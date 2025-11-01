ETV Bharat / state

చినుకుపడితే రైళ్లు ఎందుకు ఆగుతున్నాయి - రైల్వే ట్రాక్​లు ఎందుకు మునుగుతున్నాయి

ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా గుణపాఠం నేర్వని రైల్వేశాఖ - సికింద్రాబాద్‌-విజయవాడ సెక్షన్‌లో పలు రైళ్ల రాకపోకలు రద్దుతో ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు - ఈ ఘటనతో బయటపడ్డ రైల్వేశాఖ డొల్లతనం

Railway Tracks Submerged
డోర్నకల్‌ రైల్వేస్టేషన్‌లో నీటి ప్రవాహం కారణంగా నిలిచిన ప్రయాణికుల రైలు (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 6:06 PM IST

3 Min Read
Railway Tracks Submerged Due To Montha Cyclone Effect : మొంథా తుపాను కారణంగా అక్టోబరు 29న మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు కురిసిన 12.65 సెంటి మీటర్ల వర్షానికి డోర్నకల్‌ జంక్షన్‌ రైల్వే స్టేషన్‌లోని ట్రాక్‌ నీట మునిగింది. వరంగల్‌ రైల్వేస్టేషన్‌లో కూడా నీరు చేరింది. డోర్నకల్‌లో గోల్కొండ, గుండ్రాతిమడుగులో కోణార్క్, మహబూబాబాద్‌లో కృష్ణా, వరంగల్‌లో ఇంటర్‌సిటీ వంటి పలు రైళ్లు నిలిచిపోయాయి. సికింద్రాబాద్‌ - విజయవాడ సెక్షన్‌లో పలు రైళ్ల రాకపోకలు ఏకంగా క్యాన్సిల్​ అయ్యాయి. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు.

ఇదే తొలిసారి కాదు : ట్రాక్‌ మీదకు వచ్చిన నీటిని బయటకు పంపడానికి రైల్వే యంత్రాంగానికి సుదీర్ఘంగా 8 గంటల సమయం పట్టింది. రైల్వేశాఖ డొల్లతనం ఈ ఘటనతో మరింత బయటపడింది. రైల్వేస్టేషన్లలోకి నీళ్లు చేరడం ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలోనూ ఇలాంటి సంఘటనలే జరిగాయి. మార్గ మధ్యలో ట్రాక్‌పైకి నీళ్లు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నా ఆ శాఖ నిమ్మకు నిరేత్తినట్లు వ్యవహారిస్తుంది.

Railway Tracks Submerged
డోర్నకల్‌లో ట్రాక్‌పై చేరిన వ్యర్థాలు (Eenadu)

డోర్నకల్‌లో ఆగస్టు 15న కురిసిన భారీ వర్షానికి యార్డు సెక్షన్‌లోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది. దీనికి ఆనుకునే రైల్వే స్టేషన్‌ ఉన్నప్పటికీ అధికార యంత్రాంగం వెంటనే అప్రమత్తం కాలేదు. ఫలితంగా అక్టోబరు 29న రెండు కిలోమీటర్ల పొడవు ట్రాక్‌ నీట మునిగింది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాగుని తలపించింది. ఈవిధంగా చేరిన నీరు స్టేషన్ల నుంచి బయటకు వెళ్లి సమీప నీటి వనరులకు చేరడానికి సరైన నీటిపారుదల వ్యవస్థ లేకపోవడం శాపంగా మారింది.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • ఏ రైల్వేస్టేషన్‌లోనైనా వర్షపు నీటిని బయటకు పంపించడంలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ కీలకంగా వ్యవహరిస్తుంది. వీటిల్లో మట్టి, చెత్త, వ్యర్థాలు పేరుకుపోతే నీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకి ఎదురవుతుంది. ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తూ మెయింటెనెన్స్​ చేయాలి. దీనిపై అలసత్వం వీడాలి. జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
  • సమీప చెరువులు, కుంటలు తెగి ఒక్కసారిగా వరద రైల్వేస్టేషన్‌లోకి పోటెత్తితే అది బయటకు వెళ్లడానికి అవసరమైన వ్యవస్థ అందుబాటులో ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఈ విషయంలో నిబంధనలు, ప్రమాణాలు కీలకంగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
  • ముంబయి రైల్వేస్టేషన్‌ పరిసరాల్లో కాంక్రీట్‌ గోడలు, డ్రైన్లు నిర్మించడం ద్వారా నీటి ప్రవాహాన్ని చాలా సమర్థవంతంగా నియంత్రిస్తున్నారు. ఇలాంటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలి.
  • ట్రాక్‌ సమీపంలో ఉండే నీటి వనరుల కట్టల పటిష్ఠతను ఎప్పటికప్పుడు అధికార యంత్రాంగం పర్యవేక్షించాలి. గతేడాది ఇదే మాదిరిగా మహబూబాబాద్‌ జిల్లా ఇంటికన్నె-కేసముద్రం, తాళ్లపూసలపల్లి- మహబూబాబాద్‌ మధ్య ట్రాక్‌ ముంపునకు గురై 24 రైళ్లు రద్దయ్యాయి. నాలుగేళ్ల క్రితం ఊర చెరువుకు గండి పడి గార్ల మండలం మద్దివంచ వద్ద ట్రాక్‌పై నుంచి ఏకంగా అడుగున్నర ఎత్తులో నీరు ప్రవహించింది.

పకడ్బందీ ప్రణాళిక అత్యావసరం : ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాలో రైలు పట్టాల పొడవు 152 కిలోమీటర్లు. డోర్నకల్‌ నుంచి జనగామ జిల్లా మధ్య రైల్వే ట్రాక్‌ పక్కన చెరువులు, కుంటలు ఉన్న పలు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. భారీ వర్షాలకు నీరు ట్రాక్‌ సమీపంలోకి వెళుతూ ఉంటుంది. ఇప్పటికే నెక్కొండ- వరంగల్‌ మధ్య మూడో లైను అందుబాటులోకి వచ్చింది. సమీప భవిష్యత్తులో నాలుగో లైను కూడా రానుంది. ప్రయాణికులకు అనుగుణంగా రైళ్ల సంఖ్య పెరగనుంది. గూడ్స్‌ రైళ్ల రాకపోకలు సైతం రెట్టింపు అవుతాయి. అందుకు అనుగుణంగా పకడ్బందీగా రైల్వేస్టేషన్లకు ప్రణాళిక అత్యవసరం.

'మొంథా తుపాను' ఎఫెక్ట్ - 97 రైళ్ల రాకపోకలు రద్దు - ఫస్ట్ రైలు​ స్టేటస్​ చెక్​ చేసుకోండి!!

అయ్యో పాపం : కష్టమంతా కాలువ పాలు - కొట్టుకుపోయిన 1,500 క్వింటాళ్ల ధాన్యం!

