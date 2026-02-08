టూరిస్టులకు గుర్రపు సవారితో సరికొత్త వినోదం - హైదరాబాద్లో గైడెడ్ హార్స్ సఫారీలు
మాల్కి వెళ్లడం, సినిమా చూడడం లేదా సమీప రిసార్ట్లో తిరుగుతూ బోర్ కొట్టేస్తోందా? - కొత్త అనుభూతినిచ్చే అడ్వెంచర్ కోసం వెతుకుతున్నారా? - గైడెడ్ హార్స్ సఫారీలు మీ కోసమే ఎదురుచూస్తున్నాయ్
Published : February 8, 2026 at 8:14 PM IST
Guided Horse Safaris in Hyderabad : వారాంతాలు అంటే చాలామందికి ఒకే రకమైన రొటీన్. మాల్కి వెళ్లడం, సినిమా చూడడం లేదా సమీప రిసార్ట్లో గడపడం. ఇదే తరహా ప్రదేశాలకు తిరుగుతూ బోర్ కొట్టేస్తోందా? ప్రకృతికి దగ్గరగా, కొత్త అనుభూతినిచ్చే అడ్వెంచర్ కోసం వెతుకుతున్నారా? అయితే గైడెడ్ హార్స్ సఫారీలు మీ కోసమే ఎదురుచూస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ నగర శివార్లలో ప్రకృతి ఒడిలో గుర్రపు సవారితో పాటు సరదా కార్యక్రమాలతో ఈ సఫారీలు యువతను, కుటుంబాలను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
ట్రెండ్గా మారుతున్న గుర్రపు సవారి : ఇప్పటి వరకు సినిమాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలకే పరిమితమైన గుర్రపు సవారి ప్రస్తుతం ట్రెండ్గా మారుతోంది. ముఖ్యంగా యువత, చిన్నారులు ఇందులో ఆసక్తిగా పాల్గొంటున్నారు. తల్లిదండ్రులు సైతం తమ పిల్లలకు చిన్న వయసులోనే గుర్రపు స్వారీ శిక్షణ ఇప్పించేందుకు ముందుకొస్తున్నారు. పిల్లలు గుర్రాలపై సవారి చేస్తుంటే చూసి ముచ్చటపడుతున్నారు. ఆరు ఏళ్ల పిల్లల నుంచి 60 ఏళ్ల వయసు వరకు గుర్రపు సవారిపై ఆసక్తి చూపుతున్నారని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
నిపుణుల పర్యవేక్షణలో సురక్షిత సాహసం : గైడెడ్ హార్స్ సఫారీలు పూర్తిగా నిపుణుల పర్యవేక్షణలో నిర్వహిస్తారు. ప్రతి బ్యాచ్లో 10 నుంచి 15 మంది మాత్రమే పాల్గొనేలా ఏర్పాట్లు చేస్తారు. అనుభవం ఉన్న గైడ్స్ మార్గనిర్దేశం చేస్తూ సవారి చేయిస్తారు. రైడర్లకు రక్షణగా హెల్మెట్లు, బూట్లు అందిస్తారు. శిక్షణ పొందిన గుర్రాలనే ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా చిన్నారులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా గుర్రాలకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. మార్గంలో రౌతు తీరును గమనిస్తూ గుర్రాలు నడిచేలా చూసుకుంటారు.
రెండు గంటల ప్రత్యేక షెడ్యూల్ : సాధారణంగా ఈ సఫారీలు రెండు గంటల వ్యవధిలో నిర్వహిస్తారు. ఇందులో ఒక గంటపాటు గుర్రపు సవారి ఉంటుంది. మరో గంట జీప్ సఫారీగా ప్రకృతి మధ్య విహరించేలా షెడ్యూల్ రూపొందిస్తారు. జలాశయాల ఒడ్డున, పచ్చని పొలాల మధ్య, పక్షుల కిలకిలారావాల నడుమ ఈ సాహసం సాగుతుంది. నగర హడావుడికి దూరంగా ప్రకృతితో గడిపే ఈ సమయం ఎంతో హాయిగా ఉంటుందని పాల్గొన్నవారు చెబుతున్నారు.
శారీరక ఆరోగ్యానికి - మానసిక వికాసానికి : గుర్రపు సవారి కేవలం ఆహ్లాదానికే పరిమితం కాదని నిర్వాహకులు అంటున్నారు. ఇది శారీరక ఆరోగ్యానికి, మానసిక వికాసానికి కూడా ఎంతో ఉపయోగకరమని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్నారుల్లో ఏకాగ్రత, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. గుర్రపు సవారి సమయంలో మెదడు, శరీరం మధ్య సమన్వయం ఏర్పడుతుంది. దీంతో మానసిక ఉత్తేజం కలుగుతుంది. స్ట్రెస్, ఆందోళన వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయని సూచిస్తున్నారు. పెద్దలకు సైతం ఇది మంచి వ్యాయామంగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఎక్కడెక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు? : హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో గైడెడ్ హార్స్ సఫారీలు విస్తృతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. మొయినాబాద్, నాగోలు, కిస్మత్పూర్, చాణిక్యపురి, మైలార్దేవ్పల్లి, ఉప్పర్పల్లి, అజీజ్నగర్, కేతిరెడ్డిపల్లి, కోకాపేట్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ తదితర ప్రాంతాల్లోని వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. కొన్ని గుర్రపు శిక్షణ పాఠశాలలు సైతం హార్స్ సఫారీలు నిర్వహిస్తూ ఆదరణ పొందుతున్నాయి. సమూహంగా వచ్చే వారిని ఆకర్షించేందుకు పికప్, డ్రాప్ సేవలను కూడా అందిస్తున్నారు.
వారాంతాల్లో పెరుగుతున్న ఆదరణ : ప్రస్తుతం వారాంతాల్లో హార్స్ సఫారీలకు మంచి స్పందన లభిస్తోంది. కుటుంబాలు, స్నేహితుల గుంపులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు. సఫారీకి వచ్చిన వారు అక్కడే ఎక్కువ సమయం గడిపేలా ఇతర వినోద కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రకృతితో మమేకమయ్యేలా క్యాంప్ ఫైర్, చిన్న ఆటలు వంటి వాటిని కూడా జోడిస్తున్నారు.
"సఫారీకి వచ్చేవారి రక్షణకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. సవారికి ముందు ప్రాథమిక సూచనలు ఇస్తూ, శిక్షణ పొందిన గుర్రాలపై మాత్రమే రైడింగ్ చేయిస్తున్నాం. వారాంతాల్లో ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చిన వారు సేదతీరేలా మరిన్ని కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం."- నవీన్, హార్స్ సఫారీ నిర్వాహకుడు
కొత్త అనుభూతికి ఇదే సరైన అవకాశం : ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన వారాంతాల నుంచి బయటపడాలని అనుకునేవారికి గైడెడ్ హార్స్ సఫారీలు మంచి ప్రత్యామ్నాయమని అంటున్నారు. ప్రకృతి ఒడిలో సాహసం, వినోదం, ఆరోగ్యం అన్నీ ఒకేచోట అనుభవించాలంటే ఈ కొత్త ట్రెండ్ను ఒకసారి ప్రయత్నించాల్సిందేనని వివరిస్తున్నారు.
మనసుకు ఆహ్లాదం - కనులకు ఆనందం - పర్యాటక ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేస్తే మరింత మేలు
తెలంగాణ పర్యాటకానికి 'పంచ వ్యూహాలు' - ఆ మూడు కట్టడాలను కలుపుతూ రాత్రి పర్యాటక సర్క్యూట్!