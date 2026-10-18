ఆట బొమ్మలతో పిల్లల ఆరోగ్యానికి ముప్పు! - తల్లిదండ్రులూ కాస్త గమనించండి
Health Issues With Toys To Children : ప్రతి ఇంట్లో పిల్లలు బొమ్మలతో ఆడుకుంటుంటారు. కానీ వాటిని ఎక్కువగా క్లీన్ చేయరు. ఈ క్రమంలో చిన్నారులు ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది.
Published : October 18, 2026 at 5:26 PM IST
Health Issues With Toys To Children : కాలంతో సంబంధం లేకుండా కొంతమంది పిల్లలు తరచుగా అనారోగ్యానికి గురవుతారు. వారంతా ముక్కు కారడం, దురద, కళ్లు ఎర్రగా కావటం, జ్వరం వంటి లక్షణాలతో బాధపడుతుంటారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు కంగారుపడి వైద్యుల వద్దకు వెళ్తారు. వారిచ్చే సిరప్లు వాడిన తర్వాత కొన్ని రోజులు బాగానే ఉంటారు. తర్వాత మళ్లీ మొదటికొస్తుంది. సరిగ్గా శుభ్రం చేయని బొమ్మలతో ఆడుకోవటం వల్లే పిల్లలు ఇలా తరచూ అనారోగ్యానికి గురయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.
టెడ్డీ బేర్ వంటి బొమ్మలు
ఒకప్పుడు కేవలం చెక్క, ప్లాస్టిక్ బొమ్మలు మాత్రమే కనిపించేవి. ఇప్పుడు వివిధ రకాల మెటీరియల్స్తో చేసిన అనేక బొమ్మలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ఆరోగ్యం కోసం ప్లాస్టిక్కు బదులుగా ప్లష్ ఫ్యాబ్రిక్తో చేసిన బొమ్మలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. పిల్లల కోసమని పెద్ద టెడ్డీ బేర్లు కొనేస్తున్నారు. వాటిని ఎలా శుభ్రం చేయాలి, అసలు ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తున్నారో కూడా తెలుసుకొనే ప్రయత్నం చేయడం లేదు. దీంతో కొన్ని రోజులకే వీటిపై దుమ్ము, ధూళి పేరుకొని పోతుంది. పిల్లలు వాటితో ఆడుకోవడం లేదా కొన్నిసార్లు వాటిని పక్కన పెట్టుకొని నిద్రపోవడం చేస్తుంటారు. ఇలాంటి సమయాల్లో అనారోగ్యాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకే వాటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తుండాలి.
ప్రతి బొమ్మకు భిన్నమైన విధానం
- మెత్తటి బొమ్మలు : వీటిని ఉతకడం చాలా కష్టం. అందుకే వాటిని వాక్యూమ్ క్లీనర్తో శుభ్రం చేయాలి. మరకలు ఉంటే ఆ మరకలు ఉన్నచోటనే ఉతకాలి. ఉతికిన తర్వాత పూర్తిగా ఆరిపోయేలా చూసుకోవాలి. లేకుంటే తేమ వల్ల సూక్ష్మజీవులు, కీటకాలు వృద్ధి చెందుతాయి. దీంతోపాటు వాటితో పేరుకుపోయే దుమ్ము, కాటన్ బొమ్మల నుంచి వచ్చే మైక్రోఫైబర్లు పిల్లలకు ప్రమాదకరం.
- సిలికాన్ వస్తువులు : ఈ తరహా బొమ్మలకు కొనుగోలు చేసిన ప్యాకెట్పైనే కొన్ని సూచనలను ఉంటాయి. కొన్నింటిని సబ్బుతో ఉతకొచ్చు. మరి కొన్నింటిని నీటిలో మరిగించి శుభ్రం చేయాలి.
- ఫోమ్, కార్డ్బోర్డ్ బొమ్మలు : వీటిని నీటితో వాష్ చెయ్యొద్దు. పొడి గుడ్డతో తుడవాలి. ఒకవేళ అవి తడిస్తే పూర్తిగా ఆరబెట్టండి.
- ప్లాస్టిక్ : గోరువెచ్చని సబ్బు నీటిలో కొద్దిసేపు నానబెట్టి శుభ్రం చేయండి. డిష్వాషింగ్ జెల్ ఉపయోగించడం ఉత్తమం. సబ్బు వాడితే అది బొమ్మలపై పేరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల అది పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత మాత్రమే పిల్లలకు ఇవ్వాలి.
- చెక్క బొమ్మలు : ఇవి చాలా రోజులపాటు మన్నికగా ఉంటాయి. వాటిని నీటిలో నానబెట్టవద్దు. అలా చేయడం వల్ల చెక్క ఉబ్బి, పైపూత ఊడిపోతుంది. తడి గుడ్డతో తుడిచి, ఆ తర్వాత పొడి గుడ్డతో శుభ్రపరచాలి. వీటిని ప్రతిరోజూ శుభ్రం చేయాలి.
ప్రమాదకరం వీరికే
ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలు చాలా సున్నితంగా ఉంటారు. వారి రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే వారు ఏ చిన్న ఆరోగ్య సమస్యను కూడా తట్టుకోలేరు. పిల్లలు తరచుగా ఆడుకునే బొమ్మల వల్ల అలర్జీలతో బాధపడతారు. పిల్లలు ఎక్కువ సమయం ఎక్కడ గడుపుతున్నారో వారు ఎక్కువగా ఏం పట్టుకుంటున్నారో గమనించడం ద్వారా అలర్జీలను నివారించవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రతివారం క్లీన్ చేయటం ముఖ్యం
తల్లిదండ్రులు తరచుగా తమ పిల్లల కోసం మెత్తటి బొమ్మలను కొంటారు. ఈ బొమ్మలలోని ఫర్ దుమ్మును పట్టుకుంటుందని కిమ్స్ సీనియర్ పల్మనాలజిస్ట్ రమణ ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. వారు దానిని నోటిలో పెట్టుకుంటే, తుమ్ములు సహా ఇతర ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. 'ఇది పిల్లలకు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇది బ్రాంకైటిస్కు దారితీస్తుంది. ఏ బొమ్మనైనా వారానికి కనీసం ఒక్కసారైనా శుభ్రం చేయాలి. సిలికాన్ బొమ్మలను ఎంచుకోవడం మంచిది' అని సూచించారు.
వారిపై కోప్పడకుండా ఆప్యాయంగా మాట్లాడటం ముఖ్యం - పిల్లల విషయంలో తల్లిదండ్రులు పాటించాల్సింది ఇవే!