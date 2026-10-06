నడిరోడ్డుపైకి వస్తుంది - స్కూటీ డిక్కీ తెరుస్తుంది - లంచాలు తీసుకోవడంలో మేడమ్ రూటే సెపరేటు
జీహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్వైజర్ సునీతను రూ. 4 లక్షల లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులు రెడ్హ్యాండెడ్గా చిక్కారు. ఆమె నగదు చేతికి తీసుకోకుండా స్కూటీలో వేయించుకోవడం ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్చర్యపరిచింది.
Published : October 6, 2026 at 8:42 AM IST
Town Planning Supervisor Caught By ACB : లంచాలు తీసుకోవడంలో ఆ అధికారిణి రూటే సెపరేటు. కార్యాలయం లేదా ఇంట్లో లంచం తీసుకుంటే దొరికిపోతానని ఏకంగా నడిరోడ్డునే తన అక్రమ వసూళ్లకు అడ్డాగా మార్చుకుంది. సైలెంట్గా ఓ స్కూటీ వేసుకొని వచ్చి, ఏం ఎరుగని అమాయకురాలిలా యాక్టింగ్ చేస్తూ డిక్కీ తెరవడం, అక్రమ సొమ్మును అందులో వేసుకొని దర్జాగా జారుకోవడం ఆ అధికారిణి తీరు. కానీ ఈసారి ఆమె స్కెచ్ బెడిసికొట్టింది. ఏకంగా రూ.15 లక్షలు డిమాండ్ చేసి ఎప్పటిలాగానే రోడ్డుమీదకు స్కూటీ వేసుకొచ్చిన మెహిదీపట్నం టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారిణి సునీత, ఏసీబీ అధికారులకు అడ్డంగా దొరికింది.
అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని అక్రమ వసూళ్లు
మెహిదీపట్నం టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్వైజర్ సునీత తన అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడినట్లు ఏసీబీ గుర్తించింది. పద్మనాభనగర్లో జీ ప్లస్-3 భవనం నిర్మిస్తున్న ఓ ఇంటి యజమానిని టార్గెట్ చేసిన సునీత, భవనం అక్రమమని బెదిరింపులకు దిగింది. నిర్మాణాన్నిఅడ్డుకోకుండా ఉండాలంటే రూ.15 లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది. రోజుల తరబడి సాగిన బేరసారాల తర్వాత చివరకు రూ.8 లక్షలకు డీల్ కుదిరింది. రూ.లక్షల్లో లంచం ఇచ్చేందుకు ఇష్టపడని బాధితుడు నేరుగా ఏసీబీని ఆశ్రయించాడు. దీంతో టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారిణి సునీతను పట్టుకునేందుకు అధికారులు పక్కా ప్లాన్ వేశారు.
స్కూటీ డిక్కీలో లంచం డబ్బు
ఒప్పందంలో భాగంగా తొలి విడత డబ్బులిచ్చేందుకు బాధితుడు లక్డీకాపూల్ టెలిఫోన్ భవన్ వద్దకు చేరుకున్నాడు. అప్పటికే అక్కడ ఏసీబీ అధికారులు మాటువేశారు. డబ్బులు చేతికి ఇవ్వకుండా స్కూటీ డిక్కీలో వేయాలని సునీత చెప్పింది. గతంలోనూ పలువురి నుంచి ఆమె లంచం సొమ్మును ఇదే తరహాలో డిక్కీలో వేయించుకున్నట్లు ఏసీబీ గుర్తించింది. బాధితుడు రూ.4 లక్షలను డిక్కీలో వేయగానే సునీతను ఏసీబీ అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. ట్రాప్ అనంతరం తాను డబ్బులు ముట్టుకోలేదంటూ సునీత బుకాయించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
సెప్టెంబర్ 29న ఒక ఫిర్యాదు వచ్చింది. పద్మనాభనగర్లో జీ ప్లస్-3 భవనం నిర్మిస్తున్న ఓ ఇంటి యజమానికి చట్టవిరుద్ధంగా నిర్మాణం చేస్తున్నట్లు నోటీసులు వచ్చాయి. నిర్మాణాన్ని అడ్డుకోకుండా ఉండాలంటే రూ.15 లక్షలు ఇవ్వాలని టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్వైజర్ సునీత డిమాండ్ చేసింది. బేరసారాల తర్వాత రూ.8 లక్షలకు ఒప్పుకుంది. రూ.4 లక్షల చొప్పున రెండు విడతల్లో నగదు ఇవ్వాలని చెప్పింది. నడిరోడ్డుపై రూ.4 లక్షలు ఇస్తుండగా రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. నగదును ఆమె యాక్టీవా డిక్కీలో పెట్టించుకుంది. డబ్బు రికవరీ చేసేటప్పుడు అందులో మరో రూ.2.5 లక్షల నగదు కూడా ఉంది. దీనిపై మేం దర్యాప్తు చేస్తున్నాం - మజీద్ అలీఖాన్, ఏసీబీ డీఎస్పీ
మరో రూ.2.5లక్షల నగదు
అయితే సునీత లంచం తీసుకునే విధానం ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్చర్యపరిచింది. సునీత స్కూటీని తనిఖీ చేసిన ఏసీబీ అధికారులకు మరో ట్విస్ట్ ఎదురైంది. బాధితుడు ఇచ్చిన రూ.4 లక్షలతో పాటు అదనంగా మరో రూ.2.5 లక్షల నగదు కనిపించింది. అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందన్న విషయంపై ఏసీబీ ఆరా తీస్తోంది. ద్విచక్ర వాహనంపై వచ్చిన మరో వ్యక్తి నుంచి రూ.2.5 లక్షలను తన స్కూటీ డిక్కీలో వేయించుకున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం. కొన్నేళ్లుగా పలు కేసుల్లో రావాల్సిన లంచం సొమ్మును ఇదే తరహాలో డిక్కీలో డ్రాప్ చేయించుకుంటున్న వ్యవహారంపైనా అధికారులు దృష్టి సారించారు. సునీత ఇంటితో పాటు కార్యాలయంలో సోదాలు కొనసాగుతున్నట్లు తెలిపిన అధికారులు, పూర్తైన తర్వాత ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు.
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