ఏదైనా టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - అయితే ఈ బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్ ఓసారి ట్రైచేయండి
సందర్శకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్న మలుగు జిల్లా పర్యాటక అందాలు - తాడ్వాయి మండలం అడవిలో తిరుగుతూ సరికొత్త అనుభూతి పొందుతున్న పర్యాటకులు - పర్యావరణ పర్యాటకంలో భాగంగా జంగిల్ సఫారీని ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు
Published : June 22, 2026 at 3:47 PM IST
Best Tourist Places in Mulugu District : నేటి బిజీ లైఫ్లో వీకెండ్ వచ్చిందంటే చాలు చాలా మంది తమ ఫ్యామిలీతో అలా సరదాగా గడిపేందుకు ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మన రాష్ట్రంలో ఉంటే టూరిస్ట్ స్పాట్ల కోసం వెతుకుతుంటారు. అలా ప్రకృతితో కాసేపు మమేకమయ్యేందుకు అనువుగా ఉండే పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపుతుంటారు. అలాంటి వాటిలో ఒకటి ములుగు జిల్లాలోని ఏటూరు నాగారం అభయారణ్యం. మరి ఇక్కడి ప్రత్యేకతలేంటి? ఎంత రుసుము ఉంటుంది అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జంగిల్ సఫారీలో అడవిలో విహరించే చాన్స్ : రాష్ట్రంలో దట్టమైనటువంటి అటవీ ప్రాంతాల్లో ఏటూరు నాగారం అభయారణ్యం ఒకటి అని చెప్పవచ్చు. పర్యావరణ పర్యాటకం విస్తరణలో భాగంగా పర్యాటకుల సౌలభ్యం కోసం తాడ్వాయి మండలంలో అటవీశాఖ అధికారులు జంగిల్ సఫారీని ఏర్పాటు చేశారు. నిత్యం పట్టణాలు, నగరాల్లో ఉరుకుల పరుగులు, రణగొణ ధ్వనులతో అలసిపోయిన ప్రజలకు అహ్లదకరమైన ప్రదేశాల్లో ఫ్యామిలీతో సరదాగా కలిసి విహరించి సేదదీరే విధంగా ఏర్పాట్లను చేసింది. పచ్చని అడవుల్లో విహరించేందుకు గతేడాది డిసెంబర్ నెలలో రూ.22 లక్షల విలువైనటువంటి రెండు జంగిల్ సఫారీ వాహనాలను అటవీశాఖ అందుబాటులో ఉంచింది. పర్యాటకులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.500 చొప్పున రుసుము తీసుకుని 36 కిలోమీటర్లు తిప్పుతూ ప్రకృతి అందాలను చూపిస్తున్నారు. ఒక్కో సఫారీ వాహనంలో 10 మంది కూర్చునే విధంగా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.
పర్యాటక జిల్లా ములుగు ప్రాంతానికి విచ్చేస్తున్న టూరిస్టులకు మరింత ఆనందాన్ని పంచేందుకు అటవీశాఖ వినూత్న అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. ఆకుపచ్చని అడవులు, వన్యప్రాణులు ఉండే ప్రాంతాల్లో పర్యాటకుల కోసం వినియోగించే జంగిల్ సఫారీని తాడ్వాయి అటవీ ప్రాంతంలో అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు.
అంతులేని ఆనందం : ప్రత్యేక వాహనంలో జంగిల్ సఫారీ చేసొస్తున్న పర్యాటకులు అంతులేని ఆనందాన్ని పొందామని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా తాడ్వాయి-ఏటూరునాగారం 163వ నంబరు నేషనల్ హైవే నుంచి 8 కిలోమీటర్లు అడవిలోకి తీసుకెళ్తున్నారు. ఎత్తైన అడ్డగుట్టపై నిర్మించిన పగోడ నుంచి కనుచూపు మేర అడవులు, కొండలను చూస్తూ పర్యాటకులు మంత్రముగ్ధులవుతున్నారు. ఆ తర్వాత తాడ్వాయి మండల కేంద్రానికి 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో పస్రా రూట్లోని అడవిలో ఉన్న పికాక్ పోర్టుకు తీసుకెళ్తున్నారు.
పలు ప్రాంతాల నుంచి తరలివస్తున్న పర్యాటకులు : ఇక్కడ అడవిని తిలకించేందుకు ఎత్తైన వాచ్ టవర్ను నిర్మించారు. ఈ ప్రాంతంలో నెమళ్లు పర్యాటకులను కనువిందు చేస్తాయి. వాటి అరుపులు అభయారణ్యంలో మార్మోగుతుంటాయి. అక్కడి నుంచి మరో 7 కిలోమీటర్ల దూరంలోని బ్లాక్బెర్రీ ఐలాండ్ను ట్రిప్లో భాగంగా చూపిస్తున్నారు. దట్టమైన అడవిలో సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన ఇసుక దిబ్బ, చల్లని నీడనిచ్చే నల్లనేరేడు చెట్లు, చుట్టూ సెలయేటి ప్రవాహం, ఎంతో ఆహ్లాదాన్నందిస్తున్నాయి. వరంగల్, నల్గొండ, కరీంనగర్, హైదరాబాద్, జనగామ, బెంగళూరు, చెన్నై, దిల్లీ వంటి ప్రాంతాల నుంచి పర్యాటకులు, ప్రకృతి ప్రియులు, పరిశోధన విద్యార్థులు ఇక్కడి అటవీ అందాలను వీక్షించేందుకు వస్తున్నారు.
అపార వృక్ష సంపద : ఏటూరునాగారం అభయారణ్యంలో అపారమైన వృక్ష సంపద ఉంది. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం కావడం వల్ల భారీ వృక్షాలతో కీకరాణ్యంగా ఇది మారింది. కలప, వెదురుతో పాటు బీడి ఆకులు ఇక్కడి గిరిజనులకు ఉపాధి అవకాశాలను అందిస్తున్నాయి. మంగపేట మండలం మల్లూరు హేమాచలం గుట్టలు విలువైన ఔషధ మొక్కలకు నిలయంగా ఉన్నాయి.
వన్యప్రాణులకు నిలయం : ఈ అభయారణ్యం ఎన్నో వన్యప్రాణులకు నిలయంగా ఉన్నాయి. దుప్పులు, జింకలు, మనుబోతులు, కొండగొర్రెలు, మెకం, కుందేళ్లు, అడవి పందులు, ముళ్ల పందులు, ఎలుగుబంట్లు ఈ అడవిలో విస్తారంగా ఉన్నాయి. అరుదైన హనీబడ్జర్ కూడా అక్కడక్కడ సందర్శకులకు దర్శనమిస్తోంది. అడవి దున్నలకు ఏటూరునాగారం అభయారణ్యం ప్రసిద్ధి చెందినది. వివిధ రకాల సీతాకోక చిలుకలు, పక్షులకు కొదువే లేదని చెప్పవచ్చు.
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