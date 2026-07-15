పోలవరానికి పర్యాటక శోభ - గోదావరి ఒడ్డున మెగా టూరిజం హబ్
ఇరిగేషన్, టూరిజం శాఖ అధికారులతో సీఎం సమావేశం - పోలవరం ప్రాజెక్టు సమీపంలో నదికి ఇరువైపులా పర్యాటక ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుపై చర్చ - నిప్సాన్ కోయి ప్రతినిధుల ప్రజంటేషన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 9:15 AM IST
CM On Plans To Enhance The Tourism At Polavaram : ఆంధ్రప్రదేశ్కు జీవనాడిగా పేరొందిన పోలవరం ప్రాజెక్టు ఇకపై కేవలం సాగునీరు, తాగునీరు, విద్యుత్ ఉత్పత్తికే పరిమితం కాకుండా రాష్ట్ర పర్యాటక రంగానికి సరికొత్త గుర్తింపును తీసుకురానుంది. గోదావరి నదీ పరీవాహక ప్రాంత సహజసిద్ధమైన అందాలు, పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ వైభవం, పాపికొండల ప్రకృతి సోయగాలను సమన్వయం చేస్తూ ఈ ప్రాంతాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయి పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ కార్యాచరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్వయంగా ఈ ప్రణాళికలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించడం ప్రాజెక్టుకు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది.
నదికి ఇరువైపులా ఆధునిక ప్రాజెక్టులు : ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో ఇరిగేషన్, టూరిజం శాఖల ఉన్నతాధికారులు, ప్రణాళికా సంస్థల ప్రతినిధులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో పోలవరం అభివృద్ధి అవకాశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. గోదావరి నదికి ఇరువైపులా ఆధునిక రివర్ఫ్రంట్ అభివృద్ధి, పర్యాటకులకు ఆకర్షణీయమైన వాకింగ్ ట్రాక్లు, వీక్షణ వేదికలు, ల్యాండ్స్కేపింగ్, ప్రాజెక్టు స్పిల్వే ప్రాంత సుందరీకరణ, ఆధునిక సందర్శకుల కేంద్రాలు, పార్కింగ్, విశ్రాంతి కేంద్రాలు, ఫుడ్ కోర్టులు వంటి మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటుపై అధికారులు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. పోలవరం వద్ద నిర్మించనున్న ప్రతిష్ఠాత్మక కేబుల్ బ్రిడ్జ్ డిజైన్లను కూడా ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.
1,500 ఎకరాల్లో అభివృద్ధి : పర్యాటక రంగంలో అంతర్జాతీయ అనుభవం కలిగిన నిప్పాన్ కోయి సంస్థ ప్రతినిధులు పోలవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో సుమారు 1,500 ఎకరాల్లో అభివృద్ధి చేయదగిన పర్యాటక ప్రాజెక్టులపై సమగ్ర ప్రతిపాదనలు సమర్పించారు. ఇంజినీరింగ్ టూరిజం, రివర్ఫ్రంట్ టూరిజం, అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్, వాటర్ స్పోర్ట్స్, క్రూయిజ్ బోటింగ్, ఎకో టూరిజం, ప్రకృతి వీక్షణ కేంద్రాలు, కుటుంబ వినోద పార్కులు వంటి అంశాలకు ఈ ప్రాంతం ఎంతో అనుకూలమని వారు పేర్కొన్నారు. గోదావరి నది వైభవం, పోలవరం నిర్మాణ అద్భుతం, పరిసర ప్రాంతాల సహజ అందాలు దేశ విదేశాల నుంచి పెద్దఎత్తున పర్యాటకులను ఆకర్షించే సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి 'అఖండ గోదావరి' అనే భావనతో ఈ ప్రాంతాన్ని సమగ్ర పర్యాటక గమ్యస్థానంగా అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇందుకోసం తక్షణమే సమగ్ర మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసి దశలవారీగా అమలు చేయడానికి చర్యలు ప్రారంభించాలని సూచించారు. పోలవరం పర్యాటక ప్రాజెక్టు పూర్తయితే రాష్ట్ర పర్యాటక రంగానికి కొత్త ఊపు రావడంతో పాటు స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, రవాణా, హస్తకళలు, చిన్న వ్యాపారాలు, స్థానిక ఉత్పత్తులకు కొత్త మార్కెట్ లభించే అవకాశం ఉంది. దీంతో గోదావరి పరివాహక ప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త బలం చేకూరనుంది. సాగునీరు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి లక్ష్యాలను నెరవేర్చడంతో పాటు పర్యాటక అభివృద్ధికి కూడా పోలవరాన్ని కేంద్రబిందువుగా నిలపాలన్న లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది.
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