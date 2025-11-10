పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్న భీమిలి - కార్తికమాసంలో వేలాది మంది సందర్శన
మదిని దోచే అందాలతో ఆకర్షిస్తున్న పర్యాటక ప్రాంతాలు - సముద్ర శిలా తోరణం వద్ద సందడి చేస్తున్న పర్యాటకులు
Visitors Increasing at Bheemunipatnam Due to Karthika Masam : కార్తికమాసం రానే వచ్చేసింది. భక్తులంతా ఒకవైపు విశ్వేశ్వరుడికి విశేష పూజలు చేస్తూ తమతమ మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. మరోవైపు కుటుంబాలు, స్నేహితులతో బృందాలుగా కలిసి ఆలయాలను సందర్శించుకుంటున్నారు. వీటితోపాటు స్థానికంగా ఉన్న విహారాలు చేసే మాసమిది. దాంతో పచ్చని కొండలు, పక్షుల కిలకిల రావాలు, గలగలపారే జలపాతాలు, మదిని దోచే అందాలతో పర్యాటక ప్రాంతాలు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాయి. చారిత్రక పట్టణంగా ప్రసిద్ధిగాంచిన భీమునిపట్నంలో సహజసిద్ధ ప్రదేశాలు, ఆహ్లాదకర వాతావరణం పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. కార్తికమాసంలో నిత్యం వేలాది మంది వీటి సందర్శనకు వస్తుంటారు. అదే విధంగా వనభోజనాలు చేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా పర్యాటక ప్రాంతాల విశేషాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
చారిత్రక బౌద్ధారామాలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే : భీమిలి మండలంలో తొట్లకొండ (మంగమారిపేట), బావికొండ (తిమ్మాపురం), పావురాల కొండ (భీమిలి) బౌద్ధారామాలున్నాయి. ఈ కొండలపై క్రీ.పూ.3వ శతాబ్దం నాటి బౌద్ధ కట్టడాలు, తటాకాలు, ఆరామాలు, చైత్యాలు ఉంటాయి. తొట్లకొండపై బీచ్వ్యూ పార్కు ఉంది. రింగురోడ్డు నుంచి చూస్తే సాగరతీర అందాలు కనువిందు చేస్తాయి.
ఎర్రమట్టి దిబ్బల అందం : నేర్లవలస రెవెన్యూ గ్రామ పరిధిలో దాదాపు 250 ఎకరాల్లో సహజసిద్ధమైన ఎర్రమట్టి దిబ్బలు ఉన్నాయి. ఇవి పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. యునెస్కో గుర్తించిన ఈ మొత్తం దిబ్బలను చూడాలంటే రోజంతా సరిపోదు. వీటి లోపలికి వెళ్లడం కూడా కష్టమే. పర్యాటకులు కొద్దిదూరం వెళ్లి అక్కడ నుంచే దీని అందాలను ఆస్వాదిస్తుంటారు. జేవీ అగ్రహారం గ్రామం నుంచి లేదా భీమిలి నేర్లవలసకాలనీ నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్తే ఎర్ర మట్టి దిబ్బలు మొత్తం కనపడేలా వీఎంఆర్డీఏ 40 అడుగుల వ్యూపాయింట్ను పదేళ్ల కిందట ఏర్పాటు చేసింది.
ఆకట్టుకుంటున్న బీచ్ శిలా తోరణం : భీమిలి బీచ్ సహజసిద్ధంగా ఉంటుంది. గోస్తనీ నదీ సాగర సంగమం ప్రాంతం మైమరిపిస్తుంది. ఇక్కడ బీచ్లో డచ్ సమాధులున్నాయి. మంగమారిపేట తొట్లకొండ వద్దనున్న సముద్ర శిలాతోరణం యునెస్కో గుర్తింపు పొందింది. నిత్యం వందలాది మంది ఇక్కడికి వచ్చి ఆస్వాదిస్తుంటారు.
ఇలా చేరుకోవచ్చు : నగరంలోని రైల్వేస్టేషన్ నుంచి భీమిలికి 30 కి.మీ. ఉంటుంది. ప్రతి 45 నిమిషాలకు ఒక బస్సు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ మార్గంలో ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలు కైలాసగిరి, జూ, సాగర్నగర్, రుషికొండ బీచ్లు ఉన్నాయి. దీంతో ఆర్కేబీచ్ నుంచి తొట్లకొండ వరకు డబుల్ డెక్కర్ బస్సులను నడుపుతున్నారు.
బంధువులూ, ఆత్మీయులూ కలిసి సమీపంలో ఉండే ఉద్యానవనాలకూ, తోటలకూ వెళ్లి పచ్చని ప్రకృతి మధ్య విందు ఆరగించడం అదే సమయంలో సంతోషంగా దైవ సంబంధిత కథలు వింటూ సత్కాలక్షేపం చేయడమే వనభోజనాల పరమార్థం. సద్బుద్ధిని ప్రసాదించమని శివుడినీ, విష్ణువునీ ప్రార్థించే ఈ వనభోజనాల్లో పాటించాల్సిన నియమాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఇక, ఉసిరి మొక్కను నాటాలని ఎందుకు అంటారంటే గ్రామాల్లోని బావులూ, చెరువుల్లోని నీళ్లూ ఉప్పగా ఉంటాయి. ఆ నీటిలో ఉసిరి కట్టెల్ని వేస్తే అవి తియ్యగా మారతాయి. అలాగే, పూర్ణఫలంగా పిలిచే ఉసిరికాయ చెట్టు దగ్గర కూర్చుని భోజనం చేస్తే దోషగుణాలూ తొలగిపోతాయి. కార్తికంలో స్నానం, దీపం, దానంతోపాటు వనభోజనమూ ప్రధానమే కాబట్టి దానికీ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
