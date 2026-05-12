కైలాసగిరిపై ఎన్నో మార్పులు - కనువిందు చేయనున్న అందాలు
రెండేళ్ల క్రితానికి ఇప్పటికి విశాఖ కైలాసగిరిపై ఊహించని మార్పులు - పర్యాటక రంగానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం - వేసవి సెలవులు కారణంగా భారీగా పెరిగిన పర్యాటకుల సంఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 5:25 PM IST
Tourist Places on Kailashgiri Hill in Visakha : రెండేళ్ల క్రితానికి ఇప్పటికి విశాఖ "కైలాసగిరి"పై ఊహించని మార్పులొచ్చాయి. కూటమి ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగానికి ఇస్తున్న ప్రాధాన్యం ఏమిటో ఈ కొండపైకి వచ్చి చూస్తే చాలు కళ్లముందు కనిపిస్తుంది. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒకదాని తరువాత ఒకటి చకచకా నిర్మించి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఉదయం వస్తే సాయంత్రం వరకూ సాహస విన్యాసాలు, వినోదాలతో విజ్ఞాన సముపార్జనతో గడిపేందుకు ఇక్కడ చేసిన ఏర్పాట్లు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అందుకే ప్రస్తుత వేసవి సెలవుల్లో వస్తున్న పర్యాటకులు సంఖ్య భారీగా పెరిగింది.
గమ్య నగరి విశాఖకు వచ్చే పర్యాటకులు కైలాసగిరికి వెళ్లకుండా ఉండరు. ఆ కొండ మీద నుంచి సముద్ర తీరం అందాలు కనువిందు చేస్తాయి. మరోవైపు విస్తరించిన నగరం ముచ్చటగొలుపుతుంది. కొండల మధ్య ఉన్న వీక్షణ ప్రదేశాలు పర్యాటకులు మరపురాని అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. అదేవిధంగా రోప్ వే, మినీ ట్రైన్ వంటివి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. పర్యాటకుల కోసం మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు విశాఖ తీర మహాప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ (VMRDA) చర్యలు చేపట్టింది. కొండపై అన్నివైపులా నూతన వసతులు, ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి అడుగులు పడ్డాయి.
రోప్ వే: ఇప్పటికే కైలాసగిరి కొండపై ఉన్న రోప్వే పర్యాటక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. అప్పూఘర్ నుంచి కైలాసగిరి పైకి 400 మీటర్ల మేర రోప్వేలో చేరుకోవడం మధురానుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఒక్కొక్కరికి రూ.150 చెల్లించాలి. వారాంతాల్లో నిరీక్షణ తప్పదు.
త్రిశూలం: కొండపై హనుమంతువాక వైపు 65 అడుగుల ఎత్తైన త్రిశూలాన్ని నిర్మించారు. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన వ్యూ పాయింట్ల నుంచి నగరపు ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. ఏ విధమైన రుసుం చెల్లించనవసరం లేదు.
తెలుగు మ్యూజియం: తెలుగు భాష గొప్పతనం, అద్భుత వారసత్వాన్ని ఇది చాటి చెబుతుంది. శాత వాహనుల కాలం నుంచి నేటి వరకు తెలుగు జాతి విశిష్టతను కళ్లకు కట్టారు. తెలుగు సాహిత్యం, చిత్రపటాలు ఆకట్టుకుంటాయి. 20 నిమిషాల ప్రదర్శన ప్రత్యేకం. తెలుగు మ్యూజియం సందర్శించేందుకు రూ.20 చెల్లించాలి. ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సందర్శించవచ్చు.
జిప్ లైనర్: పర్యాటకుల కోసం అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కైలాసగిరిపై జిప్ లైనర్, స్కై సైక్లింగ్ పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. శివ పార్వతుల విగ్రహానికి సమీపంలో 300 మీటర్ల విస్తీర్ణంలో తాడుపై గాల్లో వేలాడుతూ వెళ్లడం మరచిపోలేని అనుభూతినిస్తుందని సందర్శకులు చెబుతున్నారు.
స్కై సైక్లింగ్: పర్యాటకులు ఆకాశంలో తాడుపై సైక్లింగ్ అనుభవాన్ని పొందేందుకు స్కై సైక్లింగ్ను వీఎంఆర్డీఏ, టూరిజం శాఖ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. సుమారు 300 మీటర్ల మేర తాడుపై గాల్లో సైకిల్ తొక్కుతూ చేసే సాహస కృత్యం అబ్బుర పరుస్తుంది. ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు సందర్శించవచ్చు. రూ.350 చెల్లించాలి.
గ్లాస్ బ్రిడ్జ్: దేశంలోనే అతి పొడవైన గాజు వంతెన ప్రత్యేక అనుభూతి కలిగిస్తుంది. ఒకేసారి 40 మందికి అనుమతి ఉంటుంది. 50 మీటర్ల పొడవైన ఈ వంతెన పై నుంచి ప్రకృతి అందాలను 10 నిమిషాలు వీక్షించొచ్చు. ప్రవేశ రుసుం ఒక్కొక్కరికి రూ.250, కుటుంబంలో నలుగురు వెళ్తే రూ.800గా నిర్ణయించారు. ఇది ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు వెళ్లేందుకు అనుమతి ఉంటుంది. రద్దీ వేళల్లో నిరీక్షణ తప్పదు.
