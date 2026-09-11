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అడవుల్లో ట్రాక్​ కెమెరాలు - చీమ చిటుక్కుమన్నా ఇట్టే తెలిసిపోతుంది!

వికారాబాద్ ఫారెస్ట్​లో అటవీ అధికారులు ట్రాక్ కెమెరాలను బిగించారు. ఇవి వన్యమృగాల సంచారం, ఉనికిని పసిగట్టి వెంటనే అప్రమత్తం చేస్తున్నాయి. అరుదైన జాతులను పర్యవేక్షించడానికి, మనుషులు సైతం అక్రమ చర్యలు చేపట్టకుండా కీలకంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి.

track cameras Installation for wildlife monitoring in Vikarabad
వికారాబాద్​ అడవీలో ట్రాక్​ కెమెరాల ఏర్పాటు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 12:48 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 1:09 PM IST

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Track Cameras in Vikarabad Forest : రాష్ట్రంలో ఇటీవల వన్యమృగాలు తరచూ జనావాసాల్లో సంచరిస్తున్నాయని అటవీ ప్రాంతాలకు సమీపంలో ఉండే ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వికారాబాద్​ రేంజ్​ ఫారెస్ట్​ అధికారులు అడవిలో చీమ చిటుక్కుమన్నా బంధించేలా ట్రాక్​ కెమెరాలను బిగించారు. ఇవి ప్రతి జీవి కదలికపై కన్నేస్తూ నిశితంగా గమనిస్తూ దృశ్యాలను రికార్డ్ చేస్తాయి. అడవుల్లో జంతువుల ఉనికిని, సంచారాన్ని నిరంతరం పసిగట్టడానికి ఇవి అధికారులకు కీలక సాధనాలుగా మారుతున్నాయి.

చిరుత సంచారంపై స్పష్టత

కొద్ది రోజుల కిందట పెద్దేముల్ మండలంలోని తట్టేపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో చిరుతపులి కనిపించిందన్న వార్తలతో స్థానికులు భయాందోళకు గురయ్యారు. ఈ విషయం తెలియగానే అటవీ శాఖ అధికారులు రంగంలోకి దిగి అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ట్రాక్ కెమెరాలను పరిశీలించారు. వాటిలో లభించిన ఆధారాల ద్వారా అక్కడ కనిపించిన జంతువు చిరుతపులి కాదని తేలడంతో ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అడవుల్లోని వన్యప్రాణుల కదలికలను గుర్తించడంలో ఈ నిఘా కెమెరాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.

అరుదైన వన్యమృగాల పర్యవేక్షణ కోసం

వికారాబాద్​ ఫారెస్ట్ రేంజ్​ పరిధిలో భాగంగా పార్గిలో 10,140 హెక్టార్లు, కొడంగల్‌లో 6,981 హెక్టార్లు, ధారూరులో 7,925 హెక్టార్లు, తాండూరు ప్రాంతంలో 10,239 హెక్టార్ల మేర అటవీ విస్తీర్ణం ఉంది. ఈ ప్రాంతాలు అరుదైన వన్యప్రాణులకు నిలయంగా ఉంటున్నాయి. వాటిని పర్యవేక్షించడానికి అధికారులు ఈ ట్రాక్​ కెమెరాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటి సాయంతో ఇతర అడవుల నుంచి వన్యప్రాణులు ఇటువైపుగా వస్తే స్థానికులను వెంటనే అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.

రైతులకు పరిహారం అందించేందుకూ సహకరిస్తాయి

జంతువులనే కాకుండా అడవిలోకి ప్రవేశించే మనుషుల ఉనికిని సైతం గుర్తించేందుకు ఈ ఏర్పాట్లు చేశామని కొడంగల్ రేంజ్ ఆఫీసర్ వి.విజయ్ ​కుమార్ తెలిపారు. ఈ కెమెరాలు రాత్రివేళల్లో కూడా 10 నుంచి 15 మీటర్ల పరిధిలో కదలికలను ఫొటోలు, వీడియోల రూపంలో నిక్షిప్తం చేయగలవు. 2024లో రెల్లగడ్డ తండా వద్ద ఒక కెమెరాను బిగించినట్లు జుంటుపల్లి సెక్షన్ ఆఫీసర్ కాశయ్య తెలిపారు. రైతులు ఆర్థికంగా నష్టపోతే కెమెరాల్లో రికార్డయిన ఫొటోలు, వీడియోల ఆధారంగా వారికి పరిహారం అందిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

track camera installed to a tree in vikarabad forest
వికారాబాద్​ అటవీలో ఓ చెట్టుకు ఏర్పాటు చేసిన ట్రాక్​ కెమెరా (ETV Bharat)

"మా పరిధిలోని అడవుల్లో చిరుతలు లేదా ఇతర అరుదైన వన్యప్రాణుల కదలికల గురించి సమాచారం అందగానే మేము చెట్లపై ట్రాకింగ్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తాము. ఈ కెమెరాలకు జీపీఆర్​ఎస్​ సౌకర్యం ఉంటుంది. వీటిలో రికార్డయిన దృశ్యాలను రెండు లేదా మూడు రోజుల తర్వాత విశ్లేషిస్తాము. ఇలా ఇప్పటి వరకు 16 ట్రాకింగ్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశాము" - బత్తుల విశాల్, వికారాబాద్ డీఎఫ్​వో

అటవిలో బిగించే ట్రాక్​ కెమెరాలు పని చేసే విధానం ఇదే

  • కెమెరా ముందు ఏదైనా జంతువు కదిలితే వెంటనే గుర్తించి కేవలం 0.2 నుంచి 0.8 సెకన్లలోపే ఫొటో లేదా వీడియో తీయడం ప్రారంభిస్తుంది.
  • రాత్రి వేళల్లో జంతువుల కదలికలను స్పష్టంగా తీయడానికి ఇన్‌ఫ్రా రెడ్ (ఐఆర్​) ఎల్​ఈడీ లైట్లు ఉంటాయి. ఇవి జంతువులకు కనిపించని కాంతిని విడుదల చేస్తాయి. దీంతో అవి భయపడకుండా సంచరిస్తాయి.
  • వీటిలో లేటెస్ట్​ వెర్షన్లు సిమ్​కార్డు అమర్చే వెసులుబాటుతో వచ్చాయి. దీంతో వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు లైవ్ అలర్ట్​ వెళ్తుంది.​
  • ట్రాక్​ కెమెరాలు అడవుల్లో ఎండ, వాన, చలిని తట్టుకునేలా ఐపీ 66 రేటింగ్ కలిగిన స్ట్రాంగ్​ వాటర్‌ ప్రూఫ్ బాడీని కలిగి ఉంటాయి.
  • ఈ కెమెరాలు మిలిటరీ ప్రింట్​లో ఉండటం వల్ల అడవిలో చెట్లకు బిగించినప్పటికీ వీటిని జంతువులే కాదు మనుషులు సైతం సులభంగా గుర్తించలేరు.

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Last Updated : September 11, 2026 at 1:09 PM IST

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వికారాబాద్​ అడవిలో ట్రాక్​ కెమెరాలు
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