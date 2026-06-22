వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో, ఇప్పుడూ ఆమెదే హవా
డీటీసీపీ విద్యుల్లత చేతుల్లో ‘పట్టణ ప్రణాళిక’ - కీలక సిటీప్లానర్ పోస్టుల్లో అనుయాయులైన అధికారుల నియామకం - బిల్డర్లు చేజారిపోకుండా అనుమతుల విధానంలో మార్పులు - వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలోనూ చక్రం తిప్పిన విద్యుల్లత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 1:12 PM IST
Town Planning in the Hands of DTCP Vidyullatha: భవన నిర్మాణ అనుమతులకు సంబంధించి దశాబ్దాలుగా అమలులో ఉన్న విధానాలను తనకు అనుకూలంగా ఆమె మార్చేసుకున్నారు. పెద్ద నగరపాలక సంస్థల్లో కీలకమైన సిటీ ప్లానర్ స్థానాల్లో అనుయాయులైన అధికారులను నియమించేశారు. సర్వీస్ కాలం పూర్తి చేయకముందే వారికి మళ్లీ పదోన్నతులు వచ్చేలా మినహాయింపులూ చేశారు. ఇలా ఏం చేసినా ఆమెకు ఎదురుండదు. ఉన్నతస్థాయిలో ఆమోదించాల్సిందే. ఇదే రాష్ట్ర పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం డైరెక్టర్ విద్యుల్లత ప్రత్యేకత. గత ప్రభుత్వంలో పట్టణ ప్రణాళికలో చక్రం తిప్పిన విద్యుల్లత ప్రస్తుతం అదే హవాను కొనసాగిస్తున్నా పట్టించుకోవటం లేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
అలా వెళ్లేందుకు స్కెచ్: రాష్ట్ర పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం డైరెక్టర్ విద్యుల్లతపై వస్తున్న ఆరోపణలు ప్రభుత్వ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. భవన నిర్మాణాల అనుమతులకు సంబంధించి దశాబ్దాలుగా అమలులో ఉన్న విధానాల్లో మార్పులు చేసి కీలక నిర్ణయాధికారాన్ని డైరెక్టరేట్ స్థాయికి కేంద్రీకరించాలని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కాకినాడలో ప్రైవేట్ స్థలానికి జారీ చేసిన టీడీఆర్ బాండ్లలో ఆమె నిర్లక్ష్యాన్ని విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం తప్పుపట్టి చర్యలకు సిఫార్సు చేసింది. అయితేనేం ఉన్నత స్థాయిలో పలుకుబడి ఉపయోగించి ఏకంగా రెరా అప్పిలేట్ ట్రెబ్యునల్ టెక్నికల్ సభ్యురాలిగా వెళ్లేందుకు స్కెచ్ గీశారు.
విజిలెన్స్ నివేదికపై చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసేలోగా రెరా సభ్యురాలిగా నియామకం కోసం మూడో కంటికి తెలియకుండా పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ద్వారా ఫైల్ నడిపించారు. ఈ వ్యవహారం వెలుగు చూడటంతో బ్రేకు పడినా ఇది తాత్కాలికమేనని రెరా కార్యాలయంలో అడుగుపెట్టి తీరుతానని తన అనుచరుల వద్ద విద్యుల్లత చెబుతున్నారు.
నేతల ప్రోద్బలంతో: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలోనూ రాష్ట్ర పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం డైరెక్టర్గా విద్యుల్లత ఉన్నారు. వివిధ నగరపాలక సంస్థల్లో అప్పట్లో జారీ చేసిన టీడీఆర్ బాండ్లలో ఆమె పాత్రపై ఆనేక ఆరోపణలు వచ్చాయి. జీవీఎంసీ చీఫ్ సిటీ ప్లానర్గా ఉన్నపుడు టీడీపీ ప్రస్తుత రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావుకు చెందిన నిర్మాణంలో ఉన్న భవనాన్ని వైఎస్సార్సీపీ నేతల ప్రోద్బలంతో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సిబ్బంది ద్వారా అప్పట్లో తొలగించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక విద్యుల్లతపై చర్యలు తీసుకోవాలని విశాఖకు చెందిన పలువురు ఎమ్మెల్యేలు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తులు చేసినా ఆమెకు ఏం కాలేదు. విద్యుల్లతకు షోకాజ్ నోటీసు ఇచ్చి ఉన్నతాధికారులు చేతులు దులిపేసుకున్నారు. కాకినాడ టీడీఆర్ బాండ్ల జారీలోనూ విజిలెన్స్ నివేదికపై ఇప్పటికీ కదలికే లేదు.
పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో దశాబ్దాలుగా 8 అంతస్తులపైన హై-రైజ్ భవన నిర్మాణాలకు కమిషనర్లు అనుమతులిస్తున్నారు. వాటికి డైరక్టర్ అనుమతి తప్పనిసరి చేస్తూ ఇటీవల నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విద్యుల్లత చేసిన ఈ ప్రతిపాదనను పురపాలకశాఖ అమాయకంగా ఆమోదించింది. పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో అనుమతుల్లో జాప్యమవుతుందనే కారణం చూపించి పాత విధానాన్ని ఒక మెమో ద్వారా సడలించారు. బిల్డర్లు తన చేజారిపోకుండా డైరెక్టర్ విద్యుల్లత అమలు చేసిన ప్రణాళికగా ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
తన అనుయాయుల కోసం కీలకమైన విజయవాడ, గుంటూరు నగరపాలక సంస్థల్లో అప్పటివరకు సిటీ ప్లానర్లుగా ఉన్న వరప్రసాద్, ప్రదీప్కుమార్ను బదిలీ చేయించి ఆ స్థానాల్లో సంజయ్ రత్నకుమార్, రాంబాబులను నియమించారు. విశాఖ, తిరుపతి, మచిలీపట్నం, కాకినాడ నగరపాలక సంస్థలతోపాటు కొన్ని పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల్లోనూ డీసీపీలు, ఏసీపీలు, ప్లానింగ్ ఆఫీసర్లుగా తనకు అనుకూలమైన వారికి విద్యుల్లత పోస్టింగ్లు ఇచ్చేశారు. ఏడుగురు జాయింట్ డైరెక్టర్లకు అడిషనల్ డైరెక్టర్లుగా పదోన్నతుల కోసం దాదాపు ఏడాదిపాటు సర్వీస్ కాలం మినహాయించారు.
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