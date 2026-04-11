హైదరాబాద్​ జనాభాకు 79 లక్షల చెట్లు అవసరం - మరి నగరంలో ఎన్ని ఉన్నాయంటే?

చెట్ల గణనకు సిద్ధమవుతోన్న దిల్లీ ప్రభుత్వం - నగరంలోనూ చెట్ల సర్వే అవసరమంటున్న పర్యావరణవేత్తలు, సామాజిక కార్యకర్తలు - సర్వేతో చేకూరనున్న ప్రయోజనాలివే

హైదరాబాద్​లో చెట్ల సంఖ్య ఎంత
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 12:54 PM IST

Hyderabad Tree Census : మానవుడి జీవనానికి ప్రాణవాయువు అతి ముఖ్యమైనది. దానిని అందించేది ప్రకృతి సహజ సిద్ధమైన చెట్లు. పల్లెల్లో అయితే పంట పొలాలతో పాటు పచ్చదనం కూడా మెండుగానే ఉంటుంది. మరి పట్టణాల్లో ఉండాల్సిన స్థాయిలో ఉన్నాయా? అంటే సందేహించాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​ నగరంలో ఎంతోమంది నివసిస్తుంటారు. వారికి కాలుష్యం లేని స్వచ్ఛమైన గాలి దొరుకుతుందా అనే విషయంపై ఐఐఎస్‌సీ (ఇండియన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌) పరిశోధనలు చేసింది. మరి ఆ అధ్యయనాలు ఏం చెప్తున్నాయి. హైదరాబాద్​ జనాభాకు ఎన్ని చెట్లు కావాలి? రాజధానిలో ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి? ఎన్ని తొలగించారు? పూర్తి లెక్కలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

నగరానికి మొత్తం 79 లక్షల చెట్లు అవసరం : ఐఐఎస్‌సీ ప్రకారం చూస్తే ఒక వ్యక్తి రోజుకు 540 నుంచి 980 గ్రాముల కార్బన్​ డయాక్సైడ్​ను విడుదల చేస్తాడు. ఆ కార్బన్​ డయాక్సైడ్​ను పీల్చటానికి 7-8 చెట్లు అవసరం పడుతుంది. ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఒక హెక్టారు విస్తీర్ణంలోని చెట్లు ఏటా 6 నుంచి 8 టన్నుల కార్బన్‌ డయాక్సైడ్‌ను గ్రహిస్తాయి. ఈ గణాంకాల పరంగా చూసుకుంటే హైదరాబాద్ నగరానికి 79 లక్షల చెట్లు ఉండాలని తేలింది. అయితే రాజధానిలో మొత్తం ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి? ఎన్ని తీసేస్తున్నారన్న విషయం మాత్రం స్పష్టంగా తెలియదు.

దిల్లీలో చెట్ల గణాంకాలు : దిల్లీ నగరంలోనే ఎక్కువగా కాలుష్యం విడుదలవుతుందని తెలుస్తోంది. అక్కడి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అక్కడి ప్రభుత్వం తాజాగా సమగ్ర చెట్ల గణనకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ ప్రక్రియ కోసం కేంద్రం రూ.2.9 కోట్లను మంజూరు చేసింది. దీనికి డెహ్రాడూన్‌ ఫారెస్ట్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ (ఎఫ్‌ఆర్‌ఐ) నేతృత్వం వహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్​ నగరంలోనూ సర్వే నిర్వహించాలంటూ పర్యావరణవేత్తలు, సామాజిక కార్యకర్తలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

"అభివృద్ధిలో భాగంగా అనేక చెట్లను తొలగించిన నేపథ్యంలో దిల్లీలో ట్రీ సెన్సస్‌కు కోర్టు ఆదేశాలిచ్చింది. అందుకే చెట్ల గణన చేపట్టారు. పుణెలో కూడా ఈ సర్వే చేశారు. నగరంలో కూడా తప్పనిసరిగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది" - ఫరీదా తంపల్, డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్, రాష్ట్ర డైరెక్టర్‌

గతంలో చేపట్టిన సర్వేలు : రాజధానిలో గతంలో కొన్ని సంస్థలు ఈ చెట్ల గణనను చేపట్టే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, దీనిపై పూర్తి వివరాలు నమోదు చేయలేదు. 2024లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్‌ (వరల్డ్‌ వైడ్‌ ఫండ్‌ ఫర్‌ నేచర్‌) - ఇండియా హైదరాబాద్‌ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్‌ యాన్యువల్‌ ట్రీ బయో డైవర్సిటీ సర్వేను చేపట్టారు. ఈ సర్వేలో చెట్ల జాతులపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించారు. మొత్తంగా 753 చెట్ల (120 జాతుల)పై సర్వే చేశారు. ఇవి 6,065 జీవాలకు (పక్షులు, చీమలు, ఇతరాలకు) ఆవాసంగా ఉన్నాయని గుర్తించారు. 2022లో జీహెచ్‌ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో మరొక సర్వే చేశారు. సిటీ బయోడైవర్సిటీ ఇండెక్స్‌ కింద కొంత గ్రీన్‌కవర్‌ అవసరమని వారు అంచనా వేశారు. అయితే వీటి సర్వే పూర్తిస్థాయిలో నిర్వహించలేదని పర్యావరణవేత్తలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అందుకే ఈ సారి పూర్తిస్థాయిలో చెట్ల సర్వేను చేపట్టాలని అంటున్నారు.

"నగరంలో వేగంగా పచ్చదనం పెరగాలని విపరీతంగా కోనోకార్పస్‌ చెట్లు పెంచారు. ఇవి పర్యావరణానికి, మనుషుల ఆరోగ్యానికి సమస్యలు కలిగిస్తున్నాయి. అనేక రాష్ట్రాల్లో వీటిని నిషేధించారు. ఇలాంటి వాటిని తొలగించి ప్రయోజనాలు చేకూర్చే చెట్లను పెంచాలి" - ఉదయ్‌క్రిష్ణ, వట ఫౌండేషన్‌

చెట్ల సర్వేతో ఉన్న ప్రయోజనాలివే :

  • ప్రస్తుతం నగరంలో కొన్నిచోట్ల ఎక్కువ చెట్లు ఉంటే, మరికొన్ని చోట్ల చాలా తక్కువ చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి.
  • ఈ సర్వే వల్ల వేడి (హీట్‌ ఐలాండ్స్‌) ప్రాంతాలను గుర్తించి అక్కడ చెట్లను పెంచాలి. అలా చేయటంతో ధూళి, పొగ, పీఎం 2.5 వంటి కాలుష్యాన్ని వడపోసి స్వచ్ఛమైన గాలిని అందిస్తాయి.
  • రోడ్లు, భవనాలతో పాటు ఇతర అభివృద్ధి పనుల్లో ఏ చెట్లు తొలగించాలి? ఏ చెట్లను రక్షించాలనే నిర్ణయం సులభమవుతుంది.
  • చెట్ల ఆరోగ్య స్థితి తెలుసుకోవడానికి ట్రీ సెన్సస్‌ చాలా అవసరం. దీంతో వ్యాధులు, కీటకాలు, వయసు కారణంగా దెబ్బతిన్న చెట్లను గుర్తించి రక్షించొచ్చు.
  • గ్రేటర్‌లో ఏ ప్రాంతంలో చెట్లు నాటాలి? ఏ చెట్లు ఎక్కువ ప్రయోజనం వంటి వివరాలు దీని ఆధారంగా నిర్ణయించొచ్చు.

హైదరాబాద్​లో చెట్ల సంఖ్య ఎంత
