిలీవి అంటగడుతున్నారు. ఎమ్మార్పీ(MRP)కి మించి అడ్డగోలుగా అమ్మేస్తున్నారు. అంతేగాక తప్పుడు తరాజులతో బురిడీ కొట్టించి జేబులు నింపుకొంటున్నారు. రాష్ట్రంలో ఇంతజరుగుతున్నా తూనికలు కొలతల శాఖ అధికారులు మాత్రం అరకొర తనిఖీలతో మమ అనిపిస్తున్నారు.
ఇప్పటివరకు జాతీయ వినియోగదారుల హెల్ప్లైనుకు వచ్చిన ఫిర్యాదులు తప్ప బంగారం దుకాణాలు, పెట్రోలు బంకులు, ఇతరు వ్యాపార సంస్థల్లో అసలు తనిఖీలే ఉండటం లేదు. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో 28 మంది సిబ్బంది అవసరం ఉన్నా కేవలం 12 మందే పని చేస్తున్నారు. మోసాలు ఎలా గుర్తించాలో ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం లేదు. చివరికి మోసం జరిగితే అసలు ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలన్న కనీస పరిజ్ఞానం సైతం ఉండటం లేదు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 831 కేసులు నమోదు కాగా రూ.58.7 లక్షల జరిమానాను వ్యాపారులకు విధించారు.
అలాగే కృష్ణాజిల్లాలో 749 కేసులు నమోదు చేసిన దాదాపు 35.6 లక్షల రుపాయాలను వ్యాపారులకు అధికారులు జరిమానా విధించారు. కొలతల్లో మోసాలు, తేడాలపై వినియోగదారులు 1917 నంబరుకు ఫిర్యాదు చేస్తే వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటామని ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన తూనికలు కొలతలశాఖ ఉప నియంత్రికులు బి. సాయిరామ్ స్పష్టం చేశారు.
ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలోని కొన్ని ఘటనలు :
శామ్సంగ్ కంపెనీ తయారీనే నిలిపేసినా : పోరంకికి చెందిన రాజేశ్ ఓ ఫోన్ కొనేందుకు విజయవాడలో ఉన్న ఎన్టీఆర్ కాంప్లెక్స్కి వెళ్లారు. శామ్సంగ్ కంపెనీ తయారీనే నిలిపేసిన గురు ఫోన్ ఇప్పటికీ అక్కడ దొరుకుతుంది. ఏకంగా రూ.1700 తీసుకుని రాజేశ్కు నకిలీ ఫోన్ను ఇచ్చారు. ఆ ఫోన్కు ఎటువంటి బిల్లు, గ్యారెంటీ, వారంటీ లేదు. ఫోన్లు, ఇయర్ఫోన్లు, బడ్స్, ఛార్జర్లు అన్ని ఇక్కడ దొరుకుతాయి. బ్రాండ్ వస్తువుల్లా ఉండే నకిలీ వస్తువులను మాయ చేసి వినియోగదారులకు అమ్మేసి జోబులు నింపుకుంటున్నారు.
103 గ్రాములు తక్కువ తూకం : అర్జునరావు కానూరులోని మాంసం దుకాణంలో 1kg మటన్ కొన్నారు. అక్కడి దుకాణంలో మాత్రం తూకం వేసినప్పుడు 1kgకి 7 గ్రాములు ఎక్కువే చూపించింది. కొద్దిసేపటికి తూకంపై అనుమానం కలిగిన అర్జునరావు రైతుబజార్లోని మార్కెటింగ్శాఖలో తూకం వేస్తే అప్పుడు 897 గ్రాములే వచ్చింది. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్న 50శాతం పైగా దుకాణాల్లో ఇలాంటి నిలువు దోపిడీలే సాగుతున్నాయి. అంతేగాక ఎలక్ట్రికల్ కాటాల్లో కేజీల మోడ్ను లీటర్లుగా మార్చి వినియోగదారులను ఏమారుస్తున్నారు.
రూ.10 సీసా ఏకంగా రూ.15కు : మరోవైపు ఆటోనగర్ బస్టాండ్ సమీపంలో ఉన్న ఓ శీతల పానీయాల దుకాణంలో రూ.10 అమ్మల్సిన సీసాను ఏకంగా రూ.15 అమ్ముతున్నారు. అంటే కంపెనీ ఇచ్చే మార్జిన్ కంటే రూ.50శాతం అదనంగా జేబులు కొల్లాగొడుతున్నారు. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్న లెక్కకు మించిన దుకాణాల్లో ఇలాంటి ఘటనలే జరుగుతున్నాయి. విజయవాడలో ఉన్న పీఎన్బీఎస్ మొదలు ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో చాలా బస్టాండ్లలో తాగునీరు, లస్సీ, మజ్జిగ, స్నాక్స్ ఏ వస్తువైనా ఎమ్మార్పీకి మించే వసూలు చేస్తున్నారు.
