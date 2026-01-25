ETV Bharat / state

కూటమి చొరవతో పట్టాలెక్కుతోన్న పర్యాటకం - గోదారి గట్టు పొడవునా స్టాళ్లు ఏర్పాటు

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పట్టాలెక్కుతున్న పర్యాటక ప్రాజెక్టులు - నేడు జాతీయ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లాలో ఉన్న వనరులు, కొత్త ప్రాజెక్టుల వివరాలిలా!

Tourism Development in East Godavari Dist (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 6:07 PM IST

3 Min Read
Tourism Development in East Godavari District : వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో పడకేసిన పర్యాటకాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం తిరిగి పట్టాలెక్కించడానికి కృషి చేస్తోంది. పర్యాటకానికి పారిశ్రామిక హోదానిస్తూ తీసుకొచ్చిన పాలసీలు ఈ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఊతమిస్తున్నాయి.

తూర్పుగోదావరి జిల్లాను పర్యాటకంగా పరుగులు పెట్టించడానికి అందుబాటులో ఉన్న వనరులను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు కూటమి ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగం ఆ దిశగా కృషి చేస్తోంది. నేడు జాతీయ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లాలో ఉన్న వనరులు, కొత్త ప్రాజెక్టుల వివరాలను సమగ్రంగా పరిశీలిద్దాం.

పట్టాలెక్కుతోన్న పలు ప్రాజెక్టులు: ధవళేశ్వరం నుంచి కడియపులంక వరకు గోదావరిలో బోటు విహారానికి జిల్లా అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అందుకుగాను గోదారి గట్టు పొడవునా పలుస్టాళ్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పనులకు టెండర్లను పిలిచారు. రాజమహేంద్రవరంలోని పుష్కరాల రేవు, సరస్వతి ఘాట్, కోనసీమలో మూడు హౌస్‌ బోట్లు తద్వారా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. రాజమహేంద్రవరం నుంచి ప్రారంభమమయ్యే పాపికొండల పర్యాటకానికి ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 40 బోట్లుండగా ప్రతి శని, ఆదివారాల్లో దాదాపు 1200 మంది పర్యాటకులు విహారానికి వెళ్తున్నారు.

కేవలం సాధారణ రోజుల్లోనైతే 500 వరకు ఉంటోంది. బ్రిడ్జిలంక ఐల్యాండ్‌లో క్యాంప్‌ ఫైర్, వినోదానికి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేస్తే మరింత గిరాకీ పెరుగుతుందని పర్యాటక రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పర్యాటకులు కనీసం మూడు రోజులపాటు ఉండేలా చేయడం ద్వారా వసతులు, పర్యాటక కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తే అనేక మందికి ఉపాధి అవకాశాలు ఎక్కువగా లభిస్తాయి. ఇందుకు కొందరు ఇళ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నా, భోజనం విషయంలో మాత్రం వెనకడుగు వేస్తున్నారు.

అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టుకు ఊతం: తూర్పుగోదావరిలో 9 మంది ఆసక్తి చూపినప్పటికీ పర్యాటకుల స్పందన పెద్దగా లేదు. పాపికొండలు వెళ్లేందుకు బోటు ఎక్కే ప్రాంతంలో పోశమ్మ గండి, సీతానగరం పరిసరాల్లో ఈ తరహా ఏర్పాట్లను చేస్తే పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముందు రోజు రాత్రి అక్కడ బస చేసి మరుసటి రోజు ఉదయం పాపికొండల యాత్రకు హాయిగా వెళ్లవచ్చు. ఇందుకుగాను రూ.94 కోట్ల వ్యయంతో చేపడుతున్న అఖండ గోదావరి పర్యాటక ప్రాజెక్టు పూర్తయితే ఊతమిచ్చినట్టు అవుతుంది.

కేరళ తరహాలో బోటు విహారం: కేరళ తరహాలో బోటు విహారంతో పాటు, రాత్రి నదిలోనే ఉంటూ ప్రకృతిని ఆస్వాదించే అవకాశం ఉంటుంది. జిల్లాలోని మూడు ప్రాంతాల్లో హౌస్‌ బోట్లు, జల క్రీడలకు సంబంధించిన వివిధ పడవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

రాజమహేంద్రవరం పుష్కరాల రేవు, సరస్వతీ ఘాట్, కొవ్వూరులోని గోష్పాద క్షేత్రంలో మూడు హౌస్, నాలుగు జలక్రీడల బోట్లు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు సైతం అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన హౌస్‌బోట్‌ నమూనాలోనే వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మరో నెల రోజుల్లో ఇవి పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ఇందులో ఉండేవి ఇవే!

  • సింగిల్‌ రూం, డబుల్‌ రూం
  • సింగిల్‌ రూం బోటులో ఒక కుటుంబం గరిష్ఠంగా ఆరుగురికి (పిల్లలతో) అవకాశం ఉంటుంది.
  • సోలార్‌ సిస్టమ్, బెడ్‌రూం, డైనింగ్, కిచెన్, అవసరమైనవారికి భోజన వసతి, వినోదం ఉంటాయి

మరికొన్ని: ఏపీలో పర్యాటక ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కేంద్ర పథకాలు ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఈ విషయంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసినా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపడంతో వివిధ పథకాల కింద పెద్దఎత్తున నిధులు కేటాయించారు. ప్రసాద్‌ పథకం కింద రూ. 25 కోట్ల 32 లక్షలతో అన్నవరం దేవస్థానంలో భక్తులకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు.

సాస్కీ పథకం కింద రూ. 172.35 కోట్లతో గండికోట, అఖండ గోదావరి అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నారు. స్వదేశ్‌ దర్శన్‌ 2.0 పథకం కింద అరకు-లంబసింగి, సూర్యలంక బీచ్‌ అభివృద్ధికి రూ.127.39 కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు. ఛాలెంజ్‌ బేస్డ్‌ డెస్టినేషన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కింద రూ. 49.49 కోట్లతో అహోబిలం, నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చేపడుతున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులు పర్యాటక రంగ అభివృద్ధిలో కీలకం కానున్నాయి.

