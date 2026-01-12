ఘనంగా గండికోట ఉత్సవాలు - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా హెలీ రైడ్
పూర్వ రాచరిక సంస్కృతిని గుర్తు చేసేలా రాజకీయ వేషధారణలు - ఆకట్టుకున్న జానపద నృత్యాలు, సంప్రదాయ కళారూపాలు - కుటుంబ సమేతంగా తరలివచ్చిన స్థానికులు, పర్యాటకులు
Gandikota Festival 2026 : వారసత్వ సంపదకు తార్కాణం. గ్రాండ్ క్యానియన్ ఆఫ్ ఇండియాగా గొప్ప పేరు. తొమ్మిది శతాబ్దాల చరిత్ర. ఇదంతా గండికోట ప్రత్యేకతే. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా దక్షిణ భారతంలోనే అత్యద్భుత పర్యాటక ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందింది ఈ గండికోట. కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు మండలంలో గండికోట ఉత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన కళాభిమానులు, పర్యాటకులు ఈ ఉత్సవాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
తొలిరోజు శోభాయాత్ర, హెలికాప్టర్ రైడ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. హస్తకళల ప్రదర్శన, స్థానిక వంటకాల స్టాళ్లు సందర్శకులకు ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగించాయి. గ్రాండ్ కేనియాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలుచుకునే ఈ ప్రాంత సౌందర్యాన్ని, ప్రకృతిని ఆకాశంలో విహరిస్తూ రెండు కొండల మధ్య నుంచి వచ్చే గాలిని అస్వాదిస్తూ అద్భుతమైన అనుభూతిని కుటుంబంతో కలిసి సరదాగా గడిపే అవకాశాన్ని ఈ ఉత్సవాల్లో కల్పించింది. పూర్వ రాచరిక సంస్కృతిని గుర్తు చేసే రాజకీయ వేషధారణలు, జానపద నృత్యాలు, సంప్రదాయ కళారూపాలు, రంగురంగుల ఆకర్షణలతో శోభాయాత్ర అద్భుతంగా సాగింది. కుటుంబ సమేతంగా తరలివచ్చిన స్థానికులు, పర్యాటకులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
గండికోట విశిష్టత, చారిత్రక అంశాల వివరణ : కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు మండలంలో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించే గండికోట ఉత్సవాలు తొలిరోజు ఘనంగా జరిగాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా సంప్రదాయ నృత్యాలు, వీణ, జానపద గీతాలు, నాదస్వర ప్రదర్శనలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు గండికోటలో శోభాయాత్ర ప్రారంభమైంది. మంత్రి కందుల దుర్గేష్, మంత్రి సవిత, ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి ఈ యాత్రలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం మంత్రులు, అధికారులు హెలికాప్టర్లో గండికోట అందాలను విహంగ వీక్షణం చేశారు.
తర్వాత జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రధాన వేదిక వద్ద ఉత్సవాలను ప్రారంభించారు. గండికోట విశిష్టత, చారిత్రక అంశాలను చరిత్రకారులు వివరించారు. పెద్ద సంఖ్యలో హాజరైన పర్యాటకులను ఉద్దేశించి మంత్రులు ప్రసంగించారు. చారిత్రక ప్రాంతమైన ఈ గండికోటను మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని కందుల దుర్గేష్ వివరించారు. గండికోటను అభివృద్ధి చేసుకుంటే ఆదాయమూ వస్తుందని మంత్రి సవిత, ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి అన్నారు.
హెలీ రైడ్ : రాత్రి వేళ సినీ నేపథ్య గాయని మంగ్లీ బృందం నిర్వహించిన సంగీత కచేరీకి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యారు. మంగ్లీ తనదైన గానంతో పాటలు పాడి అలరించారు. గండికోట ఉత్సవాల సందర్భంగా తొలిసారి హెలీ రైడ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నిరంతరాయంగా హెలీ రైడ్ కోసం పర్యాటకులు పోటీ పడ్డారు. ఏర్పాట్లపై పర్యాటకులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారికి ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది. పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో ఎలాంటి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.
సందర్శించాల్సిన ప్రాంతాలు :
- పెన్నాలోయ : 'గ్రాండ్ కాన్యన్ ఆఫ్ ఇండియా'గా ప్రసిద్ధి. ఉత్తర, పడమర దిక్కుల్లో పెన్నానది దాదాపు 300 అడుగుల లోతులో 250 అడుగుల వెడల్పుతో ప్రవహిస్తుంటుంది.
- రంగనాథాలయం : ఇక్కడి ఆలయ ప్రస్తావన క్రీ.శ.1557 నాటి ఒక శాసనంలో కనిపిస్తుంది. ఆలయ నిర్మాణం విజయనగర రాజుల కళాభిరుచికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.
- బందీఖానా : నేరాలకు పాల్పడిన వారికి కఠిన శిక్షల అమలుకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తుంది ఈ కట్టడం.
