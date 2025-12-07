పల్లగట్టు ద్వీపం అదరహో - పాపికొండలను తలపిస్తున్న సోమశిల
జలాల మధ్య సువిశాలమైన 20 ఎకరాల అటవీ ప్రాంతం - 2 కిలోమీటర్ల మేర బోటుపై వెళితే పల్లగట్టు ద్వీపం
Tourism Development Works in Somasila Project: చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు కనుచూపు మేర పచ్చదనం, గోదావరిలో విహారం ఈ ప్రకృతి అందాలు చూసేందుకు రెండు కళ్లు చాలవు. ఇలాంటి సుందరమైన దృశ్యాలు పాపికొండల విహారయాత్రలో కనిపిస్తాయి. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే పాపికొండలు ఆ పేరు వినగానే గోదారి హొయలు గుర్తుకు వస్తాయి. అద్భుతంగా సాగే అక్కడి యాత్ర గురించి చెబుతుంటే ఊహలకు రెక్కలు వస్తాయి. ఆ అనుభూతిని ఆస్వాదించాలంటే అంత దూరం ప్రయాణించాలి. అంతేగాక ఆర్థిక భారం భరించలేని పరిస్థితి. అటువంటి వారికి అనుకూలంగా సోమశిలను పర్యాటకంగా తీర్చిదిద్దితే ఆహ్లాదం, ఆనందం అందరికీ చేరువవుతుంది. అంతే కాదు ఇక్కడ బోటు షికారు పాపికొండలను తలపించక మానదు.
పర్యాటక హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు: సోమశిల జలాశయం ప్రకృతి రమణీయతతో అలరారుతోంది. నింగిని తాకే ఎత్తైన గిరులు వాటి నడుమ జల హోయలు సందడి చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో వెనుక జలాల్లో సందర్శకులు పడవలో షికారు చేయడానికి అనుమతివ్వాలని అటవీ శాఖ అధికారులు ఉన్నతాధికారులకు గతంలో ప్రతిపాదనలు చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇది ఒక గొప్ప పర్యాటక ప్రాంతంగా మారనుంది.
ఈ నేపథ్యంలోనే నెల్లూరు జిల్లాను పర్యాటక హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు విజన్-2047లో భాగంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఉమ్మడి కడప జిల్లాలోని పాపఘ్ని, కుందూ, చిత్రావతి, చెయ్యేరు, మాండవ్య వంటి నదులన్నీ పెన్నాలో సంగమిస్తు ఉండగా ఆ నీరంతా దిగువన నెల్లూరు జిల్లాలోని సోమశిల ప్రాజెక్టుకు చేరుతోంది. జలాశయం నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నప్పటికీ బ్యాక్ వాటర్ (నీటి నిల్వలు) నందలూరు, పెనగలూరు, ఒంటిమిట్ట మండలాల పరిధిలోని పలు గ్రామాలను ముంచెత్తుతున్నాయి. వెనుక జలాలు కొండల నడుమ నిల్వ ఉండడంతో అక్కడి అందాలు చూడతరం కావడం లేదు.
అదరహో పల్లగట్టు ద్వీపం: చుట్టూ జలాల మధ్య సువిశాలమైన 20 ఎకరాల అటవీ ప్రాంతం ఉంది. నందలూరు మండలంలోని కోనాపూర్ గ్రామం నుంచి 2 కిలో మీటర్ల మేర బోటుపై వెళితే పల్లగట్టు ద్వీపం వస్తుంది. గట్టుపైకి వెళ్లి పరిశీలిస్తే ఆ ప్రాంతం పాపికొండల తలపించేలా ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది. పర్యాటకులకు స్వర్గధామంలా ఈ ద్వీపం ఆకర్షిస్తోంది. మరోవైపు అదే ప్రాంతంలోని చెన్నకేశవస్వామి ఆలయం సోమశిల నీటిలో మునిగింది. ఆలయ గోపురం నీటిపై కనిపిస్తోంది.
రూ.10 కోట్ల అంచనాతో: ఈ ప్రాంతానికి తరచూ అటవీశాఖ సిబ్బంది బోటుపై వెళ్తుంటారు. రూ.10 కోట్ల అంచనాతో రీసార్టు ఏర్పాటుకు విజన్ ప్రణాళికల్లో పెట్టినా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక పర్యాటక రంగంపై దృష్టి సారిస్తుండడంతో ఈ ప్రతిపాదనను అధికారుల మరోసారి తెరపైకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనిపై దృష్టి సారిస్తే అభివృద్ధి చెందుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
