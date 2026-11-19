రాజగోపాల్ రెడ్డి, అనిరుధ్ రెడ్డిల వ్యాఖ్యలను పార్టీ గమనిస్తోంది : మహేశ్ గౌడ్
కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, అనిరుధ్ రెడ్డిలు ప్రభుత్వంపై చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను గమనిస్తున్నట్లు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు. క్రమశిక్షణ విషయంలో పార్టీలో అందరూ సమానమేనని స్పష్టం చేశారు.
Published : November 19, 2026 at 4:56 PM IST
మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను పార్టీ నాయకత్వం గమనిస్తోందని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అన్నారు. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గతంగా చోటు చేసుకొన్న పరిణామాలు, కొంతమంది అసమ్మతి ఎమ్మెల్యేల బహిరంగ వ్యాఖ్యలపై పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ స్పందించారు. క్రమశిక్షణ విషయంలో పార్టీలో అందరూ సమానమేనని వ్యాఖ్యానించారు. తమది ప్రజాస్వామిక పార్టీ అయినప్పటికీ క్రమశిక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంటుందని తేల్చి చెప్పారు. బుధవారం రాజగోపాల్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యల వ్యవహారాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.
మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ విషయంలో చర్యలు తీసుకునే ముందు కూడా పార్టీ ఆమెకు అనేక అవకాశాలు ఇచ్చిందని మహేష్ గౌడ్ గుర్తుచేశారు. ఏ అంశంపైనైనా నిర్ణయం తీసుకోవడానికి సమయం రావాలని, పరిస్థితులను అనుసరించి నిర్ణయాలు ఉంటాయని అన్నారు. కొత్తగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జిగా నియమితులైన బీఎం సందీప్ రాష్ట్రానికి వచ్చిన తర్వాత అన్ని అంశాలను పరిశీలిస్తారని తెలిపారు. రాజగోపాల్ రెడ్డి, అనిరుధ్ రెడ్డిల వ్యాఖ్యలపై హైకమాండ్ దృష్టి సారించిందని వెల్లడించారు. కొత్త ఇన్ఛార్జి సందీప్ నిబద్ధత కలిగిన నాయకుడని పేర్కొన్న మహేష్ గౌడ్ పార్టీలో జరుగుతున్న పరిణామాలు, నేతల మధ్య సమన్వయం, క్రమశిక్షణకు సంబంధించిన అంశాలపై ఆయన పరిశీలన తర్వాతే నిర్ణయాలు ఉంటాయని తెలిపారు.
కాంగ్రెస్ అంటేనే కుమ్ములాటలు, ఆధిపత్య పోరు
సాధారణంగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ కాంగ్రెస్ నాయకుల తీరు ఎవరికి వారే అన్నట్లుగా ఉండేది. చాలా మంది మంత్రులు పలు సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రుల మాటలనే పట్టించుకునే వారు కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్లో టాప్ లీడర్ల లిస్టు అలా ఉంటుంది మరి. కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు ఇప్పటికిప్పుడు మొదలైనవి కావు. నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉండి, అప్పుడప్పుడు మంట లేసినట్టుగా భగ్గుమంటుంటాయి. కొంతకాలంగా నియోజకవర్గాల అభివృద్ధి, నిధుల విడుదల, పార్టీ పదవుల కేటాయింపు, నేతల మధ్య ఆధిపత్యపోరు లాంటి అంశాలపై నాయకుల్లో అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతూనే ఉంది.
పలు నియోజకవర్గాల్లో అభివృద్ధి పనులకు ప్రభుత్వం నుంచి నిధుల కేటాయింపు, కాంట్రాక్టర్ల బిల్లుల చెల్లింపులో జాప్యం, పార్టీ పదవుల భర్తీపై నేతల మధ్య అసంతృప్తి బయటపడుతోంది. ముఖ్యంగా మునుగోడు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి పనుల విషయంలో నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్రెడ్డి గతంలో వ్యక్తిగతంగా విమర్శలు చేశారు. మరోవైపు పెద్దపల్లి ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ, ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు వర్గాల మధ్య కూడా రాజకీయ విభేదాలు ఇంకా ఎక్కువవుతున్నాయి. తాజాగా ఈ విభేదాలు మరింత తీవ్రతరం దాల్చాయి.
పార్టీ గీత దాటి వ్యవహరిస్తూ
వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ, జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మీకాంతరావు మధ్య దిల్లీలో చోటుచేసుకున్న వ్యవహారం ఏఐసీసీ పెద్దల వరకు వెళ్లింది. ఈ విషయంపై ఆరా తీసేందుకు గాంధీభవన్ రావాలని స్వయానా పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఆదేశించినా ఆ ఇద్దరు నాయకులు పెడచెవిన పెట్టారు తప్పా రాలేదు. ఇదే అంశంపై ఆయన ఏఐసీసీకి రిపోర్టు సిద్ధం చేసి సమర్పించారు కూడా. ఒకవైపు పార్టీ గీత దాటి వ్యవహరిస్తూ బహిరంగంగా మాట్లాడుతున్న నేతల వివరాలను రాష్ట్రంలో పీసీసీ సేకరిస్తుండగా, మరొకవైపు విమర్శలు చేసే నాయకుల సంఖ్య రోజురోజుకూ క్రమంగా పెరుగుతోంది.