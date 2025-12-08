ETV Bharat / state

విశాఖ అందాలు, తిరుపతి ఆలయాలు - డబుల్ డెక్కర్ బస్సులతో ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు

ఏపీ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ లోకల్‌ టూరిజం ప్యాకేజీలు - వాల్తేరు తీరంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సులు

Double Decker Buses in Visakha
Double Decker Buses in Visakha (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 10:30 PM IST

Double Decker Buses in Visakhapatnam: విశాఖ అందాలను వీక్షిద్దామనుకుంటున్నారా? ఇక్కడి నుంచి రైలు, రోడ్డు మార్గంలో అరకు వెళ్లొద్దామనుకుంటున్నారా? ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ దేవాలయాల్లో దర్శనం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఏపీ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ రెండు నగరాల్లో ‘లోకల్‌ టూరిజం’ పేరుతో ప్రత్యేక ప్యాకేజీలను అందుబాటులోకి తీసుకుని వచ్చింది. పర్యటకాభివృద్ధి సంస్థ వెబ్‌సైట్‌లో మీకు కావలసిన తేదీల్లో టికెట్లు రిజర్వు చేసుకుంటే చాలు.

ప్రయాణ షెడ్యూళ్ల వివరాలు: విశాఖలో ఇటీవల ప్రారంభించిన డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సుల్లోనూ బీచ్‌ రోడ్డులో విహరించొచ్చు. విశాఖలో రోజూ ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో బస్సు బయలుదేరి కైలాసగిరి, సింహాచలం, తొట్లకొండ, ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌ (బోటింగ్‌ పాయింట్‌), ఆర్కే బీచ్, విశాఖ మ్యూజియం మీదుగా జాతర శిల్పారామం వరకూ వెళుతుంది. ఆయా ప్రాంతాల ప్రత్యేకతలను గైడ్‌ వివరిస్తారు. మధ్యాహ్నం భోజన సదుపాయం ఉంటుంది. సాయంత్రం 5:30 గంటలకు ఈ యాత్ర ముగుస్తుంది.

ప్రతిరోజూ ఉదయం 7 గంటలకు విశాఖపట్నం నుంచి నాన్‌ ఏసీ బస్సు బయలుదేరుతుంది. అరకులో పద్మావతి గార్డెన్, గిరిజన మ్యూజియం, అనంతగిరి కాఫీ తోటలు, గాలికొండ వ్యూ పాయింట్, బొర్రా గుహలు చూడొచ్చు. గిరిజనుల థింసా నృత్యంతో టూర్‌ ముగుస్తుంది. తిరిగి మరలా రోడ్డు మార్గంలోనే రాత్రి 9 గంటలకు విశాఖకి తీసుకొస్తారు. ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం భోజనం, సాయంత్రం చిరుతిళ్లు, తేనీరు ప్యాకేజీల్లో భాగంగానే సమకూర్చుతారు.

విశాఖ నుంచి అరకుకు రైల్‌లోనూ వెళ్లొచ్చు. చుట్టూ తోటలు, పచ్చని సోయగాల మధ్య గుహాల్లో నుంచి రైలు వెళుతుంది. అరకులో పలు సందర్శనీయ ప్రాంతాలకు వాహనాల్లో తీసుకెళ్లి, తిరిగి రోడ్డు మార్గంలో విశాఖకు తీసుకొస్తారు. విశాఖకు వచ్చే పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతి అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా రెండు డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సుల్ని ప్రారంభించింది. వీటిల్లో నగరంలోని 11 ముఖ్యమైన ప్రాంతాలను చుట్టేయొచ్చు.

ఓపెన్‌ టాప్‌ బస్సుపై ప్రభుత్వ యోచన: అంతేకాకుండా ఆర్కే బీచ్‌లో ఉదయం 9 గంటలకు బస్సు ప్రయాణం మొదలై రాత్రి 8 గంటలకు ముగుస్తుంది. బీచ్‌ను ఆనుకుని ఉన్న మ్యూజియంలు, సబ్‌మెరైన్, కైలాసగిరి రోప్‌వే, జూపార్కు, రుషికొండ, తొట్లకొండ ఇలా పలు సందర్శనీయ ప్రదేశాలకు కూడా ఇట్టే వెళ్లిరావొచ్చు. పర్యాటకుల రద్దీ దృష్ట్యా మరో ఓపెన్‌ టాప్‌ బస్సును ప్రారంభించాలనే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది.

తిరుపతిలోని ఆరు ప్రధాన దేవాలయాలకు బస్సులో వెళ్లి రావొచ్చు. ప్రతి గంటకూ ఓ బస్సు బయలుదేరుతుంది. తిరుపతిలో విష్ణు నివాసం వద్ద ప్రారంభమై తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం, పేరూరులోని వకుళమాత, తొండవాడలోని అగస్త్యేశ్వరస్వామి ఆలయం, శ్రీనివాస మంగాపురంలోని కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం, తిరుపతిలోని కపిలేశ్వరస్వామి, గోవిందరాజస్వామి ఆలయాలకు తీసుకెళ్లి దర్శనం కల్పిస్తారు.

ఏడు ప్రసిద్ధ ఆలయాలకు దర్శనం: తిరుపతి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని మరో ఏడు ప్రసిద్ధ ఆలయాలకు బస్సులో వెళ్లి దర్శనం చేసుకోవచ్చు. తిరుపతిలోని ప్రధానంగా విష్ణు నివాసం వద్ద ఉదయం 8.30, 9.30 గంటలకు రెండు ప్యాకేజీల కింద బస్సు ప్రయాణం మొదలవుతుంది. అదే విధంగా కార్వేటినగరంలోని వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం, సురుటుపల్లిలోని పల్లికొండేశ్వరస్వామి, నాగులాపురంలోని వేదనారాయణ స్వామి, నారాయణవనంలోని కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి, అప్పలాయగుంటలోని ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి, నగరిలోని కరియ మాణిక్యస్వామి, బుగ్గలో అన్నపూర్ణా సమేత కాశీ విశ్వేశ్వరస్వామి ఆలయాలను సైతం సందర్శించవచ్చు.

ప్రతి రోజూ ఉదయం 9.30 గంటలకు బస్సు తిరుపతిలో బయలుదేరుతుంది. తిరుచానూరు పద్మావతి ఆలయం, వికృతమాల సంతాన వేంకటేశ్వరస్వామి, తొండమనాడు వేంకటేశ్వరస్వామి, శ్రీకాళహస్తిలోని శ్రీకాళహస్తీశ్వరస్వామి ఆలయాలు దర్శించొచ్చు. శని, ఆది, సోమవారాల్లో ఉదయం 8 గంటలకు బస్సు బయలుదేరుతుంది. ఒంటిమిట్ట కోదండ రామస్వామి, నందలూరు సౌమ్యనాథస్వామి, తాళ్లపాక చెన్నకేశవస్వామి (అన్నమయ్య జన్మస్థానం) దర్శనం చేసుకోవచ్చు

రోజూ ఉదయం 9.30 గంటలకు తిరుపతిలో బస్సు బయలుదేరుతుంది. తిరుచానూరు పద్మావతి ఆలయం, వకుళమాత ఆలయం (పేరూరు) కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి (శ్రీనివాస మంగాపురం) కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయకస్వామి ఆలయం, కపిలతీర్థం వెళ్లి రావొచ్చు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

