అందాల తీరాల్లో పొంచి ఉన్న ప్రమాదం - సరదా కోసం వెళ్లి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న యువత

బాపట్ల బీచ్​లో పర్యాటక విషాదాలు - హెచ్చరిక బోర్డుల ప్రకారం నడుచుకోవాలన్న అధికారులు, కన్నవారికి కడుపుకోత మిగల్చొద్దని యువతకు సూచన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 7:47 PM IST

Tourist Tragedies at Bapatla Beach: విహారయాత్రల్లో ఆహ్లాదమే కాదు అనుకోని ప్రమాదాలు పొంచి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా సముద్ర తీరాల్లో సరదాగా గడిపేందుకు వెళ్లేవారు. మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేదంటే ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుంది. ఇటీవల బాపట్ల జిల్లాలోని సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న ఘటనలే దీనికి నిదర్శనం.

రెప్పపాటు వ్యవధిలోనే కొందరు సముద్ర గర్భంలోకి వెళ్లిపోయారు. దీంతో సరదా కోసం వచ్చి ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవద్దని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు, పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఇసుక తిన్నెలు, అలల సవ్వడి, అందమైన ప్రకృతి, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఇలాంటి అద్భుతాలెన్నింటినో పర్యాటకులకు పరిచయం చేస్తాయి. సాగర తీరాలు అయితే ఆ ఆనంద క్షణాల్లో కాస్త ఆదమరిచారో కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం మిగులుతుంది.

సరదా ఎక్కువైతే ప్రాణాలకే ముప్పు: బాపట్ల జిల్లా పరిధిలోని సూర్యలంక, రామాపురం, వాడరేవు బీచ్‌లకు జనం పెద్దఎత్తున వస్తుంటారు. సెలవు రోజుల్లో హైదరాబాద్‌ సహా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే జనంతో బీచ్‌లు కిటకిటలాడుతుంటాయి. అయితే సముద్ర భౌగోళిక పరిస్థితులు తెలియక చాలామంది ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. సమయానికి మెరైన్‌ స్టేషన్‌ సిబ్బంది, గజ ఈతగాళ్లు ఉంటే ప్రాణాలు నిలబడుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు సూర్యలంక వద్ద 78 మందిని కాపాడారు. అదే సమయంలో అధికారుల కళ్లుగప్పి లోతుకు వెళ్లినవాళ్లు మాత్రం సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోతున్నారు. అలల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని కన్నవారికి కడుపుకోత మిగల్చొద్దని యువతకు సూచిస్తున్నారు.

జాగ్రత్తలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు:బీచ్‌ల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పటికీ కొంతమంది వాటిని పట్టించుకోవట్లేదని పోలీసులు తెలిపారు. మరోవైపు మద్యం సేవించి వచ్చినవారు మత్తులో లోతుకు వెళ్లి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు. ప్రమాదాలు నివారించేందుకు బీచ్‌ల వద్ద తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. డ్రోన్లు, వాచ్‌ టవర్ల ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు వివరించారు.

"యువకులు సముద్ర స్నానానికి వచ్చి ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో మునిగి మరణిస్తున్నారు. జనసంచారం లేని ప్రదేశాల్లో స్నానానికి వెళ్లడం వలన ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. సముద్రంలో అలల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కన్నవారికి కడుపుకోత మిగల్చొద్దు" -స్థానికులు

"బీచ్‌ల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పటికీ కొంతమంది వాటిని పట్టించుకోవట్లేదు. యువతలో కొద్దిమంది మద్యం సేవించి ఇక్కడకు వస్తున్నారు. మేము ఉన్నప్పుడు పరిధి మేర లోతులో స్నానాలు చేసి మేము అక్కడ నుంచి వైదొలిగిన అనంతరం లోతుకు వెళ్లి ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఎంతో దురదృష్టకరం. ప్రమాదాలు నివారించేందుకు బీచ్‌ల వద్ద తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం"-శేషగిరిరావు,చీరాల గ్రామీణ సీఐ

"సముద్రం వద్ద డ్రోన్లు, వాచ్‌ టవర్ల ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నాం. ఇక్కడకు వచ్చే పర్యాటకులకులందరికీ ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మీరు ఆనందించడానికి ఎంత తాపత్రయంతో ఇక్కడకు వస్తారో అంతే సంతోషంతో తిరిగి మీ ఇళ్లకు వెళ్లాలి. అందువల్ల అందరూ తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని కోరుతున్నాం"-వినోద్ కుమార్, బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్

చీరాల వాడరేవు తీరంలో విషాదం - ముగ్గురి మృతి, ఇద్దరు గల్లంతు

అందాల తీరంలో మృత్యుఘోష - వద్దని చెప్తున్నా వినకుండా ప్రాణాల మీదకు

