రూ.20 ఉంటే రూ.100గా ముద్రణ - వ్యక్తులను బట్టి దుకాణాల్లో టపాసుల ధరలు!

దసరా ముందు రోజు నుంచే బాణసంచా అమ్మకాలు ప్రారంభం - అధికారికంగా అనుమతి పొందింది కొందరు వ్యాపారులే! - టపాసుల అక్రమ వ్యాపారం చేస్తున్న వారిపై కేసులు నమోదు

Illegal Firework Business in Telangana
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Illegal Firework Business in Telangana : దీపావళికి చిన్నా, పెద్ద అంతా కలిసి టపాసులు కాల్చుతూ ఆనందం పొందుతారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దసరా ముందు రోజు నుంచే బాణాసంచా అమ్మకాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రభుత్వ నిబంధనలు పాటిస్తూ, ఆన్​లైన్​ ద్వారా రూ.500 చెల్లించి పురపాలిక, అగ్నిమాపక శాఖలు, రెవెన్యూ అనుమతి పొందిన వారికి జిల్లా అధికారి పత్రాలు అందజేస్తారు. ప్రస్తుతం నల్గొండ జిల్లాలో నేటి వరకు అధికారికంగా అనుమతి పొందిన వ్యాపారులు 132 మంది మాత్రమే ఉన్నారు.

ఎలాంటి అనుమతి పొందకుండా జిల్లా కేంద్రంతో పాటు దేవరకొండ, మిర్యాలగూడ, చండూరు, నకిరేకల్​, హాలియా వంటి పట్టణాలతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రధాన కూడళ్లు, జన సముదాయ ప్రాంతాల్లో మరో 200లకు పైగా వ్యాపార సంస్థలు అక్రమ దందా నిర్వహిస్తున్నాయి. జన సమూహం లేని ప్రాంతాల్లో, అలాగే ఊరికి చివరన ఖాళీ స్థలాల్లో టపాసుల అమ్మకాలు జరపాలి. కానీ సగానికి పైగా అసలు నిబంధనలు పాటించడం లేదు.

నాణ్యతా లోపం - ప్రజలకు ప్రాణహాని : నల్లొండ జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన ఓ ఇద్దరు బడా వ్యాపారులు చైనా, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి రూ.కోట్లలో టపాసులను కొనుగోలు చేసి జిల్లాలో అక్రమ వ్యాపార సంస్థలకు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా సరఫరా చేస్తున్నారు. ప్రజలకు ప్రాణహాని కలిగించే కొన్ని రకాల టపాసులను దిగుమతి చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. వీరు సరఫరా చేసే బాణాసంచా విలువ రూ.20 ఉంటే వాటిపై రూ.100కు పైగా ధర ముద్రించి ఉంటుంది. వీరు షాపులకు వచ్చే వ్యక్తులను బట్టి టపాసుల ధరలు నిర్ణయించి, అమ్మకాలు చేస్తూ ప్రజల జేబులను ఖాళీ చేస్తున్నారు.

''టపాసుల అక్రమ వ్యాపారం చేస్తున్న వారిపై కేసులు నమోదు చేసే అధికారం పోలీస్​ శాఖకు ఉంటుంది. వ్యాపారాలు చేసే వారికి తాత్కాలికంగా కేవలం 14 రోజులు మాత్రమే అనుమతి ఇస్తున్నాం. వ్యాపారులు ఒక సముదాయానికి మరో సముదాయానికి పది అడుగుల దూరం ఉండేలా చూసుకోవడంతో పాటు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు బకెట్లతో ఇసుక, డ్రమ్ములో నీళ్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. పెద్ద సంస్థల వద్ద అగ్నిమాపక వాహనం అందుబాటులో ఉండేలా చూస్తున్నాం.'' - సందేశ్​ కుమార్​, జిల్లా అగ్నిమాపక శాఖ అధికారి, నల్గొండ

అనుమతులుంటేనే అమ్మకాలు :

  • బాణాసంచా విక్రయించే దుకాణదారుల వద్ద తప్పనిసరిగా షాపుల్లో నీటి బకెట్లు, ఇసుకతో పాటు అగ్నిమాపక పరికరాలు సిద్ధంగా ఉండాలి.
  • అన్ని అనుమతులు తీసుకోవాలి. అక్రమంగా మందు గుండు నిల్వ చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవు.
  • బాణాసంచా నిల్వ చేసే ప్రదేశాలు సురక్షితంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అగ్నిమాపక సాధనాలు తప్పనిసరిగా అందుబాటులో ఉంచాలి.
  • బాణాసంచా నిల్వ చేసే ప్రదేశాలకు నివాస ప్రాంతాలు దూరంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • పిల్లలు పటాకాలు వేసేటప్పుడు వారిని ఎప్పుడూ ఒంటరిగా వదలవద్దు.
  • ప్రమాదకరమైన బాణాసంచా జోలికి వెళ్లక పోవటం మంచిది.
  • శానిటైజర్‌ పూసుకొన్న చేతులతో టపాసులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాల్చొద్దు.
  • టపాసులతో ప్రయోగాలు చేయకండి. పొగ ఎక్కువగా వచ్చే వాటిని వాడకండి.

