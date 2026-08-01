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ప్రకృతి ప్రియులకు డెస్టినేషన్​ అనంతగిరి - ఇప్పుడు మరిన్ని సౌకర్యాలతో అభివృద్ధి

తెలంగాణ ఊటీగా గుర్తింపు పొందిన అనంతగిరి కొండలు - పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు - వాటర్​స్పోర్ట్స్, రిసార్టులు, థీమ్‌ పార్కులు, వెల్‌నెస్‌ సెంటర్ల రాకతో స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవాకాశాలు

Tourism Development Project In Ananthagiri Hills
Tourism Development Project In Ananthagiri Hills (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 7:01 PM IST

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Tourism Development Project In Ananthagiri Hills : పచ్చని అడవి, చుట్టూ కొండలు, ఆహ్లాదకర వాతావరణం అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ప్రకృతి ప్రియులకైతే ఇదో భూతల స్వర్గం. ఇలాంటి ప్రదేశాన్ని ఒక్కసారైనా సందర్శించాలనే కోరిక అనేకమందిలో ఉంటుంది. కాగా తెలంగాణలోని అనంతగిరి కొండలు ఈ తరహా వాతావరణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దీంతో ఈ ప్రదేశాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.

తెలంగాణ ఊటీగా ప్రసిద్ధి చెందిన అనంతగిరి కొండలను దీనిని ఆనుకొని ఉన్న చుట్టుపక్కల చారిత్రక, పర్యాటక ఆకర్షణీయ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు పర్యాటకశాఖ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసింది. హైదరాబాద్‌కు చేరువలోని వికారాబాద్‌ జిల్లాలోని అనంతగిరి కొండల్లోని పర్యాటక ఆకర్షణలు కొత్త రూపును సంతరించుకోనున్నాయి. ఓ వైపు ఆహ్లాదకర వాతావరణం మరోవైపు చారిత్రక ప్రాంతాలతో ముడిపడి ఉన్న అనంతగిరి ప్రాంతంలో తొలి దశలో పలు పర్యాటక ఆకర్షణలను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.

Tourism Development Project In Ananthagiri Hills
కోటిపల్లి జలాశయంలో బోటింగ్​ (Eenadu)

వెయ్యి ఏళ్లకు పైగా ఘనమైన చరిత్ర : వికారాబాద్‌కు సమీపంలోని వెయ్యేళ్ల చరిత్ర కలిగిన కంకల్‌ వీరభద్రస్వామి ఆలయాం ఉంది. దీనిని యాదాద్రి తరహాలో అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. పూడూర్‌ మండలంలోని కంకల్‌ గ్రామంలోని కంకంటి వీరభద్రస్వామి ఆలయం పురాతన పుణ్యక్షేత్రం. ఈ గ్రామానికి వెయ్యి ఏళ్లకు పైగా ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో పర్యాటకశాఖ వికారాబాద్‌ సమీపంలోని పర్యాటక ఆకర్షణల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక కార్యాచరణను సిద్ధం చేస్తోంది.

వాటర్ స్పోర్ట్స్​కు ఎంతో అనుకూలం : అనంతగిరికి కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలోని కోటిపల్లి జలాశయం కయాకింగ్​, బోటింగ్​ వంటి వాటర్ స్పోర్ట్స్​కు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. దీంతో ఈ ప్రాంతాన్ని ఆ దిశగా అబివృద్ధి చేస్తున్నారు. దీనికోసం వసతుల కల్పనకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. మరో పర్యాటక ఆకర్షణ సర్పన్‌పల్లి చెరువు ప్రాంతం. చుట్టూ కొండలతో ప్రశాంతమైన వాతావరణం, నిండి ఉండి పర్యాటకులను సేదతీర్చే మరో అద్భుత పర్యాటక ప్రదేశంగా దీన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు.

వారాంతాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు : ఈ ప్రాంతంలో పర్యాటక ప్రాజెక్టుల రాకతో స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనున్నారు. హైదరాబాద్​కు 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండటంతో వారాంతాల్లో నగరం నుంచి వచ్చి గడపాలనుకునే వారితో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా దృష్టిసారిస్తున్నారు. స్థానికంగా ఉపాధిని మెరుగుపరచడం, మౌలిక వసతులు పెంపొందించడం, పర్యావరణహిత పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా పర్యాటక ప్రాజెక్ట్‌లు రూపుదిద్దుకోనున్నాయి.

రిసార్టులు, థీమ్‌ పార్కులు, వెల్‌నెస్‌ సెంటర్లు : అనంతగిరి ప్రాంతంలోని 50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ప్రత్యేక పర్యాటక జోన్​ రూపుదిద్దుకోనుంది. బర్డ్‌వాచ్‌సెంటర్, వ్యూపాయింట్లు, ట్రెక్కింగ్‌ మార్గాలు, నేచర్‌ వాక్స్​వంటివి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. కట్టుదిట్టమైన భద్రతా, పార్కింగ్‌ సౌకర్యాలు, పర్యాటక సమాచార కేంద్రాలు తదితర ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. పిల్లల కోసం థీమ్‌ పార్కులు, వెల్‌నెస్‌ సెంటర్​లు, పర్యావరణ అనుకూల రిసార్టులు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఇష్టమైన ప్రదేశంగా : అనంతగిరి కొండలు దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం. సుందరమైన లోయలు, చల్లని వాతావరణంతో నిండి ఉండే ఈ ప్రాంతం ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఎంతో ఇష్టం. ట్రెక్కింగ్‌కు అనుకూలంగా ఉండటంతో ప్రతి వారం వందల సంఖ్యలో పర్యాటకులు ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శిస్తున్నారు. అనంతగిరి కొండల్లోని అనంత పద్మనాభస్వామి వారి దేవాలయం ఉంది. ఇది చారిత్రకంగా ఎంతో ప్రసిద్ది చెందింది. కార్తీకమాస జాతరకు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు వస్తారు. మూసీ నది (ముచుకుందా నది) ఇక్కడే పుడుతోంది. ఎంతో ప్రాధాన్యం కలిగిన ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యాటకశాఖ, దేవాదాయశాఖ అభివృద్ధి చేయనున్నాయి.

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