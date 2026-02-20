తెలంగాణలోని టాప్-10 టూరిస్ట్ ప్రదేశాలు ఇవే - సందర్శకుల ఫస్ట్ ఛాయిస్ ఏదంటే?
ఏడాదిలో 1.58 కోట్ల మంది సందర్శకులతో యాదగిరిగుట్ట ఆగ్రస్థానం - వేములవాడ, బాసరలోనూ భక్త ఝరి - హైదరాబాద్ జూపార్క్, గోల్కొండ కోట, చార్మినార్ వద్దా రద్దీ
Published : February 20, 2026 at 1:08 PM IST
People Visiting Spiritual Sites And Historical Monuments : ఆధ్యాత్మికం, చారిత్రకం, ఆహ్లాదం ఇలా మూడు విభాగాల్లో తెలంగాణలో పర్యాటకం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. టూరిస్టులు ఆధ్మాత్మిక క్షేత్రాలు, చారిత్రక కట్టడాలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఆహ్లాదకర ప్రదేశాలు, వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాలను కూడా భారీగానే సందర్శిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యాదగిరిగుట్టలోని నారసింహ క్షేత్రంలో నిరంతరం భక్తుల రద్దీ కనిపిస్తోంది. ఒక రోజుకు సగటున 40 వేల పైచిలుకు భక్తులు స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుంటున్నారు.
టాప్-2లో వేములవాడ : 2025 జూన్ మాసంలో అత్యధికంగా 20.06 లక్షల మంది, ఆ ఏడాది మొత్తానికి ఏకంగా 1.58 కోట్ల మంది స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. వేములవాడ రాజరాజేశ్వర ఆలయాన్ని ఆగస్టు నెలలో 18.75 లక్షల మంది సందర్శించారు. అక్షరాభ్యాసానికి ప్రసిద్ధి గాంచిన నిర్మల్ జిల్లాలోని బాసర జ్ఞానసరస్వతీ ఆలయాన్ని మే, జూన్ నెలల్లో 4 లక్షల మంది చొప్పున దర్శనం చేసుకున్నారు.
టాప్-10లో చోటు సంపాదించుకున్న చారిత్రక కట్టడాలు ఇవే : తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ 2025 జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ టూరిస్టు ప్రదేశాలను సందర్శించిన పర్యాటకులకు సంబంధించిన గణాంకాలను నమోదు చేసింది. ఆ ప్రకారం టాప్-10లోని తొలి మూడు స్థానాల్లో భువనగిరి జిల్లాలోని యాదగిరిగుట్ట, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని వేములవాడ, నిర్మల్ జిల్లాలోని బాసర సరస్వతి ఆలయాలు ఉన్నాయి. ఆయా క్షేత్రాలకు ఏడాది పొడవునా భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. నాలుగో స్థానంలో హైదరాబాద్లోని జూపార్క్ చోటు సంపాదించుకుంది. చారిత్రక కట్టడాలైన గోల్కొండ కోట, చార్మినార్ వంటి అద్భుతమైన కట్టడాలు తొలి-10 జాబితాలో ఉన్నాయి.
టాప్ 10-జాబితాలోని ప్రదేశాలు ఇవే :
- యాదగిరిగుట్ట క్షేత్రం
- వేములవాడ ఆలయం
- బాసర క్షేత్రం
- కొండగట్టు అంజన్న ఆలయం
- గోల్కొండ కోట
- హైదరాబాద్ జూపార్క్
- లుంబినీ పార్కు
- ఎన్టీఆర్ గార్డెన్
- హైదరాబాద్ శిల్పారామం
- చార్మినార్
దివ్యానుభూతి, ప్రశాంతత : యాదగిరిగుట్ట ఆలయం తెలంగాణలో ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా ఆదరణ పొందుతుంది. గతంలో కొండపైన 14.03 ఎకరాల ప్రాంగణాన్ని క్షేత్రాభివృద్ధిలో భాగంగా 20 ఎకరాలకు విస్తరించి రక్షణ గోడతో నిర్మించారు. అర ఎకరంలోని దేవాలయాన్ని 4.03 ఎకరాలకు బ్రహ్మాండమైన నిర్మాణ శైలిలో విస్తరించారు. సంపూర్ణంగా అష్టబుజి మండప ప్రాకారాలు ఉండే విధంగా పునర్నిర్మించారు. నల్లరాతితో ఆవిష్కృతమైన పంచనారసింహ క్షేత్రం దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు దివ్యానుభూతిని, ప్రశాంతతను కలిగిస్తుంది.
మూడు రకాల దర్శనాలు : యాదగిరిగుట్టలో సర్వదర్శనం, శ్రీఘ్ర దర్శనం, బ్రేక్ దర్శనం ఇలా మూడు రకాల దర్శనాలు ఉన్నాయి. తెల్లవారుజామున 3.30 గంటలకు ప్రారంభమై శయనోత్సవం వరకు రాత్రి పది గంటల దాకా దర్శనాలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. ఆలయ క్షేత్ర సందర్శనకు వచ్చిన భక్తులకు అవసరమైన వివరాలు తెలిపేందుకు ఎంక్వైరీ కౌంటర్ను ఏర్పాటు చేశారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో చేపట్టిన అభివృద్ధిలో ప్రధానాలయ పునర్నిర్మాణం తర్వాత క్షేత్ర సందర్శన కోసం వచ్చే భక్తుల సంఖ్య క్రమంగా చాలా ఎక్కువగా పెరిగింది. రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్కు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందీ ఆలయం.
శీఘ్ర దర్శనం : త్వరగా స్వామివారిని దర్శనం చేసుకోవాలనుకునే భక్తుల కోసం శీఘ్ర దర్శనం అందుబాటులో ఉంది. దీనికోసం టికెట్ ఖరీదు రూ.150 ఉంటుంది. ఈ దర్శనానికి ఆన్లైన్లో కూడా టికెట్లు బుక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. ఆఫ్లైన్లో తీసుకోవాలంటే వీఐపీ వాహనాల పార్కింగ్ ఎదుట బుకింగ్ కౌంటర్లో లభిస్తాయి. ఈ దర్శనానికి కేవలం గంట సమయం మాత్రమే పడుతుంది.
వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం : వీఐపీ భక్తులకు ప్రతి రోజు ఉదయం 9 నుంచి 10 గంటలు, సాయంత్రం 4 నుంచి 5 గంటల వరకు బ్రేక్ దర్శనం ఉంటుంది. బ్రేక్ సమయంలో వెళ్లిన వారు దగ్గరి నుంచి స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చు. ఉత్తర ద్వారం గుండా అంతరాలయ ప్రవేశం కల్పిస్తారు. ఈ దర్శనం రూ.300 టికెట్తో ఒక్కరికి మాత్రమే అనుమతి ఇస్తారు. ఈ టికెట్లను ప్రొటోకాల్ ఆఫీస్, ప్రధాన బుకింగ్ కార్యాలయంలో విక్రయిస్తారు. బ్రేక్ దర్శనంలో వెళ్లేవారు తప్పకుండా సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించాల్సి ఉంటుంది.
వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు : స్వామి వారి దర్శనానికి వెళ్లే వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, 10 ఏళ్లలోపు పిల్లలు, అనారోగ్య భక్తులకు వీఐపీ వాహనాల పార్కింగ్ ఎదుట గల షెడ్ నుంచి వాహనాల్లో ఉచితంగా ఆలయం వద్దకు తీసుకెళ్తారు. తూర్పు రాజగోపురం ప్రధాన ద్వారం లోపలి నుంచి ఆలయంలోకి అనుమతిస్తారు. వారి సహాయకులు రూ.150 టికెట్ తీసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
