నిగనిగలాడే మామిడిలో 'విషం' - వ్యాపారుల కాసుల కక్కుర్తితో నిబంధనలు ఉల్లంఘన
మామిడి పండ్లలో విషపదార్ధాలు - కార్బైడ్తో ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం - నిరుపయోగంగా మారిన కలికిరిలో ఇథలిన్ కేంద్రం - వ్యాపారుల కాసుల కక్కుర్తితో నిబంధనల ఉల్లంఘన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 7:18 PM IST
Toxic Mangoes Alert in Annamayya District: ఫలాలన్నింటిల్లో రాజుగా మామిడి పేరొందింది. కొంతమంది వ్యాపారులు తమ స్వలాభం కోసం అత్యాశతో ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్నారు. దీనికితోడు అధికారుల నిర్లక్ష్యం సైతం ఒకింత కారణం కావడంతో మధురానుభూతిని కలిగి ఉండాల్సిన మామిడి ఫలాలు విషతుల్యంగా మారుతున్నాయి. మామిడి పక్వానికి రాకుండానే కాయలను విషపు రసాయనాలతో కృత్రిమంగా మాగబెడుతుండటం ఆందోళన కలిగించే అంశం.
అన్నమయ్య జిల్లా కలికిరిలో ఇథలిన్ ఆధారిత కేంద్రంలో పండ్లను మూగబెట్టేటటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ వ్యాపారులు వినియోగించకపోవడం గమనార్హం. దాంతో మామిడి కాయలు మూలకు చేరింది. కార్బైడ్తో మాగినటువంటి పండ్లను తిన్నవారికి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. రాయచోటి కేంద్రంగా సాగుతున్న దందాను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మామిడి పండ్లలో భయంకర రసాయనాలు: ప్రమాదకరపు రసాయనాలతో పక్వానికి వచ్చిన మామిడి పండ్లను తింటే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తప్పవని పలువురు వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వీటి ద్వారా కడుపులో పుండ్లు ఏర్పడటంతో పాటు కాలేయం, జీర్ణకోశపు వ్యవస్థలు దెబ్బతింటాయని అంతేకాకుండా క్యాన్సర్ వంటి భయంకర వ్యాధులు వ్యాపించే ప్రమాదం ఉందని అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. అదే విధంగా కాళ్లు, చేతులు తిమ్మిర్లు రావడం, శరీరంపై మచ్చలు వస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు. వీటితోపాటు కాల్షియం కార్బైడ్ ద్వారా వెలువడేటటువంటి ఎసిటిలిన్ వాయువు నాడీ వ్యవస్థ మీద సైతం తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని, దీని వల్ల తలనొప్పి, దీర్ఘకాలిక మత్తు, శక్తిని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. చిన్నారుల్లో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గి శ్వాస సంబంధిత ఇబ్బందులు కూడా తలెత్తుతాయి. గర్భిణుల్లో హర్మోన్లు దారి తప్పుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
జరిమానాతో పాటు జైలు శిక్ష: ప్రధానంగా ఆహార సంరక్షణ ప్రమాణాల చట్టం- 2006 ప్రకారం కాల్షియం కార్బైడ్ ఇతర రసాయనాలతో మామిడి పండ్లను మాగబెట్టినప్పటికీ, విక్రయించినా ఏడాది పాటు జైలు శిక్షతో పాటు రూ. 3 లక్షల జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది. అయితే జిల్లాలో అధికారులు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎక్కడా దాడులు నిర్వహించిన దాఖలాలు లేకపోవడం ఆశ్చర్యకరం. దాంతో ఇదే అదనుగా భావించిన విక్రయదారులు విచ్చలవిడిగా ప్రమాదకర రసాయనాలతో మాగబెట్టిన మామిడి పండ్లను విక్రయిస్తూ ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఆడుకుంటున్నారు.
అంతేకాకుండా వ్యాపారులు పక్వానికి రాకముందే మామిడి కాయలను కోసేసి మండీలకు తరలించి కార్బైడ్, ఇతర ప్రమాదకర రసాయనాలను వినియోగించి పండ్లను మాగబెడుతున్నారు. అయితే ఈ మాగబెట్టిన వాటిని మార్కెట్లకు తరలించి విక్రయిస్తున్నారు. వీధి వ్యాపారులు, మండీల్లో నుంచి వీటిని తెచ్చుకుని వ్యాపారులు విక్రయాలను సాగిస్తూ అనారోగ్యాన్ని పంచుతున్నారు.
తియ్యని పండ్ల వెనక ఉన్న చేదు నిజాలు
- ముఖ్యంగా 2011 ఆహార భద్రత ప్రమాణాల ప్రకారం ప్రభుత్వం కార్బైడ్, ఎసిటిలిన్ రసాయనాలను నిషేధించింది.
- సహజంగా పండించేటటువంటి ఇథలిన్ను మాత్రమే 100 పీపీఎం వరకు వినియోగించేందుకు అనుమతులను ఇచ్చింది.
- ప్రభుత్వం నిబంధనల ప్రకారం సుమారు 20 కిలోల పండ్లకు 5 గ్రాముల ఇథలిన్ను వినియోగించాల్సి ఉంది
- వ్యాపారులు మేలిమి పండ్లుగా కనిపించేందుకు కార్బైడ్ను వినియోగిస్తున్నారు. ఆమోదించిన ఇథలిన్తో పోలిస్తే కార్బైడ్, ఇతర రసాయనాలు మార్కెట్లో చౌకగా లభ్యమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ పండ్లు తొందరగా మాగుతాయి. దీంతో వ్యాపారులు యథేచ్ఛగా కార్బైడ్ను ఉపయోగిస్తున్నారు.
"కృత్రిమంగా మాగబెట్టినటువంటి పండ్లు తినడం వలన తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చే మామిడి పండ్లను రంగును చూసి మోసపోకుండా నమ్మకమైన వారి వద్దనే కొనుగోలు చేయాలి. కార్బైడ్తో మాగబెట్టిన పండ్లను తినకపోవడమే ఉత్తమం. మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన ఏ మామిడి పండునైనా ఉప్పునీటితో శుభ్రంగా కడిగిన తరువాత తినాలి. ప్రజలందరూ స్వీయ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి"-డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ రాజు, ప్రముఖ వైద్యులు, రాయచోటి
