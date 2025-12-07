ETV Bharat / state

పల్లగట్టు ద్వీపం అదరహో - పాపికొండలను తలపిస్తున్న సోమశిల

జలాల మధ్య సువిశాలమైన 20 ఎకరాల అటవీ ప్రాంతం - 2 కిలోమీటర్ల మేర బోటుపై వెళితే పల్లగట్టు ద్వీపం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 1:03 PM IST

Choose ETV Bharat

Tourism Development Works in Somasila Project: చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు కనుచూపు మేర పచ్చదనం, గోదావరిలో విహారం ఈ ప్రకృతి అందాలు చూసేందుకు రెండు కళ్లు చాలవు. ఇలాంటి సుందరమైన దృశ్యాలు పాపికొండల విహారయాత్రలో కనిపిస్తాయి. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే పాపికొండలు ఆ పేరు వినగానే గోదారి హొయలు గుర్తుకు వస్తాయి. అద్భుతంగా సాగే అక్కడి యాత్ర గురించి చెబుతుంటే ఊహలకు రెక్కలు వస్తాయి. ఆ అనుభూతిని ఆస్వాదించాలంటే అంత దూరం ప్రయాణించాలి. అంతేగాక ఆర్థిక భారం భరించలేని పరిస్థితి. అటువంటి వారికి అనుకూలంగా సోమశిలను పర్యాటకంగా తీర్చిదిద్దితే ఆహ్లాదం, ఆనందం అందరికీ చేరువవుతుంది. అంతే కాదు ఇక్కడ బోటు షికారు పాపికొండలను తలపించక మానదు.

పర్యాటక హబ్​గా తీర్చిదిద్దేందుకు: సోమశిల జలాశయం ప్రకృతి రమణీయతతో అలరారుతోంది. నింగిని తాకే ఎత్తైన గిరులు వాటి నడుమ జల హోయలు సందడి చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో వెనుక జలాల్లో సందర్శకులు పడవలో షికారు చేయడానికి అనుమతివ్వాలని అటవీ శాఖ అధికారులు ఉన్నతాధికారులకు గతంలో ప్రతిపాదనలు చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇది ఒక గొప్ప పర్యాటక ప్రాంతంగా మారనుంది.

ఈ నేపథ్యంలోనే నెల్లూరు జిల్లాను పర్యాటక హబ్‌గా తీర్చిదిద్దేందుకు విజన్‌-2047లో భాగంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఉమ్మడి కడప జిల్లాలోని పాపఘ్ని, కుందూ, చిత్రావతి, చెయ్యేరు, మాండవ్య వంటి నదులన్నీ పెన్నాలో సంగమిస్తు ఉండగా ఆ నీరంతా దిగువన నెల్లూరు జిల్లాలోని సోమశిల ప్రాజెక్టుకు చేరుతోంది. జలాశయం నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నప్పటికీ బ్యాక్​ వాటర్​ (నీటి నిల్వలు) నందలూరు, పెనగలూరు, ఒంటిమిట్ట మండలాల పరిధిలోని పలు గ్రామాలను ముంచెత్తుతున్నాయి. వెనుక జలాలు కొండల నడుమ నిల్వ ఉండడంతో అక్కడి అందాలు చూడతరం కావడం లేదు.

అదరహో పల్లగట్టు ద్వీపం: చుట్టూ జలాల మధ్య సువిశాలమైన 20 ఎకరాల అటవీ ప్రాంతం ఉంది. నందలూరు మండలంలోని కోనాపూర్‌ గ్రామం నుంచి 2 కిలో మీటర్ల మేర బోటుపై వెళితే పల్లగట్టు ద్వీపం వస్తుంది. గట్టుపైకి వెళ్లి పరిశీలిస్తే ఆ ప్రాంతం పాపికొండల తలపించేలా ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది. పర్యాటకులకు స్వర్గధామంలా ఈ ద్వీపం ఆకర్షిస్తోంది. మరోవైపు అదే ప్రాంతంలోని చెన్నకేశవస్వామి ఆలయం సోమశిల నీటిలో మునిగింది. ఆలయ గోపురం నీటిపై కనిపిస్తోంది.

రూ.10 కోట్ల అంచనాతో: ఈ ప్రాంతానికి తరచూ అటవీశాఖ సిబ్బంది బోటుపై వెళ్తుంటారు. రూ.10 కోట్ల అంచనాతో రీసార్టు ఏర్పాటుకు విజన్‌ ప్రణాళికల్లో పెట్టినా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక పర్యాటక రంగంపై దృష్టి సారిస్తుండడంతో ఈ ప్రతిపాదనను అధికారుల మరోసారి తెరపైకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనిపై దృష్టి సారిస్తే అభివృద్ధి చెందుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

